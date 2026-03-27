Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Budapest, Magyarország - 2016. július 17.: Budapest, Budapest, Budapest. Nő húzza a bőröndjét a budapesti pályaudvar peronján. idős utas MÁV vasút utazás vonatozás
Utazás

Riasztást adott ki a MÁV: szünetel a vasúti forgalom a dél-balatoni vonalon

Pénzcentrum
2026. március 27. 13:18

Lepsény és Szántód között szünetel a forgalom, mert – vihar miatt – fa dőlt a felsővezetékre Zamárdinál, melynek következtében egy tartóoszlop is megrongálódott. A helyreállításig a Székesfehérvár és Lepsény között pályakarbantartás miatt közlekedő pótlóbuszok hosszabb szakaszon, Székesfehérvár és Szántód között közlekednek – közölte a MÁV-csoport. 

Figyelem! Hosszabb eljutási időre kell számítani a Budapest-Székesfehérvár-Nagykanizsa, illetve Keszthely közötti vonalon.

A Siófok és Székesfehérvár viszonylatú vonatok helyett teljes útvonalon közlekedik pótlóbusz.

A helyreállítás várhatóan péntek éjfélig tart, amennyiben több idő szükséges a javításhoz, akkor további tájékoztatást adunk a vonatok és a pótlóbuszok közlekedéséről, átszállásokról.

 
#riasztás #utazás #közlekedés #MÁV #Balaton #vihar #siófok #székesfehérvár #vonatközlekedés #hellovidék #vonatok #mávinform

