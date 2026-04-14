Évtizedekig a helyiek sem sejtették, mi lapul a közkedvelt kikötőnél: hamarosan turisták tömegei rohamozhatják meg a rejtett bunkert
Utazás

Évtizedekig a helyiek sem sejtették, mi lapul a közkedvelt kikötőnél: hamarosan turisták tömegei rohamozhatják meg a rejtett bunkert

Pénzcentrum
2026. április 14. 12:33

Új életet kap a horvátországi Zengg (Senj) egyik elfeledett első világháborús bunkere és több történelmi parti erődítménye. A feltárt létesítményeket teljesen felújítják, majd a nagyközönség előtt is megnyitják 

Zengg kikötője évszázadokon át stratégiai jelentőséggel bírt az Adriai-tengeren. Fontos szerepet játszott az uszkókok velenceiek elleni harcaiban, és ez a kiemelt státusza egészen az első világháborúig megmaradt. A várost egykor vastag falak övezték. Tornyai a kikötőt és a belvárost egyaránt védték a tengeri támadásoktól. Ennek a gazdag történelmi örökségnek egy eddig rejtett darabja kerül most újra napvilágra - írta a Croatia Week.

A felújítás középpontjában egy 1916-ban épült osztrák–magyar bunker áll. Ezt az építményt évtizedekig föld és sűrű növényzet borította, így létezéséről még a helyiek közül is csak kevesen tudtak. A létesítményt jelenleg restaurálják, majd beillesztik a város kulturális kínálatába - nyilatkozta Vedran Tomljanović, a zenggi múzeum igazgatója a horvát köztelevíziónak (HRT).

A tágabb projekt keretében a város átépíti a kikötő déli részét is. Ennek részeként egy ötszáz méter hosszú sétányt alakítanak ki a Bablja strand és Travica között. A sétány fölött helyezkedik el a felújított bunker, amelynek lőrései a környező szigetekre és a Velebit-csatornára néznek. Ez az egykori stratégiai pozíció kiváló védelmet biztosított a tengeri támadásokkal szemben.

A beruházás részeként megújul a Zenggi Írók Parkja is, amely a városhoz kötődő neves horvát irodalmárok emlékét őrzi. A város vezetése szerint a legfőbb cél az, hogy a történelmi örökséget és a turisztikai fejlesztéseket egységes egésszé kapcsolják össze a déli kikötő mentén.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A felújított bunker a jövőben kiállítótérként mutatja be Zengg hadtörténetét. Ezenkívül különféle kulturális és turisztikai rendezvényeknek is otthont ad majd. Az egykori lőréseket kilátópontokká alakítják át. Innen kitekintve a látogatók még jobban megismerhetik a város gazdag múltját, valamint az egykori harcosok és tengerészek történetét.



