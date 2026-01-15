A budapesti reptér lezárása miatt Belgrádban landolt a gép, az utasok buszozással jutottak haza órákig tartó várakozás után.
A Wizz Air további intézkedésig elkerüli Irán és Irak légterét
A Wizz Air Magyarország közölte, hogy az iráni biztonsági helyzet miatt a Wizz Air további intézkedésig elkerüli az ország és Irak légterét.
Kiemelték, hogy emiatt egyes közel-keleti járatok menetideje némileg változik, a hosszabb útvonal miatt Cipruson technikai megállót kell közbeiktatni, amelynek során személyzetet cserélnek és megtankolják a repülőgépet.
Mint írták, a légitársaság döntései meghozatalakor továbbra is az utasok, személyzete és repülőgépeinek biztonságát helyezi előtérbe.
A síita teokratikus rendszer elleni tiltakozások már több mint két hete tartanak Iránban. Az iráni hatóságok brutális erőszakkal léptek fel, a főügyész korábban tömeges halálbüntetésekkel fenyegette meg a demonstrálókat. A tiltakozások kiváltó oka az országot sújtó súlyos gazdasági válság, amelyet rendszerszintű korrupció, pénzügyi problémák, háborús vereség és nemzetközi szankciók együttes hatása mélyített el.
A januári tél közepén egészen szokatlan meteorológiai jelenség alakult ki Magyarország felett: erős hőmérsékleti inverzió.
