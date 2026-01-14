A kétszeres olimpiai bajnok úszó, Milák Kristóf ismét megkezdte a medencés edzéseket – jelentette be Gergely István, a Budapesti Honvéd SE ügyvezető elnöke.
Súlyos, ami kiderült Magyarország időjárásáról: korai volt fellélegezni?
Szokatlanul enyhe és száraz volt 2025 decembere Magyarországon, derül ki a HungaroMet Zrt. szerdán közzétett elemzéséből.
Az év utolsó hónapjában az országos átlaghőmérséklet 3,0 Celsius fok volt, ami 2,5 fokkal haladta meg az 1991 és 2020 közötti időszak átlagát. A havi középhőmérséklet minden mérőállomáson fagypont felett alakult, és nem mutatkozott számottevő különbség a hegyvidéki és a síkvidéki területek között.
A HungaroMet beszámolója szerint decemberben nem a megszokott módon alakultak a leghidegebb térségek. A magasabb hegycsúcsok gyakran a rétegfelhőzet fölé kerültek, ahol naposabb és enyhébb idő volt jellemző. Emiatt nem a Kékestető mérte a legalacsonyabb havi középhőmérsékletet, hanem a Szentgotthárd Farkasfa állomás.
A csapadék mennyisége is jóval elmaradt az átlagostól. Az anticiklonos időjárás miatt országosan mindössze 13,8 milliméter csapadék hullott, ami 70 százalékkal kevesebb az 1991–2020-as időszak 45,6 milliméteres átlagánál. Ezzel 2025 decembere a tizedik legszárazabb volt 1901 óta.
Területi bontásban jelentős eltérések mutatkoztak. A Dunántúl nyugati felén 30–40 milliméter csapadék is lehullott, míg a Dunától keletre jellemzően 10 milliméter alatt maradt az összeg. Északkelet Magyarországon nagy területen mindössze 0–5 milliméter csapadékot mértek.
Az északi és északkeleti térségekben több helyen a 2025-ös december bizonyult a legenyhébbnek és vagy a legszárazabbnak a 20. század eleje óta.
A Dunántúlon nagy területen zúzmarás köd képződhet, amely szerdán napközben is tartósan megmaradhat.
Habár még nagyon tél van, rövidek a nappalok és reggelente úgy érezzük, mintha sosem akarna világosodni, kettőt pislantunk és máris itt a tavasz.
A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 13:00 órakor újraindította a forgalmat, miután a szakembereknek sikerült megszüntetniük az extrém jegesedést.
A kezdeti havazás után ónos eső, fagyott eső, délnyugaton néhol eső is eshet.
Sok utas bizonytalan, milyen jogai vannak: jár‑e kártérítés, köteles‑e a légitársaság ellátást biztosítani, és mi történik akkor, ha a gép nem is landol, ahová eredetileg...
A Wizz Air több járata érintett: eddig öt, Budapestre tartó repülőgép kényszerült más repülőtéren leszállni, a még el nem indult járatok pedig a kiinduló állomásokon...
Ónos eső és extrém jegesedés miatt 10:25 óta átmenetileg leállt a forgalom a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.
Másodfokú riasztást adott ki a meteorológiai szolgálat, hamarosan durva ónos eső csap le az országra
A nap folyamán az ország nagy részén borult idő várható, csak délnyugaton szakadozhat fel a felhőzet.
Budapest útjain a havazás következtében hókásás, csúszós útburkolat alakult ki, ami fokozott óvatosságot igényel a közlekedőktől.
A rendkívüli jegesedés miatt kedd reggel teljesen le kellett zárni a bécsi nemzetközi repülőteret, miközben a prágai Václav Havel repülőtér is csak erősen korlátozott üzemmódban...
A rendőrség arra figyelmeztet: a jégre lépni életveszélyes, baleset esetén azonnal a 112-es segélyhívót kell értesíteni.
Kedd reggel Kigyulladt egy kamion az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán.
Kiadta a figyelmeztetést a meteorológiai szolgálat: kemény fordulat jön az időjárásban, erre kell készülni
A nappali csúcshőmérséklet széles skálán, mínusz 8 és plusz 7 fok között alakul.
A Duna Szap-Mohács közötti szakaszán, a Magyarország államhatárain belüli vízterületen a kishajók, vízi sporteszközök és csónakok közlekedése tilos.
A várható ónos eső miatt nem közlekedhetnek a 7,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépkocsik az ország egy részén.
A természetes hó idén bőségesen hullott, a síszezon dübörög, és egyre többen vágnak neki a pályáknak, még azok is, akik most tanulnak síelni.