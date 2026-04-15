2026. április 15. szerda Anasztázia, Tas
14 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Nő vásárol a szupermarketben, és ellenőrzi a blokkját
Gazdaság

Ezek a világ legdrágább és legolcsóbb országai

Jeki Gabriella
2026. április 15. 19:01

Akár 20-30 százalékos különbség is lehet a világ legdrágább helyei között, miközben más országokban töredékébe kerül ugyanaz az élet. A 2026-os megélhetési költségindex látványos különbségeket mutat, és rámutat: egyáltalán nem mindegy, hogy hol élünk. Ez ráadásul alapjaiban határozza meg, mire költjük a pénzünket. A CHART by Pénzcentrum friss epizódja ezt a globális szakadékot veszi górcső alá.

Bermuda a legdrágább, Líbia a legolcsóbb. És ez azt is jelenti, hogy akár brutális különbségek lehetnek a megélhetési költségekben. A rangsor élén a Kajmán-szigetek állnak, ahol a megélhetési költségek indexe 108, vagyis még New Yorknál is drágább az élet. Szorosan mögöttük következik Svájc 107-es értékkel, majd Izland 94-gyel. A CHART by Pénzcentrum új epizódja szerint a legdrágább országok között találjuk még a Bahamákat, Szingapúrt, Norvégiát, Dániát, Luxemburgot és Hongkongot is. Hogy mi köti össze ezeket a helyeket? Nos, általában erős gazdaság, magas életszínvonal és sok esetben korlátozott erőforrások jellemzik, ami felhajtja az árakat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A lista másik végén egészen más világ rajzolódik ki. A legolcsóbb országok között Líbia áll az utolsó helyen 17-es indexszel, amit Pakisztán és India követ. Ezekben az országokban a lakhatás, az élelmiszer és az alapvető szolgáltatások ára jóval alacsonyabb, mint a fejlett gazdaságokban. A különbségek azonban csalókák lehetnek. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése alapján az alacsony árak gyakran alacsonyabb bérekkel, gyengébb infrastruktúrával és bizonytalanabb gazdasági környezettel járnak együtt. Vagyis attól, hogy valahol olcsóbb az élet, még nem feltétlenül könnyebb megélni. De ugyanez igaz fordítva is: a drágább országokban a magasabb fizetések és a jobb közszolgáltatások ellensúlyozhatják a költségeket.

Címlapkép: Getty Images
#pénz #árak #gazdaság #anyagi helyzet #világ #költségek #megélhetés #világgazdaság #élelmiszerárak #CHART by Pénzcentrum

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:13
19:01
18:34
17:56
17:44
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. április 15. 15:58
Ezek a részvények lehetnek a választás nagy nyertesei: a Concorde és az Accorde szakértőit kérdeztük  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. április 15. 17:42
Taps fogadta Magyar Pétert az MTVA folyosóján - itt a videó
A leendő miniszterelnök rövid beszédet is mondott a közmédiásoknak.
Bankmonitor  |  2026. április 15. 15:58
Kormányváltás: válás után is maradhat a CSOK és a CSOK Plusz? Mi lesz a Babaváróval?
A TISZA Párt programja szerint válás esetén nem kellene visszafizetni a CSOK-ot és a CSOK Pluszhoz k...
Holdblog  |  2026. április 15. 10:22
Nulláról kell újragondolni a forintról alkotott képünket
Az új magyar gazdaságpolitika nem feltétlenül arról szól majd, hogy a magyar gazdaság versenyelőnye...
Kasza Elliott-tal  |  2026. április 15. 06:00
Top 10 osztalék részvény - 2026. április
Április hatodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 15.
Váratlan fordulatot hozhat a kiskereskedelemben a Tisza győzelme: százával nyílhatnak boltok ott, ahol a Fidesz eddig nem engedte
2026. április 15.
Működik az ősi trükk: így járnak fillérekért az ország népszerű gyógyfürdőibe az élelmes magyarok 2026-ban
2026. április 15.
Csendes, de annál pusztítóbb front nyílt a közel-keleti háborúban: váratlan fordulat fenyegeti a mindennapjainkat
2026. április 15.
Rengeteg magyar háztulaj sétál önként a csapdába: milliókat bukhatnak haláleset, válás után egyetlen mulasztás miatt
2026. április 15.
Sosemlátott autótámogatást tervez a Tisza-kormány: rengeteg magyar juthatna olcsóbban új kocsihoz?
NAPTÁR
Tovább
2026. április 15. szerda
Anasztázia, Tas
16. hét
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Rendkívüli bejelentést tett Orbán Viktor: elárulta, mire készül a Fidesz április 28–án
2
5 napja
Sötét fellegek gyülekeznek Magyarország felett: súlyos árat fizethetünk a költségvetési lazításért, fájdalmas évek jöhetnek
3
2 napja
Történelmi bejelentést tett Magyar Péter: Orbán Viktor sosem lehet többé Magyarország miniszterelnöke!
4
5 napja
Választás 2026: eredmények percről percre és friss választási térkép
5
1 hete
Megindult a forint: így áll most az euró, a dollár és a frank árfolyama
PÉNZÜGYI KISOKOS
Vásárlóerő - paritás
meghatározása a két ország fogyasztói árindexeinek összevetésével végezhető el.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 15. 17:56
Kvíz: Mestere vagy a mesterdetektíveknek? Lássuk, tényleg mindent tudsz-e a legendás Sherlock Holmesról!
Pénzcentrum  |  2026. április 15. 16:04
Csendes, de annál pusztítóbb front nyílt a közel-keleti háborúban: váratlan fordulat fenyegeti a mindennapjainkat
Agrárszektor  |  2026. április 15. 18:28
Elképesztő bejelentés érkezett: új korszak jön a mezőgazdaságban