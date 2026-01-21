2026. január 21. szerda Ágnes
-7 °C Budapest
Orbán Viktor bejelentése: jön a januári rezsistop, itt vannak a részletek
Budapest, 2025. október 4.A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök a Nagy Elekkel, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnökével tartott közös sajtótájékoztatón a Karmelita kolos
Otthon

Orbán Viktor bejelentése: jön a januári rezsistop, itt vannak a részletek

Pénzcentrum
2026. január 21. 15:27

Januári rezsistopot jelentett be Orbán Viktor a Facebookon.

Januári rezsistopot jelentett be Orbán Viktor a Facebookon. A szélsőséges időjárás komoly probléma elé állította az országot, mondta a kormányfő. A fagyos idő magas fűtésszámlákat is hozott, nagy terhet hoz a családokra, mindenki váratlan költségekkel szembesült, fogalmazott.

A januári fűtésnél jelentkező többletköltségeket a kormány átvállalja a lakosságtól - mondta Orbán.

Kapcsolódó cikkeink:

Címlapkép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán, MTI/MTVA 
#otthon #fűtés #kormány #rezsi #időjárás #rezsicsökkentés #fagy #állami támogatás #lakosság #orbán viktor #szélsőséges időjárás

Több friss hír
PÉNZÜGYI KISOKOS
Konverzió
az a művelet, melynek során az egyik devizanemről egy másik devizanemre történik az átváltás

Több kisokos

