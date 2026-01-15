Riasztó számokat közölt az operatív törzs: ennyi baleset történt egyetlen nap alatt

Az operatív törzs közleménye szerint enyhül az időjárás, sokfelé ködre, helyenként minimális ónos esőre lehet számítani. Mint közölték, lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség, de a készenléti szerveket többször riasztották, mint tavaly ilyenkor. A közműellátásban néhány órás, lokális kieséseken túl sehol sincs komolyabb zavar.

A meteorológiai előrejelzések szerint csütörtökön helyenként sűrű köd várható, emiatt korlátozottak lehetnek a látási viszonyok. Késő délutántól, estétől az Északi-középhegység, az Észak-Alföld és Budapest területén lehet számítani minimális ónos esőre. Vasárnap újra hidegebbre fordul az időjárás, -15 Celsius-fok sem kizárt az Észak-keleti országrészben.

Az operatív törzs közleménye szerint elzárt település továbbra sincs sehol az országban. Lezárt út, súlykorlátozás sehol nincs érvényben.

Balesetek és meghibásodások miatt tegnap átmeneti útlezárások voltak:

18:05 és 19:45 között Hőgyésznél a 65-ös főút volt lezárva, itt két személyautó frontálisan ütközött.

8:20 és 11:05 között le kellett zárni Kisújszállásnál a 4-es főutat, mert egy személyautó kisbusszal ütközött.

18:55-től 21:30-ig hat kilométeres torlódás alakult ki Biatorbágynál az M1-es autópályán Hegyeshalom felé.

20:40 és 21:30 között az M6-os autópályán, a Budapest felé vezető oldalon, a 169-os kilométerszelvénynél lévő alagútban egy meghibásodott kamion miatt pályazár volt érvényben.

22:20 és 0:20 között az M3-as autópályán Vásárosnamény felé, az Igrici pihenőhelynél egy meghibásodott kamion miatt kellett lezárni az utat.

22:20 és 22:40 között az M1-es autópályán sávszűkítés volt érvényben, mert Budapest felé, a 37-es kilométernél lévő terelt szakaszon egy személyautó terelőelembe ütközött.

Szerdán 9 településen és egy budapesti kerületben akadozott az áramellátás, a hiba 5241 fogyasztót érintett. Csütörtök délelőtt Budapest XIII. kerületében szünetel átmenetileg az áramszolgáltatás, amely 9 fogyasztót érint.

Az egészséges ivóvízellátás tegnap 19 településen szünetelt, 3371 fogyasztót érintett. A hibaelhárítás mindenhol megtörtént. Ma hajnalban Jászkiséren dolgoztak még, itt 30 fogyasztónál állították helyre a vízellátást, délelőtt Baranyajenőn szünetelt a vízszolgáltatás, ez 139 fogyasztót érintett.

Átmenetileg szünetel az egészséges ivóvízellátás Balatonszabadin 80 fogyasztónál és Derecskén 3769 fogyasztási helyen. A hibák kiküszöbölése folyamatban van.

A hulladékszállítás az ország 85 százalékában zavartalanul működik, az elmaradások pótlására a szolgáltató többleterőforrást biztosít. Ahol hulladékszállító autóval az útviszonyok miatt egyes utcák nem megközelíthetők, ott gyalogosan oldják meg.

EZ IS ÉRDEKELHET Súlyos, ami kiderült Magyarország időjárásáról: korai volt fellélegezni? Szokatlanul enyhe és száraz volt 2025 decembere Magyarországon, derül ki a HungaroMet Zrt. szerdán közzétett elemzéséből.

A betegellátás a felmerülő kisebb problémák ellenére zavartalan. A betegforgalom a megszokotthoz képest összességében 30 százalékkal emelkedett. Műtétek elhalasztására nem volt szükség.

A közúthálózaton a hóeltakarításban és síkosságmentesítésben 78 munkagép dolgozott tegnap. A síkosságmentesítéshez 61 220 tonna útszóró só és 1 906 186 liter kalcium-klorid oldat áll rendelkezésre.

A vasúti közlekedésben váltóhibák és balesetek miatt Bicske és Budapest között nem jártak a vonatok. Érd alsón kialakult váltóhibák miatt egyes vonatok módosított útvonalon jártak. Helyenként 15-20 perces késéssel közlekedtek a vonatok. Almásfüzitő és Almásfüzitő felső között pótlóbuszok jártak.

Ma Tatabánya-Tata-Almásfüzitő szakaszon egy vágányon halad a forgalom, emiatt nő a menetidő. Az aktuális járatkimaradások, késések elérhetők a MÁV weboldalán.

A közösségi buszközlekedésben 15-25 perces késések fordultak elő. 7 településen nem volt tegnap garantálható az utasbiztonság, ezért busszal nem volt érhető el Alsóerek, Felsőerek, Gombolyag, Imola, Kistény, Öregtény, Varbóc. Ma kizárólag Imola és Kánó nem elérhető busszal. Országosan 25 megállóhelyen nem állnak meg a buszok az útviszonyok miatt. Ezek listája elérhető az https://www.utinform.hu/ oldalon.

A légiközlekedés zavartalan.

A Dunán nem közlekedhetnek kishajók, vízi sporteszközök és csónakok. Nagy személyszállító, áruszállító hajók és a készenléti szervek vízi járműveire ez a korlátozás nem vonatkozik. A Tisza teljes hazai szakaszán hajózási zárlat van érvényben.

A jégtörő hajók készenlétben állnak, hogy ne alakuljon ki sehol jégdugó és ne keletkezzen emiatt áradás. Eddig csak kikötői jégtörésre volt szükség.

A köznevelésben 31 intézményt érintenek lokális fűtési problémák, ezek javítása folyamatban van, az oktatást nem veszélyeztetik. Rendkívüli szünetet nem kellett sehol elrendelni.

A szakképző intézmények közül egyben rendeltek el online oktatást.

A tűzoltókat a téli időjárással kapcsolatban 66 helyszínre, zömében közlekedési balesetek műszaki mentéséhez riasztották. Erről bővebben itt olvashat. Ez az egy évvel ezelőtti beavatkozások 155 százaléka. Jégről, jég alól senkit nem kellett menteniük.

A rendőrséget 165 közlekedési balesethez riasztották, ezek közül egy halálos kimenetelű volt, 16 pedig személyi sérüléssel jár. Ez egy átlagos januári nap balesetszámának 150 százaléka.

A rendőrök a polgárőrséggel közösen 2516 elszigetelten, egyedül élő ember hogylétéről győződtek meg, 107 esetben nyújtottak számukra segítséget. 941 esetben tó és folyópartokon ellenőrizték a jégen tartózkodás szabályainak betartását, 18 embert kellett figyelmeztetni.

A mentőszolgálat 4072 mentési esethez vonult tegnap. Ez egy átlagos januári naphoz hasonlítva 8 százalékos emelkedést jelent.

A TEK és a honvédség továbbra is készenlétben áll, ha szükséges, az érintett területen speciális járművekkel rövid időn belül bevethetők.