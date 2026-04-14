Új életet kap a horvátországi Zengg (Senj) egyik elfeledett első világháborús bunkere és több történelmi parti erődítménye.
Véget ér egy korszak, bezár a kultikus kávézó: a csészétől a bútorokig mindent eladnak emlékbe
A Zoska az elmúlt években sokaknak nem csupán egy reggeliző vagy kávézó volt, hanem egy igazi törzshely is. A bezárás híre ezért sokakat váratlanul érhet: május 20-ig még lehet búcsúzni, és ha valaki szeretné, most akár egy bögrét vagy széket is hazavihet magának emlékbe.
Több mint egy évtized után bezár a Zoska Reggeliző és Kávézó Budapesten – a hírt a hely csapata tette közzé hivatalos Facebook-oldalon. A vendéglátóhely május 20-án fogadja utoljára a vendégeket, ezzel egy 12 éves történet ér véget.
„Elérkezett a búcsú ideje. A Zoska 2026. május 20-án örökre bezárja kapuit. Nem a mi döntésünk volt, hanem sajnos a bérlemények átka, hogy egyszer csak azt mondják, hogy ennyi és netovább” – írták a bejegyzésben.
A közlemény szerint a bezárásra tehát nem tulajdonosi döntés miatt kerül sor, hanem azért, mert megszűnik a bérlemény.
A Zoska ugyanakkor nem csendben húzza le a rolót: a teljes berendezést eladásra kínálják, így a vendégek szó szerint hazavihetnek egy-egy darabot a hely hangulatából.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
„Gyere el, egyél egy finomat, vedd meg a kedvenc benti könyvedet, csészédet, bögrédet vagy csak egy só- és borsszórót, hogy néha otthon is legyen egy kis Zoskád” – írták.
A kezdeményezés lényege, hogy ne csak emlék maradjon a hely, hanem konkrét tárgyak is továbbvigyék a hangulatát. A bútorok és tárgyak eladásából befolyó összeget pedig jótékony célokra fordítják. A támogatás két szervezethez kerül: Putrinka Állat és Természetvédő Alapítvány, valamint a Gyermekmentő Alapítvány javára.
A Pénzcentrum 2026. április 14.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Heves zivatarok miatt adott ki elsőfokú figyelmeztetést a HungaroMet több dunántúli járásra, ám alig egy órával később már vissza is vonták azt.
A Lyridák nemcsak hullócsillagokat hoz, ritkán akár fényes tűzgömbök is felvillanhatnak az éjszakai égbolton.
A pilóták kétnapos sztrájkja miatt több budapesti járat is kiesett, és a fennakadások kedden is folytatódnak.
A Pénzcentrum 2026. április 13.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Pénzcentrum 2026. április 12.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Pénzcentrum 2026. április 11.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Fényes tűzgömbök lephetik el a magyar eget: íme a pontos dátum, amikor mindenkinek érdemes lesz felnéznie
Április 22-én tetőzik a Lyridák meteorraj, az esti órákban pedig egy ritka égi együttállás is megfigyelhető lesz – közölte a Svábhegyi Csillagvizsgáló.
Jelentős összeget fordít a repülőtér környezetében működő intézmények zajvédelmére a Budapest Airport.
Teljes káosz a pesti repülőtéren: gigasztrájk bénítja meg az egyik óriás-légitársaságot, rengetegen pórul jártak
Sztrájkba léptek a Lufthansa légiutas-kísérői, miután a szakszervezet és a légitársaság között nem született megállapodás a bérekről és a szervezeti átalakításokról.
A Pénzcentrum 2026. április 10.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Változékony, kifejezetten hűvös tavaszi időre készülhetünk pénteken Magyarországon.
Elképesztő égi jelenség tart felénk: a tavasz közepén akár távcső nélkül is megpillanthatjuk az égbolton
Az üstökös végig a hajnali égbolton látszik majd, a napközelséghez közeledve egyre alacsonyabbra kerül a horizonton.
A derült ég és a száraz levegő miatt gyors lehűlés jön, ami különösen a kerti növényekre jelenthet veszélyt.
Több mutatóban is európai dobogóra kerültek a magyar régiók az európai ingázási rangsorokban.
Sok magyar számára még mindig az autó jelenti a legkényelmesebb utat a horvát tengerpartra, 2026-ban azonban már könnyen sokkoló lehet a végszámla.
A szabályszegő kamionosoknak mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk: egyetlen letérés a kijelölt útról súlyos büntetést hozhat.
A Pénzcentrum 2026. április 9.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Rugalmas díjazás, vállalkozásra szabott megoldások – az Ultrával új szintre emeli a céges bankolást az OTP Bank (x)
OTP Bank vállalkozói számlacsomagok: minden fejlődési szakaszban olyan megoldást kínál, amely az adott cégmérethez, forgalomhoz és igényekhez igazodik.