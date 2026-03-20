Fittyet hány a válságra a magyarok kedvenc tengerpartja: váratlan roham indult a nyári szállásokért

A globális bizonytalanságok és a geopolitikai feszültségek ellenére is kiemelkedően jól alakul az idei horvátországi előfoglalási szezon. Az utazási irodák és a szállodák adatai felülmúlják a várakozásokat. A siker kulcsa az ország biztonságos és közeli úti célként való elismertsége - számolt be a Portfolio.

A Vodicében megrendezett turisztikai szakmai találkozón kiderült, hogy a foglalások kifejezetten biztatóan alakulnak. A tavaszi időszakban megugrott a kereslet a rövidebb kirándulások, a hosszú hétvégék és a repülős európai utak iránt. A nyári főszezon esetében a mutatók szintén javulnak. A hagyományos nyaralásoknál ugyanakkor jól látható trend, hogy a turisták egyre nagyobb arányban várnak az utolsó pillanatos, azaz last minute ajánlatokra.

A szállodaipar optimista, hiszen az év első hónapjaiban helyenként húsz százalékkal is nőtt a vendégéjszakák száma a tavalyi adatokhoz képest. A nagy szállodaláncok visszajelzései alapján a nyári hónapok foglaltsága is stabil. Bár a közel-keleti konfliktus okoz némi bizonytalanságot a turisztikai piacon, ez a horvátországi forgalmat egyelőre nem vetette vissza. Még a dubrovniki tengerjáró hajós turizmus is zavartalanul működik.

A kedvező kilátások ellenére az ágazati vezetők óvatosságra intették a szolgáltatókat. A szakmai egyeztetéseken elhangzott, hogy a geopolitikai helyzetre hivatkozva nem szabad indokolatlanul árat emelni. Ehelyett a stabilitás megőrzésére és az ágazat válságállóságának növelésére kell fókuszálni.

Horvátország hatalmas piaci előnye, hogy vendégeinek mintegy nyolcvan százaléka a környező európai országokból érkezik. Egy kiszámíthatatlan nemzetközi környezetben a küldőpiacok földrajzi közelsége és a célpont biztonsága egyre döntőbb tényezővé válik. Ez pedig tovább erősíti az ország turisztikai pozícióját.