Véget ér egy korszak, bezár a kultikus kávézó: a csészétől a bútorokig mindent eladnak emlékbe

A Zoska az elmúlt években sokaknak nem csupán egy reggeliző vagy kávézó volt, hanem egy igazi törzshely is. A bezárás híre ezért sokakat váratlanul érhet: május 20-ig még lehet búcsúzni, és ha valaki szeretné, most akár egy bögrét vagy széket is hazavihet magának emlékbe.

Több mint egy évtized után bezár a Zoska Reggeliző és Kávézó Budapesten – a hírt a hely csapata tette közzé hivatalos Facebook-oldalon. A vendéglátóhely május 20-án fogadja utoljára a vendégeket, ezzel egy 12 éves történet ér véget.

„Elérkezett a búcsú ideje. A Zoska 2026. május 20-án örökre bezárja kapuit. Nem a mi döntésünk volt, hanem sajnos a bérlemények átka, hogy egyszer csak azt mondják, hogy ennyi és netovább” – írták a bejegyzésben.

A közlemény szerint a bezárásra tehát nem tulajdonosi döntés miatt kerül sor, hanem azért, mert megszűnik a bérlemény.

A Zoska ugyanakkor nem csendben húzza le a rolót: a teljes berendezést eladásra kínálják, így a vendégek szó szerint hazavihetnek egy-egy darabot a hely hangulatából.

„Gyere el, egyél egy finomat, vedd meg a kedvenc benti könyvedet, csészédet, bögrédet vagy csak egy só- és borsszórót, hogy néha otthon is legyen egy kis Zoskád” – írták.

A kezdeményezés lényege, hogy ne csak emlék maradjon a hely, hanem konkrét tárgyak is továbbvigyék a hangulatát. A bútorok és tárgyak eladásából befolyó összeget pedig jótékony célokra fordítják. A támogatás két szervezethez kerül: Putrinka Állat és Természetvédő Alapítvány, valamint a Gyermekmentő Alapítvány javára.