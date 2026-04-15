A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 608,3 pontos, 0,44 százalékos emelkedéssel 139 499,37 ponton, történelmi csúcson zárt szerdán.
Ezek a világ legdrágább és legolcsóbb országai
Akár 20-30 százalékos különbség is lehet a világ legdrágább helyei között, miközben más országokban töredékébe kerül ugyanaz az élet. A 2026-os megélhetési költségindex látványos különbségeket mutat, és rámutat: egyáltalán nem mindegy, hogy hol élünk. Ez ráadásul alapjaiban határozza meg, mire költjük a pénzünket. A CHART by Pénzcentrum friss epizódja ezt a globális szakadékot veszi górcső alá.
Bermuda a legdrágább, Líbia a legolcsóbb. És ez azt is jelenti, hogy akár brutális különbségek lehetnek a megélhetési költségekben. A rangsor élén a Kajmán-szigetek állnak, ahol a megélhetési költségek indexe 108, vagyis még New Yorknál is drágább az élet. Szorosan mögöttük következik Svájc 107-es értékkel, majd Izland 94-gyel. A CHART by Pénzcentrum új epizódja szerint a legdrágább országok között találjuk még a Bahamákat, Szingapúrt, Norvégiát, Dániát, Luxemburgot és Hongkongot is. Hogy mi köti össze ezeket a helyeket? Nos, általában erős gazdaság, magas életszínvonal és sok esetben korlátozott erőforrások jellemzik, ami felhajtja az árakat.
A lista másik végén egészen más világ rajzolódik ki. A legolcsóbb országok között Líbia áll az utolsó helyen 17-es indexszel, amit Pakisztán és India követ. Ezekben az országokban a lakhatás, az élelmiszer és az alapvető szolgáltatások ára jóval alacsonyabb, mint a fejlett gazdaságokban. A különbségek azonban csalókák lehetnek. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése alapján az alacsony árak gyakran alacsonyabb bérekkel, gyengébb infrastruktúrával és bizonytalanabb gazdasági környezettel járnak együtt. Vagyis attól, hogy valahol olcsóbb az élet, még nem feltétlenül könnyebb megélni. De ugyanez igaz fordítva is: a drágább országokban a magasabb fizetések és a jobb közszolgáltatások ellensúlyozhatják a költségeket.
