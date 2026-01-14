Kínzó népbetegség tünetei súlyosbodhatnak a borzasztó hidegben: rengeteg magyar szenved tőle, ez lehet a megoldás

A hideg idő, a száraz levegő és a kevesebb napfény a téli hónapokban felerősítheti több krónikus bőrbetegség tüneteit, köztük a pikkelysömörét, a rozaceáét és a szárazságekcémát, más néven az atópiás dermatitiszét. Megfelelő bőrápolással és időben elkezdett kezelésekkel azonban a panaszok jelentősen csökkenthetők - mondta dr. Kovács Anikó, a Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinikájának bőrgyógyásza.

Az atópiás dermatitisz és a pikkelysömör kifejezetten érzékeny az évszakváltásra. Nyáron a napfény gyulladáscsökkentő hatása és a magasabb páratartalom miatt akár tünetmentesség is előfordulhat, télen viszont gyakran romlik a bőr állapota. Jellemzővé válik a bőrpír, a hámlás és az erős viszketés, ami az alvást is megzavarhat, és tartós fáradtsághoz, stresszhez vezethet. A panaszok azoknál is fokozódhatnak, akik egész évben gyógyszeres kezelés alatt állnak.

A pikkelysömör téli fellángolását részben a napfény és a D vitamin hiánya magyarázza. A betegség jól reagál a fénykezelésre, amely a terápia gyakori eleme. Sok érintett azonban nem pótolja megfelelően a D vitamint, ami hozzájárulhat az állapotromláshoz.

Rozacea esetén főként a hirtelen hőmérsékletváltozás jelent gondot. A fűtött helyiségből a hidegbe kilépés, majd visszatérés sokaknál azonnali rosszabbodást vált ki. Az aknés bőr állapota is romolhat télen, de általában kisebb mértékben.

A szakember szerint a tünetek erősödésében nagy szerepe van a bőrszárazságnak és a nem megfelelő bőrápolásnak. A hosszú, forró fürdők, valamint az erősen illatosított szappanok és testápolók tovább ronthatják a bőr állapotát. Hidegben csökken az izzadság és a faggyú termelődése, ezért a bőr eleve szárazabb. A fűtés tovább szárítja a levegőt, ami fokozza a bőr vízvesztését.

Télen gyakoribb a kézekcéma is a hideg, a száraz levegő és a gyakoribb kézmosás miatt. A szeborreás dermatitisz a fejbőrön és az arcon okozhat piros, hámló tüneteket, amelyeket a sapkaviselés, a ritkább hajmosás és a napfény hiánya erősíthet.

Dr. Kovács Anikó szerint ilyenkor érdemes zsírosabb bőrápoló készítményeket használni. Vizes bázisú krémek felvitele után nem ajánlott azonnal hidegbe menni, célszerű legalább fél órát várni. A ruházat megválasztása is fontos, különösen atópiás dermatitisz esetén, mivel a műszálas anyagok irritálhatják a bőrt. Számukra a pamutruházat kedvezőbb. Hideg időben lehetőség szerint kézmosás helyett kézfertőtlenítő használata javasolt, amellyel sok esetben megelőzhető a kézekcéma kialakulása vagy súlyosbodása.