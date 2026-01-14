2026. január 14. szerda Bódog
-5 °C Budapest
Premier League
| |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Premier League
| |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
fotó egy kék alsóneműs nőről, aki a mellét vakarja, és allergiától, viszketéstől, bőrkiütéstől, bőrgyulladástól szenved. Allergiás reakció. Bőrbetegségek. Egészségügyi koncepció
Egészség

Kínzó népbetegség tünetei súlyosbodhatnak a borzasztó hidegben: rengeteg magyar szenved tőle, ez lehet a megoldás

Pénzcentrum
2026. január 14. 19:56

A hideg idő, a száraz levegő és a kevesebb napfény a téli hónapokban felerősítheti több krónikus bőrbetegség tüneteit, köztük a pikkelysömörét, a rozaceáét és a szárazságekcémát, más néven az atópiás dermatitiszét. Megfelelő bőrápolással és időben elkezdett kezelésekkel azonban a panaszok jelentősen csökkenthetők - mondta dr. Kovács Anikó, a Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinikájának bőrgyógyásza.

Az atópiás dermatitisz és a pikkelysömör kifejezetten érzékeny az évszakváltásra. Nyáron a napfény gyulladáscsökkentő hatása és a magasabb páratartalom miatt akár tünetmentesség is előfordulhat, télen viszont gyakran romlik a bőr állapota. Jellemzővé válik a bőrpír, a hámlás és az erős viszketés, ami az alvást is megzavarhat, és tartós fáradtsághoz, stresszhez vezethet. A panaszok azoknál is fokozódhatnak, akik egész évben gyógyszeres kezelés alatt állnak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A pikkelysömör téli fellángolását részben a napfény és a D vitamin hiánya magyarázza. A betegség jól reagál a fénykezelésre, amely a terápia gyakori eleme. Sok érintett azonban nem pótolja megfelelően a D vitamint, ami hozzájárulhat az állapotromláshoz.

Rozacea esetén főként a hirtelen hőmérsékletváltozás jelent gondot. A fűtött helyiségből a hidegbe kilépés, majd visszatérés sokaknál azonnali rosszabbodást vált ki. Az aknés bőr állapota is romolhat télen, de általában kisebb mértékben.

Kapcsolódó cikkeink:

A szakember szerint a tünetek erősödésében nagy szerepe van a bőrszárazságnak és a nem megfelelő bőrápolásnak. A hosszú, forró fürdők, valamint az erősen illatosított szappanok és testápolók tovább ronthatják a bőr állapotát. Hidegben csökken az izzadság és a faggyú termelődése, ezért a bőr eleve szárazabb. A fűtés tovább szárítja a levegőt, ami fokozza a bőr vízvesztését.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Télen gyakoribb a kézekcéma is a hideg, a száraz levegő és a gyakoribb kézmosás miatt. A szeborreás dermatitisz a fejbőrön és az arcon okozhat piros, hámló tüneteket, amelyeket a sapkaviselés, a ritkább hajmosás és a napfény hiánya erősíthet.

Dr. Kovács Anikó szerint ilyenkor érdemes zsírosabb bőrápoló készítményeket használni. Vizes bázisú krémek felvitele után nem ajánlott azonnal hidegbe menni, célszerű legalább fél órát várni. A ruházat megválasztása is fontos, különösen atópiás dermatitisz esetén, mivel a műszálas anyagok irritálhatják a bőrt. Számukra a pamutruházat kedvezőbb. Hideg időben lehetőség szerint kézmosás helyett kézfertőtlenítő használata javasolt, amellyel sok esetben megelőzhető a kézekcéma kialakulása vagy súlyosbodása.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #orvos #időjárás #tél #betegség #hideg #megelőzés #betegségek #semmelweis egyetem #krónikus

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:12
19:56
19:43
19:38
19:31
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 14.
Ennyiért jut VIP-műtéthez soron kívül a magyar elit 2026-ban: nem titok, itt az árlista
2026. január 13.
Ezekkel a melókkal 2026-ban is degeszre keresheted magad Magyarországon: milliósak a fizuk, diploma sem kell hozzájuk
2026. január 14.
Alig ismert nyugdíjkatasztrófa érik a fejlett világban: küszöbön az összeomlás, nehéz lesz elkerülni
2026. január 14.
Ezzel nagyon ritkán számol az állam, amikor a minimálbérről kell dönteni: jobb megfontolni, egy rossz lépés és minden összeomlik
2026. január 14.
Így spórolhatsz százezreket az autóvásárláson 2026-ban: évek óta nem volt ilyen lehetőség Magyarországon
NAPTÁR
Tovább
2026. január 14. szerda
Bódog
3. hét
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Kritikus a helyzet a magyar rendelőkben: szabályosan menekülnek az orvosok ezekből a megyékből?
2
2 hete
193 ezer forintot is elbukhatsz így 2026-ban: pedig csak egy orvosi igazolás kell a kedvezményhez
3
1 hónapja
Hivatalos: új kötelező szűrővizsgálatot vezetnek be Magyarországon, rengeteg embert érint
4
4 hete
Mostantól a patikus is írhat vényt: ez oldja meg a magyar egészségügy válságát?
5
4 hete
Ezt nem láttuk jönni: hiába a 14. havi nyugdíj, ebbe a pofonba hamarosan minden magyar idős belesétál
PÉNZÜGYI KISOKOS
Devizabelföldi
Az a természetes személy, akinek az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolványa van. Az a vállalkozás és a szervezet, amelynek székhelye belföldön van, továbbá a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, valamint a külföldi állampolgár önálló magyarországi vállalkozása minősül devizabelföldinek.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 14. 19:01
Alig ismert nyugdíjkatasztrófa érik a fejlett világban: küszöbön az összeomlás, nehéz lesz elkerülni
Pénzcentrum  |  2026. január 14. 18:01
Kvíz: Mennyit felejtettél történelemből, mennek még az évszámok? Téged is megizzaszthat ez a 10 kérdés!
Agrárszektor  |  2026. január 14. 19:34
Ez ijesztő: nem is gondolnád, milyen állat kóborolt a magyar településen