Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. április 11.)

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. április 11., szombat.

Névnap

Leó, Szaniszló

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 375.11 Ft

CHF: 405.43 Ft

GBP: 430.64 Ft

USD: 319.91 Ft



Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2026. április 10.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 15. héten emelkedő számsorrendben a következők:

1, 6, 11, 18, 48



Ezen a héten nem volt telitalálat.

5+2 találat: 0 db

5+1 találat: 0 db

5-ös találat: 0 db

4+2 találat: 0 db

4+1 találat: 8 db

4-es találat: 38 db

3+2 találat: 24 db

3+1 találat: 543 db

2+2 találat: 354 db

3-as találat: 1538 db

1+2 találat: 1887 db

2+1 találat: 7879 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 41290 Ft

MOL: 4056 Ft

RICHTER: 12800 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.04.12: A kezdetben borongós dunántúli tájakon is szakadozik, csökken a felhőzet, kisüt a nap, míg keletebbre a kevés fátyol-, illetve gomolyfelhő mellett napos időre lehet számítani. Csapadék nem várható. A keleties szél többnyire mérsékelt marad, az Északnyugat-Dunántúlon lehet élénk széllökés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 18 fok között várható.

2026.04.13: Fátyolfelhős, napos idő várható, esetleg délnyugaton, nyugaton lehet több, vastagabb felhőzet. Csapadék nem lesz. A keleties szél több helyen élénk, néhol erős lesz. Hajnalban -2, +6 fok várható, keleten, északkeleten lesz a hidegebb. Délután 14, 20 fok várható.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Habár fronthatással nem kell számolni, a légkör magasabb szintjein zajló több fokos melegedés miatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók. (2026.04.10)

Akciók

