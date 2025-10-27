Még 1900 forintért lehetett fürdőzni a Földesi Termálfürdőben, amit most 25 millió forintból fejlesztenek tovább. A gyógyvizes strand évtizedek óta a spórolós pihenés egyik utolsó...
Megvan, kiről nevezik el az új mohácsi Duna-hidat: videón mutatjuk, hol tart az építkezés
Látványos szakaszához érkezett a mohácsi Duna-híd építése, és már az is kiderült, kiről kapja a nevét az ország egyik legfontosabb új hídja. A tervek szerint a híd II. Lajos királyról kapja a nevét, ezzel tisztelegve a mohácsi csatában elesett uralkodó emléke előtt.
Az épülő új mohácsi Duna-híd eredeti tervei még csupán a helyi forgalmat szolgálták volna, az elmúlt tíz évben azonban gyökeresen megváltozott a koncepció. A híd ma már nemcsak Mohács és a Duna két partja között teremt kapcsolatot, hanem a nemzetközi áruforgalom egyik kulcspontjává válhat - írja a Baon.hu.
A szerb és török tranzitforgalom jelentős része a jövőben Magyarországon, Mohácson keresztül halad majd Nyugat-Európa felé – erről beszélt a Világgazdaságnak Hargitai János, a térség országgyűlési képviselője. A politikus szerint Szerbia Hercegszántónál új, nagy kapacitású határátkelőt épít, az 51-es főút pedig Baja és Mohács között kétszer két sávosra bővül. Ennek köszönhetően a forgalom a Hercegszántó–Szeged–Mohács–Pécs tengelyen haladhat tovább, elkerülve Budapestet és az M5-ös autópálya zsúfolt szakaszait.
Hargitai ezt a fejlesztési irányt „vidéki nagykörútnak” nevezte, amely Nyíregyházától Szegeden és Mohácson át Pécsig köti össze az ország déli és keleti gazdasági központjait. A Pécs–Szeged közúti kapcsolat megerősödése új fejezetet nyithat a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl gazdasági együttműködésében – olyan kapcsolatot teremtve, ami eddig hiányzott a hazai infrastruktúrából.
A mohácsi Duna-híd jelenleg Dél-Magyarország legjelentősebb közlekedési és logisztikai beruházása
A négysávos híd nemcsak gyorsabb közlekedést tesz majd lehetővé, hanem új gazdasági kapcsolatokat is nyit a térségben. Az Építési és Közlekedési Minisztérium szerint a megnyitással az 51-es főút teherforgalmi szerepe teljesen átalakul: az áruszállítás déli irányba terelődik, és a híd a térség gazdasági ütőerévé válik.
A munkálatok már a látványos szakaszba léptek: a Duna bal partján felállították a bakdarukat, amelyek segítségével szerelik az acélszerkezeteket, miközben zajlik a hegesztés és a vasbeton tológerenda építése. A gát tetején már elkészült az árvízvédelmi zagyfal is.
II. Lajosról nevezhetik el a hidat
A névválasztásban sincs nagy vita: a híd várhatóan II. Lajos király nevét viseli majd – erősítette meg Hargitai János. A mohácsi csatában életét vesztő uralkodó neve nemcsak történelmi emléket idézne, hanem szimbolikus jelentőséggel is bírna.
„II. Lajos király-híd elnevezés nem csupán történelmi gesztus, hanem az összefogás, a kulturális közelség és a határon átívelő együttműködés jelképe is lenne” – fogalmazott a képviselő.
