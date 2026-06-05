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Végre visszakaphatják a pénzüket a pórul járt magyar utasok: lépett a hatóság a becsapott ügyfelek érdekében
Felhívta a Travel Teachers utazási iroda biztosítóját Budapest Főváros Kormányhivatala, hogy kezdje meg az utasok kártalanítását a társaság vagyoni biztosítékának felhasználásával. A kormányhivatal a most lezárult hatósági eljárása során megállapította, hogy az utazási iroda nem rendelkezik elegendő forrással az utasai kártalanításához, így az utasok a biztosítóhoz fordulhatnak - áll Budapest Főváros Kormányhivatalának közleményében.
Az utazók a kárigényüket így az Európai Utazási Biztosító Zrt. felé nyújthatják be a biztosítótársaság által meghatározott módon. A kormányhivatal az utasok érdekeit szem előtt tartva a lehető legrövidebb idő alatt lefolytatta az eljárást, a megalapozott döntéshez azonban az utazásszervezőtől be kellett szereznie a szükséges információkat.
Emlékezetes, a Fővárosi Kormányhivatal 2026. április 30-án kelt határozatával vonta vissza a Travel Teachers Kft. utazásszervező vállalkozás tevékenységi jogosultságát, és ezzel egyidejűleg a vállalkozás számára 1 évre megtiltotta az utazásszervezői és -közvetítői tevékenység további folytatását. Minderre azért volt szükség, mert a hivatalból indított hatósági ellenőrzés során több jogsértésre is fény derült. Az utazási iroda nem rendelkezett a tevékenység folytatásához szükséges, jogszabályban meghatározott valamennyi feltétellel, a vagyoni biztosíték tartására vonatkozó kötelezettségét megszegte, továbbá a kormányhivatal számára valótlan tartalmú bejelentést tett.
A Travel Teachers 2026. május 1-je óta utazásokat nem bonyolíthatott le, és kötelessé vált az elmaradt utazások kapcsán befizetett részvételi díjakat visszafizetni. Mivel azonban a beérkezett panaszok szerint a cég nem kezdte meg ügyfelei kártalanítását, a Travel Teachers Kft. utazásszervezővel szemben a kormányhivatal május 18-án eljárást indított. Ennek eredményeként történhetett most meg a biztosítótársaság felhívása a rendelkezésre álló vagyoni biztosíték terhére történő kárrendezés érdekében.
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