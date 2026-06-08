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Szörnyű tragédia: kizuhant egy gyermek a József Attila Gimnázium ablakán - Lannert Judit is megszólalt az ügyben
Tragikus esemény történt vasárnapról hétfőre virradó éjszaka: nem sokkal éjfél után a székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium egyik diákja kizuhant a kollégiumi épület ötödik emeletéről.
A József Attila Középiskolai Kollégium ablakából kizuhant gyermek szerencsére életben van, a mentők stabilizálták az állapotát, jelenleg kórházban ápolják. Az esetről Lannert Judit oktatási miniszter is megszólalt.
A minisztérium közlése szerit a tankerület azonnal intézkedett, és folyamatosan kapcsolatban van a kollégium vezetőivel. A diákok azonnali pszichológusi támogatást kapnak.
A tragikus eset valamennyi érintettjével mélyen együttérzek. Az érintett diáknak mielőbbi gyógyulást, családjának, diáktársainak és a kollégium közösségének pedig sok erőt kívánok.
- hangsúlyozta Lannert Judit. "Sajnos az elmúlt években számos hasonló tragikus esemény történt, ami egyértelműen jelzi: sok helyen a gyermekek és a diákok a legsúlyosabb mentális terheikkel is magukra maradnak." - tette hozzá a miniszter.
Az eset megerősíti azt, amiről az elmúlt hetekben többször is beszéltem: a gyermekek és fiatalok mentális állapota iránti érzékenység a korábbi oktatáspolitika számára nem volt kellően fontos terület. A korábbi években a minisztérium sokszor még az ilyen esetekre sem reagált, ami világos jelzése annak, hogyan gondolkodott a gyermekekről a belügy alá rendelt oktatásirányítás.
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- folytatta a gondolatmenetet Lannert.
Szerinte ez is jól mutatja azt, hogy a korábbi, intézményközpontú gondolkodás helyébe végre a gyermekeket középpontba helyező szemléletet kell állítani. Ez az eset is arra erősít rá, hogy többet és jobban kell foglalkoznunk a gyermekekkel.
"A tankerületet arra kértem, hogy folyamatosan tájékoztasson a gyermek állapotáról és a vizsgálat folyamatáról." - zárták a közleményt.
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