2026. január 15. csütörtök Lóránt, Loránd
-2 °C Budapest
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Otopeni, Románia - 2021.14.05: A Wizz Air Airbus 321-271NX (HA-LVI) típusú repülőgépe felszáll a Henri Coanda nemzetközi repülőtérről.
Utazás

A Wizz Air további intézkedésig elkerüli Irán és Irak légterét

Pénzcentrum
2026. január 15. 13:24

A Wizz Air Magyarország közölte, hogy az iráni biztonsági helyzet miatt a Wizz Air további intézkedésig elkerüli az ország és Irak légterét.

Kiemelték, hogy emiatt egyes közel-keleti járatok menetideje némileg változik, a hosszabb útvonal miatt Cipruson technikai megállót kell közbeiktatni, amelynek során személyzetet cserélnek és megtankolják a repülőgépet.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Mint írták, a légitársaság döntései meghozatalakor továbbra is az utasok, személyzete és repülőgépeinek biztonságát helyezi előtérbe.

A síita teokratikus rendszer elleni tiltakozások már több mint két hete tartanak Iránban. Az iráni hatóságok brutális erőszakkal léptek fel, a főügyész korábban tömeges halálbüntetésekkel fenyegette meg a demonstrálókat. A tiltakozások kiváltó oka az országot sújtó súlyos gazdasági válság, amelyet rendszerszintű korrupció, pénzügyi problémák, háborús vereség és nemzetközi szankciók együttes hatása mélyített el.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #Wizz Air #repülés #légitársaság #irán #repülőjárat #légiforgalom #Közel-Kelet

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:41
13:24
13:15
13:03
12:43
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 15.
Szakadék szélén az európai autóipar: ez Magyarországnak is fájni fog, rengeteg állás szűnhet meg
2026. január 14.
Ennyiért jut VIP-műtéthez soron kívül a magyar elit 2026-ban: nem titok, itt az árlista
2026. január 15.
Végre kiderült, hány ukrán menekült van Magyarországon: tényleg elveszik a magyarok munkáját?
2026. január 15.
Oszkó Péter: Rengeteg pénzünkbe kerül a bizonytalanságot és bizalmatlanságot előidéző gazdaságpolitika
2026. január 15.
Gulyás Gergely: változik a 13. és 14. havi nyugdíjak kifizetése, erről minden idős magyarnak tudnia kell
NAPTÁR
Tovább
2026. január 15. csütörtök
Lóránt, Loránd
3. hét
Január 15.
A Wikipédia napja
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Bejelentette Lázár János: tarthatatlan a korábbi ígéret, fizetni kell majd ezért a MÁV-szolgáltatásért
2
5 napja
Itt a friss hótérkép: ábrán is mutatjuk, hol csap le hamarosan a durva havazás Magyarországon
3
1 hete
Nehéz elhinni, de tényleg példátlan módon lehalt a MÁV a havazás miatt: ha ezeken a vonalakon közlekednél, el se indulj, semmi értelme
4
2 napja
Itt a friss hótérkép: ábrán is mutatjuk, hol csap le hamarosan a durva havazás Magyarországon
5
2 napja
Filléres európai úti célok 2026 tavaszára: itt még a szezon előtt élvezheted a várost
PÉNZÜGYI KISOKOS
Alapvető mutató módszere (BIA)
A hitelintézetek esetén a működési kockázatok mérésére kidolgozott módszer. Meghatározásának módja, hogy a bruttó működési eredményt egy állandó számmal szorozva a hitelintézettől elvárt tőkét adja eredményül. Ez a túlzott hitelnyújtást hivatott megelőzni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 15. 13:03
Végre kiderült, hány ukrán menekült van Magyarországon: tényleg elveszik a magyarok munkáját?
Pénzcentrum  |  2026. január 15. 12:29
Oszkó Péter: Rengeteg pénzünkbe kerül a bizonytalanságot és bizalmatlanságot előidéző gazdaságpolitika
Agrárszektor  |  2026. január 15. 12:32
Sok gazdát kötelezhetnek most erre: vigyázz, te is köztük lehetsz