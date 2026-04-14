Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Kisvállalkozás bezárva. Lockdown koncepció. Zárt kültéri kávézó fonott székekkel az asztal körül. Természetes megvilágítás, másolási tér
Véget ér egy korszak, bezár a kultikus kávézó: a csészétől a bútorokig mindent eladnak emlékbe

2026. április 14. 12:50

A Zoska az elmúlt években sokaknak nem csupán egy reggeliző vagy kávézó volt, hanem egy igazi törzshely is. A bezárás híre ezért sokakat váratlanul érhet: május 20-ig még lehet búcsúzni, és ha valaki szeretné, most akár egy bögrét vagy széket is hazavihet magának emlékbe.

Több mint egy évtized után bezár a Zoska Reggeliző és Kávézó Budapesten – a hírt a hely csapata tette közzé hivatalos Facebook-oldalon. A vendéglátóhely május 20-án fogadja utoljára a vendégeket, ezzel egy 12 éves történet ér véget.

„Elérkezett a búcsú ideje. A Zoska 2026. május 20-án örökre bezárja kapuit. Nem a mi döntésünk volt, hanem sajnos a bérlemények átka, hogy egyszer csak azt mondják, hogy ennyi és netovább” – írták a bejegyzésben.

A közlemény szerint a bezárásra tehát nem tulajdonosi döntés miatt kerül sor, hanem azért, mert megszűnik a bérlemény.

A Zoska ugyanakkor nem csendben húzza le a rolót: a teljes berendezést eladásra kínálják, így a vendégek szó szerint hazavihetnek egy-egy darabot a hely hangulatából.

„Gyere el, egyél egy finomat, vedd meg a kedvenc benti könyvedet, csészédet, bögrédet vagy csak egy só- és borsszórót, hogy néha otthon is legyen egy kis Zoskád” – írták.

A kezdeményezés lényege, hogy ne csak emlék maradjon a hely, hanem konkrét tárgyak is továbbvigyék a hangulatát. A  bútorok és tárgyak eladásából befolyó összeget pedig jótékony célokra fordítják. A támogatás két szervezethez kerül: Putrinka Állat és Természetvédő Alapítvány, valamint a Gyermekmentő Alapítvány javára.
NAPTÁR
2026. április 14. kedd
Helyreállítási érték
A helyreállítási értéken történő kockázatviselésnek az ad jelentőséget, hogy a biztosítási szerződést mg lehet kötni a vagyontárgyak helyreállításának, illetőleg új állapotban való beszerzésének értéke erejéig. A kockázatviselés gyakorlatában a honosodott meg, hogy a biztosító eltérően értékeli a teljes (általánosan elfogadott kifejezéssel: totál-) károkat és a részleges károkat. Részleges károknál a biztosító a javítási, helyreállítási költség megtérítését vállalja, totálkár esetén pedig a szerződésben meghatározott értéket, a biztosítási összeget fizeti ki.

