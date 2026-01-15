Rémtúra lett az egyórás repülésből: 15 óráig tartott a Wizz Airnek hazahozni utasait Budapestre

Másfél óra helyett több mint 15 órába telt eljutnia Budapestre a Wizz Air Montenegróból induló járatának a keddi reptérzár miatt, írja az RTL.

Több mint tizenöt óra alatt értek Budapestre azok az utasok, akik a Wizz Air Montenegróból induló járatával utaztak volna haza – számolt be az RTL Híradó. Az út normál esetben nagyjából másfél órát vesz igénybe.

A beszámoló szerint a járat már induláskor késett, majd a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér lezárása miatt nem Budapesten, hanem Belgrádban szállt le. Az utasok itt mintegy két órát várakoztak a hidegben azokra a buszokra, amelyekkel továbbindulhattak Magyarország felé.

Közben a repülőkövető alkalmazásokon azt látták az utasok, hogy a gépük időközben továbbrepült Budapestre, és ott le is szállt, miközben ők továbbra is Szerbiában várakoztak. A megpróbáltatások ezzel nem értek véget: a röszkei határátkelőnél további négy és fél órát kellett várniuk, így végül összesen több mint tizenöt órával az indulás után érkeztek meg Budapestre.

Az RTL által megkérdezett szakértő szerint az extrém téli időjárás okozta fennakadások esetén a légitársaságoknak nem kötelező kártérítést fizetniük. A Wizz Air közleményében azt írta, számukra az volt a legfontosabb szempont, hogy az utasok a lehető leghamarabb elérjék úti céljukat, és jelezték: az út során felmerült étkezési költségeket megtérítik.

A ferihegyi repülőteret kedden néhány órára lezárták a jegesedés és az ónos eső miatt. A Telex információi szerint nem ez volt az egyetlen érintett járat: a Wizz Air római gépe is Belgrádban landolt, az utasokat onnan szintén busszal szállították Budapestre.