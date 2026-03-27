Riasztást adott ki a MÁV: szünetel a vasúti forgalom a dél-balatoni vonalon

Lepsény és Szántód között szünetel a forgalom, mert – vihar miatt – fa dőlt a felsővezetékre Zamárdinál, melynek következtében egy tartóoszlop is megrongálódott. A helyreállításig a Székesfehérvár és Lepsény között pályakarbantartás miatt közlekedő pótlóbuszok hosszabb szakaszon, Székesfehérvár és Szántód között közlekednek – közölte a MÁV-csoport.

Figyelem! Hosszabb eljutási időre kell számítani a Budapest-Székesfehérvár-Nagykanizsa, illetve Keszthely közötti vonalon. A Siófok és Székesfehérvár viszonylatú vonatok helyett teljes útvonalon közlekedik pótlóbusz. A helyreállítás várhatóan péntek éjfélig tart, amennyiben több idő szükséges a javításhoz, akkor további tájékoztatást adunk a vonatok és a pótlóbuszok közlekedéséről, átszállásokról.

