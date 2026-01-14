Kínzó népbetegség tünetei súlyosbodhatnak a borzasztó hidegben: rengeteg magyar szenved tőle, ez lehet a megoldás

Szokatlanul enyhe és száraz volt 2025 decembere Magyarországon, derül ki a HungaroMet Zrt. szerdán közzétett elemzéséből.
A hideg idő, a száraz levegő és a kevesebb napfény a téli hónapokban felerősítheti több krónikus bőrbetegség tüneteit, köztük a pikkelysömörét, a rozaceáét és a szárazságekcémát, más néven az atópiás dermatitiszét. Megfelelő bőrápolással és időben elkezdett kezelésekkel azonban a panaszok jelentősen csökkenthetők - mondta dr. Kovács Anikó, a Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinikájának bőrgyógyásza.
Az atópiás dermatitisz és a pikkelysömör kifejezetten érzékeny az évszakváltásra. Nyáron a napfény gyulladáscsökkentő hatása és a magasabb páratartalom miatt akár tünetmentesség is előfordulhat, télen viszont gyakran romlik a bőr állapota. Jellemzővé válik a bőrpír, a hámlás és az erős viszketés, ami az alvást is megzavarhat, és tartós fáradtsághoz, stresszhez vezethet. A panaszok azoknál is fokozódhatnak, akik egész évben gyógyszeres kezelés alatt állnak.
A pikkelysömör téli fellángolását részben a napfény és a D vitamin hiánya magyarázza. A betegség jól reagál a fénykezelésre, amely a terápia gyakori eleme. Sok érintett azonban nem pótolja megfelelően a D vitamint, ami hozzájárulhat az állapotromláshoz.
Rozacea esetén főként a hirtelen hőmérsékletváltozás jelent gondot. A fűtött helyiségből a hidegbe kilépés, majd visszatérés sokaknál azonnali rosszabbodást vált ki. Az aknés bőr állapota is romolhat télen, de általában kisebb mértékben.
A szakember szerint a tünetek erősödésében nagy szerepe van a bőrszárazságnak és a nem megfelelő bőrápolásnak. A hosszú, forró fürdők, valamint az erősen illatosított szappanok és testápolók tovább ronthatják a bőr állapotát. Hidegben csökken az izzadság és a faggyú termelődése, ezért a bőr eleve szárazabb. A fűtés tovább szárítja a levegőt, ami fokozza a bőr vízvesztését.
Télen gyakoribb a kézekcéma is a hideg, a száraz levegő és a gyakoribb kézmosás miatt. A szeborreás dermatitisz a fejbőrön és az arcon okozhat piros, hámló tüneteket, amelyeket a sapkaviselés, a ritkább hajmosás és a napfény hiánya erősíthet.
Dr. Kovács Anikó szerint ilyenkor érdemes zsírosabb bőrápoló készítményeket használni. Vizes bázisú krémek felvitele után nem ajánlott azonnal hidegbe menni, célszerű legalább fél órát várni. A ruházat megválasztása is fontos, különösen atópiás dermatitisz esetén, mivel a műszálas anyagok irritálhatják a bőrt. Számukra a pamutruházat kedvezőbb. Hideg időben lehetőség szerint kézmosás helyett kézfertőtlenítő használata javasolt, amellyel sok esetben megelőzhető a kézekcéma kialakulása vagy súlyosbodása.
Hol él a legtöbb 100 év feletti ember? Vajon miért Japán vezeti a rangsort? És hogyan alakul a várható élettartam Európában? Mutatjuk!
A Pénzcentrum idén is elkészítette azt a körképet, amelyből kiderül, mennyit kérnek el magánúton azokért a műtétekért, amelyekre jelenleg leghosszabb a várólista.
Jelentős emelkedést tapasztaltak az egészségügyi intézmények az elmúlt napokban az elcsúszás és elesés miatti sürgős esetek számában.
A táplálkozási ajánlások célja, hogy segítsék a lakosság egészségének megőrzését és javítását.
A hely célja, hogy a fiatalok végre valóban semmittevéssel tölthessék az idejüket.
Az Országos Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ újabb 16 ezer adag 3Fluart nevű, influenza elleni vakcinát bocsátott térítésmentesen a veszélyeztetett lakosok rendelkezésére.
Ausztria 2026-tól teljesen eltörölte a menstruációs termékek áfáját, így a tamponok és betétek 0%-os adókulccsal kerülnek a boltokba.
Egy tíz évvel ezelőtt megosztott filmes jelenet hátborzongató párhuzamba került a Morrison’s 2-ben történt halálos verekedéssel.
Nézzük meg, mennyi az ápolási díj összege 2025-ben, illetve mikor utalják az ápolási díjat a következő hónapokban.
A multivitaminok esetében nincs szabályozás arra vonatkozóan, hogy milyen tápanyagokat és milyen mennyiségben kell tartalmazniuk.
A tűk szavatossági ideje 2026 márciusában jár le, ami két évvel meghosszabbítható.
A gyógyszergyártóknak az Egyesült Államokban tett árengedmények után magasabb árakat kellene elérniük az európai piacokon.
A fogyókúrás injekciókat abbahagyó páciensek átlagosan négyszer gyorsabban híznak vissza, mint akik hagyományos diétával és testmozgással próbálnak fogyni.
Még a csökkenő lakosságszám mellett is egyre több ellátandó jut a még dolgozó háziorvosokra.
Társadalombiztosítási járulék és egészségügyi szolgáltatási járulék 2026: mennyi a TB járulék összege, hogyan történik a TB befizetés, milyen NAV tb járulék számlaszámra utaljunk?
A kihűlést gyakran figyelmeztető tünetek előzik meg, mint a végtagfájdalom, a mozgás lelassulása és a figyelem csökkenése.
Dudás Miklós világbajnok kajakos halálát halált okozó testi sértésként vizsgálja a rendőrség.
Az influenzaszerű megbetegedésekre jellemző a magas láz, izomfájdalom (nyak, hát, végtagok), erős gyengeség és rossz közérzet.