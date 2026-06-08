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Hosszúfarkú lepkeszúnyog éves raj a szerbiai Tiszán
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Meseszép fotókon: megkezdődött a tiszavirágzás, már ezrek rajzanak a Maroson

HelloVidék
2026. június 8. 10:45

A Tisza és a Maros vidékén megjelentek az első tiszavirágok, ezzel hivatalosan is kezdetét vette a tiszavirágzás előrajzása. A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai már június első napjaiban észleltek néhány példányt a Tiszán, most hétvégén pedig a Maroson több ezres nagyságrendű rajzást figyeltek meg.

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A jelenségről Albert András természetvédelmi őrkerület-vezető készített felvételeket. A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság közösségi oldalán azt írta, hogy a mostani előrajzás még csak az előfutára annak a látványos természeti eseménynek, amelyet minden évben sokan várnak a folyópartokon.

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A Tiszán egyelőre kisebb számban, tízes nagyságrendben jelentek meg a kérészek, amelyek fontos táplálékforrást jelentenek a halak és a vízimadarak számára. A szakemberek szerint a következő hetekben várható a tömeges főrajzás, amikor a tiszavirágok milliós számban jelennek meg a vízfelszín felett.

Miért különleges a tiszavirágzás?

A tiszavirág (Palingenia longicauda) Európa egyik legnagyobb kérészfaja, és egykor szinte teljesen eltűnt a kontinens folyóiból. Magyarországon a Tisza és néhány mellékfolyója ma is menedéket nyújt számára, ezért a tiszavirágzás nemcsak látványos természeti esemény, hanem természetvédelmi szempontból is kiemelkedő jelentőségű.

A kifejlett rovarok élete rendkívül rövid: a vízből kikelve mindössze néhány órájuk vagy napjuk van a párzásra és a peték lerakására. Ez a rövid, de tömeges rajzás adja a tiszavirágzás különleges hangulatát, amely évről évre turistákat és természetfotósokat is a folyók partjára vonz.
Címlapkép: Getty Images
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