Horror árak a magyarok kedvenc síparadicsomában: brutál pénz húznak ki a zsebünkből

A természetes hó idén bőségesen hullott, a síszezon dübörög, és egyre többen vágnak neki a pályáknak, még azok is, akik most tanulnak síelni. Csakhogy a kezdőknek szánt oktatás ára Ausztriában sokkoló: egyetlen nap akár 112 euróba is kerülhet, a privát órák pedig több mint 400 eurót is felemészthetnek. Aki tehát nemcsak csúszni, hanem tanulni is szeretne, annak mélyen a zsebébe kell nyúlnia: a sípályákon a tudás valóban luxuscikk lett.

Dübörög a síszezon, a természetes hó mennyisége idén nemcsak Magyarországon, hanem a környező országokban is kedvez a téli sportok szerelmeseinek. Aki tud síelni, már rég a pályán van, aki nem, az most tanul. Csakhogy a síoktatás ára sokakat meglephet: egy magyar üzemeltetésű hotel információs táblája szerint a népszerű osztrák síközpontban, Haus im Ennstalban (Schladming régió) borsos áron kínálják a tanfolyamokat.

A gyerekeknek szóló „Mini-Kids-Club” napi kétórás foglalkozása 65 euróba kerül, 25 ezer forint, míg a 4–6 éveseknek szánt teljes napos oktatás ára 361 euró, 140 ezer forint öt napra. A felnőttek sem ússzák meg olcsón: egy háromnapos síkurzus ára 217 euró, 84 ezer forint, a privát oktatás pedig akár 432 euróba, 168 ezer forintba is kerülhet öt órára, és ez csak egy főre vonatkozik, minden további személyért plusz díjat számolnak fel.

kép forrása: olvasónk fotója

A síoktatás tehát nemcsak időigényes, hanem komoly anyagi befektetés is. Aki nem tud síelni, de szeretne megtanulni, annak mélyen a zsebébe kell nyúlnia – különösen, ha Ausztriában, profi körülmények között szeretné elsajátítani a technikát. Az árak ugyan tartalmaznak felszerelésre vonatkozó kedvezményeket, de még így is sokak számára elérhetetlenek.

A síelés tehát továbbra is a drágább téli kikapcsolódások közé tartozik – különösen akkor, ha az ember még csak most ismerkedik vele. És bár a hó idén adott, a tudásért fizetni kell.