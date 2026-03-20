Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Dél-Horvátország gyönyörű sziklás tengerpartja, Podgora város közelében, Dalmáciában.
Fittyet hány a válságra a magyarok kedvenc tengerpartja: váratlan roham indult a nyári szállásokért

2026. március 20. 09:30

A globális bizonytalanságok és a geopolitikai feszültségek ellenére is kiemelkedően jól alakul az idei horvátországi előfoglalási szezon. Az utazási irodák és a szállodák adatai felülmúlják a várakozásokat. A siker kulcsa az ország biztonságos és közeli úti célként való elismertsége - számolt be a Portfolio.

A Vodicében megrendezett turisztikai szakmai találkozón kiderült, hogy a foglalások kifejezetten biztatóan alakulnak. A tavaszi időszakban megugrott a kereslet a rövidebb kirándulások, a hosszú hétvégék és a repülős európai utak iránt. A nyári főszezon esetében a mutatók szintén javulnak. A hagyományos nyaralásoknál ugyanakkor jól látható trend, hogy a turisták egyre nagyobb arányban várnak az utolsó pillanatos, azaz last minute ajánlatokra.

A szállodaipar optimista, hiszen az év első hónapjaiban helyenként húsz százalékkal is nőtt a vendégéjszakák száma a tavalyi adatokhoz képest. A nagy szállodaláncok visszajelzései alapján a nyári hónapok foglaltsága is stabil. Bár a közel-keleti konfliktus okoz némi bizonytalanságot a turisztikai piacon, ez a horvátországi forgalmat egyelőre nem vetette vissza. Még a dubrovniki tengerjáró hajós turizmus is zavartalanul működik.

A kedvező kilátások ellenére az ágazati vezetők óvatosságra intették a szolgáltatókat. A szakmai egyeztetéseken elhangzott, hogy a geopolitikai helyzetre hivatkozva nem szabad indokolatlanul árat emelni. Ehelyett a stabilitás megőrzésére és az ágazat válságállóságának növelésére kell fókuszálni.

Horvátország hatalmas piaci előnye, hogy vendégeinek mintegy nyolcvan százaléka a környező európai országokból érkezik. Egy kiszámíthatatlan nemzetközi környezetben a küldőpiacok földrajzi közelsége és a célpont biztonsága egyre döntőbb tényezővé válik. Ez pedig tovább erősíti az ország turisztikai pozícióját.
2026. március 20.
Kiderült, hol a legveszélyesebb dolgozni Magyarországon: brutálisan megnőtt a balesetek száma ebben az ágazatban
2026. március 19.
Váratlan üzenet érkezik a mobilbankos ügyfeleknek: egyre többen mondanak igent a milliókra, de van egy óriási bökkenő
2026. március 20.
Fordult a kocka a magyar lakáspiacon: teljesen átírták terveiket a spekulánsok, kinek áll most a zászló?
2026. március 20.
Rémálom vár a hobbikertészekre a 2026-os konyhakert-szezonban: egyetlen év alatt duplájára nőtt a vetőmagok ára
2026. március 19.
Brutálisan megdrágul az utazás 2026-ban:új szigorítások és díjak élesednek, rengeteg magyar is fizethet
1
5 napja
Eddig tartott a korai tavasz Magyarországon: kemény hidegfront töri ketté a jó időt, zivatarokra és fagyra is készülni kell
2
1 hete
Többé nem tolerálják a fedélzeten: erre a mindennapi utasszokásra csapott le az egyik legnagyobb légitársaság
3
1 hete
Lépett az EU, komoly változás jön az utazási irodáknál: a csomagajánlatokat érinti
4
2 hete
Óriási bajban vannak az utazási irodák: válságüzemmódba kapcsolt a szektor
5
6 napja
Itt a fordulat az időjárásban: most közölte a meteorológiai szolgálat, komoly hidegfront várható
Rezidens
Azokat a természetes személyeket jelenti, akik egy évnél hosszabb ideig Magyarországon tartózkodnak, kivéve a Magyarországon működő külföldi diplomáciai testületek külföldi tagjait és családtagjaikat, de ideértve a külföldön működő magyar diplomáciai testületek magyar alkalmazottait és családtagjaikat. A jogi személyiséggel bíró, illetve azzal nem rendelkező Magyarországon bejegyzett társas és egyéni vállalkozások, társadalmi testületek, non profit intézmények és kormányzati szervek. Magyar rezidensnek minősülnek a Magyarországon bejegyzett vámszabadterületi és a bármilyen devizakülföldi jogosítvánnyal rendelkező vállalkozások is.

Pénzcentrum  |  2026. március 20. 10:29
Döbbenetes kijelentést tett Ursula von der Leyen az Ukrajnának szánt 90 milliárdos hitelről: erre számíthat Zelenszkij
Pénzcentrum  |  2026. március 20. 10:01
Fordult a kocka a magyar lakáspiacon: teljesen átírták terveiket a spekulánsok, kinek áll most a zászló?
Agrárszektor  |  2026. március 20. 09:01
Indulnak a kifizetések: több tízezer magyarhoz érkezik pénz a napokban