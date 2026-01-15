Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 15.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. január 15.

Névnap

Lóránt, Loránd

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 385.93 Ft

CHF: 414.05 Ft

GBP: 445.53 Ft

USD: 331.7 Ft



Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2026. január 14.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 3. héten emelkedő számsorrendben a következők:

7, 18, 19, 21, 23, 24, 27



Ezen a héten 1 telitalálat volt.

7-es találat: 1 db

6-os találat: 47 db

5-ös találat: 2458 db

4-es találat: 39561 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 38150 Ft

MOL: 3400 Ft

RICHTER: 10300 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.01.16: Túlnyomóan borult, párás, egyes részeken tartósan ködös idő várható, főként délen vékonyodhat a felhőzet. Néhol kialakulhat gyenge eső, ónos eső. A légmozgás nagyrészt gyenge, mérsékelt marad. A minimum-hőmérséklet -4 és +2 fok között alakul. Kora délután általában -1 és +4 fok között, délnyugaton néhol 5 fok felett valószínű.

2026.01.17: Nagyrészt borult, párás idő valószínű, délen és nyugaton szakadozhat, vékonyodhat a felhőzet. Néhol kialakulhat gyenge eső, ónos eső. A délkeleti szél a Dunántúlon helyenként megélénkül. Hajnalban -4, +1, kora délután általában -2, +4 fok valószínű, de délnyugaton néhol ennél pár fokkal melegebb lesz.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli a szervezetünket. (2026.01.15)

Akciók

