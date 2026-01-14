Súlyos, ami kiderült Magyarország időjárásáról: korai volt fellélegezni?

Szokatlanul enyhe és száraz volt 2025 decembere Magyarországon, derül ki a HungaroMet Zrt. szerdán közzétett elemzéséből.

Az év utolsó hónapjában az országos átlaghőmérséklet 3,0 Celsius fok volt, ami 2,5 fokkal haladta meg az 1991 és 2020 közötti időszak átlagát. A havi középhőmérséklet minden mérőállomáson fagypont felett alakult, és nem mutatkozott számottevő különbség a hegyvidéki és a síkvidéki területek között.

A HungaroMet beszámolója szerint decemberben nem a megszokott módon alakultak a leghidegebb térségek. A magasabb hegycsúcsok gyakran a rétegfelhőzet fölé kerültek, ahol naposabb és enyhébb idő volt jellemző. Emiatt nem a Kékestető mérte a legalacsonyabb havi középhőmérsékletet, hanem a Szentgotthárd Farkasfa állomás.

A csapadék mennyisége is jóval elmaradt az átlagostól. Az anticiklonos időjárás miatt országosan mindössze 13,8 milliméter csapadék hullott, ami 70 százalékkal kevesebb az 1991–2020-as időszak 45,6 milliméteres átlagánál. Ezzel 2025 decembere a tizedik legszárazabb volt 1901 óta.

Területi bontásban jelentős eltérések mutatkoztak. A Dunántúl nyugati felén 30–40 milliméter csapadék is lehullott, míg a Dunától keletre jellemzően 10 milliméter alatt maradt az összeg. Északkelet Magyarországon nagy területen mindössze 0–5 milliméter csapadékot mértek.

Az északi és északkeleti térségekben több helyen a 2025-ös december bizonyult a legenyhébbnek és vagy a legszárazabbnak a 20. század eleje óta.