Fizz Liga
| |
Premier League
| |
Serie A
| | | |
La Liga
| | |
Bundesliga
| |
Ligue 1
| | | |
Hatalmas hibát vétett a hazai vasúttársaság: váratlan kártérítés hullhat a magyar utasok ölébe az óraátállítás miatt

Pénzcentrum
2026. március 29. 11:01

A tavaszi óraátállítás technikai zavart okozott a MÁV utastájékoztató rendszerében. A hiba miatt a felületek tévesen hatvanperces késést jeleztek szinte az összes járatnál. Ennek kapcsán felmerült, hogy a vállalat rendszere automatikusan kifizetheti az utasoknak a késési átalánykártérítést - számolt be a Telex.

Vasárnap hajnalban áttértünk a nyári időszámításra, ami a jelek szerint megzavarta a vasúti információs felületeket. Reggel a Vonatinfó aktuális késéseket mutató térképe alapján úgy tűnt, mintha a hazai vonatok túlnyomó része egyórás vagy annál is nagyobb csúszással közlekedne.

Valós fennakadásról azonban nem volt szó, és a Mávinform sem számolt be országos problémáról. A jelenség oka egyszerűen az volt, hogy a MÁV utastájékoztató rendszere nem követte le automatikusan az óraátállítást.

A helyzettel kapcsolatban Vitézy Dávid a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy a rendszer minden járatot késedelmesként rögzített. Emiatt a MÁV elméletileg automatikusan elutalhatja az érintett utasoknak a késés után járó átalánykártérítést.

A virtuális késések és az esetlegesen tévesen kifizetett kompenzációk ügyében a vasúttársaságot is megkeresték. A kérdések arra irányultak, hogy miért maradt el a rendszer automatikus átállása. Arra is választ vártak, hogy valóban sor kerül-e a kártérítési összegek kifizetésére a fiktív késések után, és ha igen, ez mekkora anyagi terhet jelent a vállalat számára.
