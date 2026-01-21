Orbán Viktor bejelentése: jön a januári rezsistop, itt vannak a részletek ×

Januári rezsistopot jelentett be Orbán Viktor a Facebookon.

Januári rezsistopot jelentett be Orbán Viktor a Facebookon. A szélsőséges időjárás komoly probléma elé állította az országot, mondta a kormányfő. A fagyos idő magas fűtésszámlákat is hozott, nagy terhet hoz a családokra, mindenki váratlan költségekkel szembesült, fogalmazott.

A januári fűtésnél jelentkező többletköltségeket a kormány átvállalja a lakosságtól - mondta Orbán.

Címlapkép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán, MTI/MTVA