Évtizedekig a helyiek sem sejtették, mi lapul a közkedvelt kikötőnél: hamarosan turisták tömegei rohamozhatják meg a rejtett bunkert
Új életet kap a horvátországi Zengg (Senj) egyik elfeledett első világháborús bunkere és több történelmi parti erődítménye. A feltárt létesítményeket teljesen felújítják, majd a nagyközönség előtt is megnyitják
Zengg kikötője évszázadokon át stratégiai jelentőséggel bírt az Adriai-tengeren. Fontos szerepet játszott az uszkókok velenceiek elleni harcaiban, és ez a kiemelt státusza egészen az első világháborúig megmaradt. A várost egykor vastag falak övezték. Tornyai a kikötőt és a belvárost egyaránt védték a tengeri támadásoktól. Ennek a gazdag történelmi örökségnek egy eddig rejtett darabja kerül most újra napvilágra - írta a Croatia Week.
A felújítás középpontjában egy 1916-ban épült osztrák–magyar bunker áll. Ezt az építményt évtizedekig föld és sűrű növényzet borította, így létezéséről még a helyiek közül is csak kevesen tudtak. A létesítményt jelenleg restaurálják, majd beillesztik a város kulturális kínálatába - nyilatkozta Vedran Tomljanović, a zenggi múzeum igazgatója a horvát köztelevíziónak (HRT).
A tágabb projekt keretében a város átépíti a kikötő déli részét is. Ennek részeként egy ötszáz méter hosszú sétányt alakítanak ki a Bablja strand és Travica között. A sétány fölött helyezkedik el a felújított bunker, amelynek lőrései a környező szigetekre és a Velebit-csatornára néznek. Ez az egykori stratégiai pozíció kiváló védelmet biztosított a tengeri támadásokkal szemben.
A beruházás részeként megújul a Zenggi Írók Parkja is, amely a városhoz kötődő neves horvát irodalmárok emlékét őrzi. A város vezetése szerint a legfőbb cél az, hogy a történelmi örökséget és a turisztikai fejlesztéseket egységes egésszé kapcsolják össze a déli kikötő mentén.
A felújított bunker a jövőben kiállítótérként mutatja be Zengg hadtörténetét. Ezenkívül különféle kulturális és turisztikai rendezvényeknek is otthont ad majd. Az egykori lőréseket kilátópontokká alakítják át. Innen kitekintve a látogatók még jobban megismerhetik a város gazdag múltját, valamint az egykori harcosok és tengerészek történetét.
