Büntetéseső Monacoban: Gasly dühösen fakadt ki, Hamilton ünnepel

Kimi Antonelli magabiztos győzelmet aratott a Monacói Nagydíjon, míg Lewis Hamilton a második helyen végzett. A hétszeres világbajnok biztos abban, hogy a Ferrari jó úton jár, és hamarosan meglehet az évek óta várt futamgyőzelem.

Lewis Hamilton, a Ferrari hétszeres világbajnoka biztos benne, hogy a Ferrari előbb vagy utóbb meg fogja végre szerezni az áhított futamgyőzelmet - erről a brit pilóta a vasárnapi monacói nagydíj után beszélt újságíróknak - tudósít a Guardian.

A 19 éves olasz versenyző, Kimi Antonelli a rajttól az utolsó kanyarig uralta a futamot, így sem a biztonsági autós fázis, sem az álló rajtos újraindítás nem tudta megzavarni. Csapattársa, George Russell viszont csak a 13. helyen ért célba, ezzel Antonelli előnye az összetett pontversenyben 66 pontra nőtt a második helyet Russelltől átvevő Hamilton előtt, akinek mindössze két pont az előnye csapattársával szemben. Hamilton ugyanakkor bizakodó a folytatást illetően.

El sem hiszem, hogy második vagyok a bajnokságban. Még az idény elején járunk, és tovább kell üldöznünk az élmenőt. Könnyebb üldözni, mint védekezni, és bár a Mercedes nagyon gyors, egyszer biztosan eljön a Ferrari-győzelem is

– mondta a hétszeres világbajnok, aki elismerően nyilatkozott Antonelli teljesítményéről, hozzátéve, hogy a fiatal rivális eredményei őt is arra ösztönzik, hogy magasabb szintre lépjen.

A futam egyik legnagyobb visszhangot kiváltó esete a szokatlanul sok büntetés volt a boxutcában. Öt pilóta, köztük Hamilton, Russell, Gasly, Oscar Piastri és Franco Colapinto kapott időbüntetést sebességtúllépésért. A probléma feltehetően abból adódott, hogy a versenyzők minimálisan átlépték azt a vonalat, ahol a sebességmérés kezdődik a bokszutca bejáratánál, amire az FIA korábban már figyelmeztette a csapatokat. Az érintett pilóták mindenesetre úgy vélték, hogy szabályosan használták a bokszutcai sebességkorlátozót.

A legnehezebb helyzetbe Pierre Gasly került: a francia pilóta a kilencedik rajthelyről indulva nagyszerű versenyt futott, hiszen a rajtnál megelőzte Lando Norrist, az újraindításnál pedig a red bullos Isack Hadjart is. Harmadikként szelte át a célvonalat, és a levezető körben már ünnepelt, amikor kiderült, hogy két ötmásodperces büntetése miatt a hetedik helyre csúszott vissza.

Tíz éve dolgozom kőkeményen azért, hogy ilyen pillanatokat élhessek meg. Mindent jól csináltunk ma, és ezt nem vehetik el tőlünk ilyen méltánytalan okok miatt

– fakadt ki Gasly. Az Alpine istálló hivatalosan is kérte a büntetések felülvizsgálatát.

Russell helyzete is drámaian alakult, mivel a Mercedes nem tudta letölteni az ötmásodperces büntetést a kerékcsere alatt, így a pilóta áthajtásos büntetést kapott, ami a harmadik helyről a 13. pozícióba vetette vissza. A brit versenyző az utóbbi két futamon egyetlen pontot sem szerzett, ami komoly csapást jelent a bajnoki esélyeire.

Túl vagyok már a frusztráción. Voltak nehéz időszakaim a pályafutásom során, de ilyen sorozatos balszerencse még sosem ért

– nyilatkozta Russell. A mezőny már ezen a héten újra egymásnak feszül Barcelonában; a versenyhétvége minden fontos tudnivalóját összegyűjtöttük, a lenti cikkben olvashatod el.

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címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA