Lényeges szempont, hogy a sózott felületekről származó havat ne halmozzuk a talajra.
Orbán Viktor bejelentése: jön a januári rezsistop, itt vannak a részletek
Januári rezsistopot jelentett be Orbán Viktor a Facebookon.
Januári rezsistopot jelentett be Orbán Viktor a Facebookon. A szélsőséges időjárás komoly probléma elé állította az országot, mondta a kormányfő. A fagyos idő magas fűtésszámlákat is hozott, nagy terhet hoz a családokra, mindenki váratlan költségekkel szembesült, fogalmazott.
A januári fűtésnél jelentkező többletköltségeket a kormány átvállalja a lakosságtól - mondta Orbán.
Címlapkép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán, MTI/MTVA
Az ingatlan.com friss elemzése szerint a piac ténylegesen csak január 5-én indult be, a kéthetes ünnepi leállás után.
Pénteken napközben már országszerte 0 fok feletti hőmérsékletre lehet számítani.
Van esély, hogy megtalálják Egressy Mátyást a Dunában? Megszólalt a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat
A Dunában folytatják a keresést az Ötkert szórakozóhelyről szombaton eltűnt 18 éves Egressy Mátyás után.
Nagy Márton is bemondta, drasztikusan módosítják a rezsicsökkentést: részleteket is elárult a miniszter
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter bejelentette, hogy módosítják a rezsicsökkentés rendszerét.
A fővárosi hulladékgazdálkodó cég hétvégi túlmunkával pótolta a hó és fagy miatt elmaradt szemétszállítást Budapesten.
A kormány hozzányúlhat a rezsicsökkentéshez, erről tárgyalnak ma a kormányülésen - közölte Orbán Viktor. A döntést az extrém hideggel indokolta.
Ahol a helyreállítás tovább tart, az önkormányzat a helyi családsegítővel és a rendőrséggel együttműködve valamennyi lakost felkeres és felméri az igényeiket.
Budapesten átlagosan egy 26 négyzetméteres ingatlanra elég 40 millió forint, a valóságban azonban ennél kisebb lakást lehet vásárolni ennyiből.
Az Otthon Start hónapokon át uralta a lakáspiacot, és gyakorlatilag mindent vitt.
Egy csömöri lakos éberségének köszönhető, hogy a rendőrök lelepleztek egy lakásmaffiát
Az MVM részletes útmutatót tett közzé a lakossági gázfogyasztás csökkentéséről, rámutatva, hogy a háztartások földgázfelhasználásának mintegy négyötödét a fűtés teszi ki.
Kazincbarcikán 16 ezer ember maradt fűtés nélkül a mínusz 11 fokos hidegben, melegedőbuszokat küldtek nekik
Kazincbarcikán műszaki hiba miatt leállt az önkormányzati távhőszolgáltatás, ami akár 8710 fogyasztót és mintegy 16 ezer lakost is érinthet.
Az idősek otthonában való gondozás feltétele, hogy az igénylő napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkezzen.
Még az albérletpiacot is durván felforgatta az Otthon Start: erről tudjon, aki olcsó bérlakást keres Budapesten
A Pénzcentrum megnézte, hol és milyen feltételekkel lehet most a fővárosban a legalacsonyabb bérleti díjért teljes lakást bérelni.
Lomtalanítás Budapest 2026: itt vannak a friss dátumok, ezek a kerületek készülhetnek már februárban
Közzétette a MOHU, mikor lesz lomtalanítás Budapest egyes kerületeiben 2026-ban.
Országszerte komoly problémakat okoz a tűzifahiány: a legszegényebb településeken már kritikus a helyzet
A rendkívüli hideg és a hóhelyzet súlyos ellátási gondokat okozott számos vidéki kistelepülésen, miközben az ígért ingyenes tűzifa több helyen még nem érkezett meg.
Lomtalanító-maffia lepte el a hazai utcákat: mindenhol ott vannak a brigádok, durva átverésekkel nyúlják le a pénzt
Újabb tisztességtelen szolgáltatói gyakorlat terjedhet Magyarországon. Nagyon oda kell figyelni.
A helyi adók közül a legtöbb helyen a magánszemélyes kommunális adója változott 2026-ban.