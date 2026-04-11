Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. április 11.)
Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. április 11., szombat.

Névnap

Leó, Szaniszló

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 375.11 Ft
CHF: 405.43 Ft
GBP: 430.64 Ft
USD: 319.91 Ft

Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2026. április 10.
Az Eurojackpot nyerőszámai a 15. héten emelkedő számsorrendben a következők:
1, 6, 11, 18, 48

Ezen a héten nem volt telitalálat.
5+2 találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 0 db
4+2 találat: 0 db
4+1 találat: 8 db
4-es találat: 38 db
3+2 találat: 24 db
3+1 találat: 543 db
2+2 találat: 354 db
3-as találat: 1538 db
1+2 találat: 1887 db
2+1 találat: 7879 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 41290 Ft
MOL: 4056 Ft
RICHTER: 12800 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.04.12: A kezdetben borongós dunántúli tájakon is szakadozik, csökken a felhőzet, kisüt a nap, míg keletebbre a kevés fátyol-, illetve gomolyfelhő mellett napos időre lehet számítani. Csapadék nem várható. A keleties szél többnyire mérsékelt marad, az Északnyugat-Dunántúlon lehet élénk széllökés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 18 fok között várható.

2026.04.13: Fátyolfelhős, napos idő várható, esetleg délnyugaton, nyugaton lehet több, vastagabb felhőzet. Csapadék nem lesz. A keleties szél több helyen élénk, néhol erős lesz. Hajnalban -2, +6 fok várható, keleten, északkeleten lesz a hidegebb. Délután 14, 20 fok várható.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Habár fronthatással nem kell számolni, a légkör magasabb szintjein zajló több fokos melegedés miatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók. (2026.04.10)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
2026. április 11. szombat
Leó, Szaniszló
15. hét
Április 11.
A Parkinson-kór világnapja
Április 11.
Debrecen napja
Április 11.
A magyar költészet napja
Diszkont értékpapír
olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amelyet névérték alatt bocsátanak ki és lejáratkor a névértéket fizetik a tulajdonosnak, így a névérték és a kibocsátási érték különbözete adja a hozamot.

