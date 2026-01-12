Figyelem! Egyetlen napra újra megnyílik a Bükk egyik legkülönlegesebb vasútvonala: 2026. január 31-én közlekedik a Zúzmara Expressz.
Horror árak a magyarok kedvenc síparadicsomában: brutál pénz húznak ki a zsebünkből
A természetes hó idén bőségesen hullott, a síszezon dübörög, és egyre többen vágnak neki a pályáknak, még azok is, akik most tanulnak síelni. Csakhogy a kezdőknek szánt oktatás ára Ausztriában sokkoló: egyetlen nap akár 112 euróba is kerülhet, a privát órák pedig több mint 400 eurót is felemészthetnek. Aki tehát nemcsak csúszni, hanem tanulni is szeretne, annak mélyen a zsebébe kell nyúlnia: a sípályákon a tudás valóban luxuscikk lett.
Dübörög a síszezon, a természetes hó mennyisége idén nemcsak Magyarországon, hanem a környező országokban is kedvez a téli sportok szerelmeseinek. Aki tud síelni, már rég a pályán van, aki nem, az most tanul. Csakhogy a síoktatás ára sokakat meglephet: egy magyar üzemeltetésű hotel információs táblája szerint a népszerű osztrák síközpontban, Haus im Ennstalban (Schladming régió) borsos áron kínálják a tanfolyamokat.
A gyerekeknek szóló „Mini-Kids-Club” napi kétórás foglalkozása 65 euróba kerül, 25 ezer forint, míg a 4–6 éveseknek szánt teljes napos oktatás ára 361 euró, 140 ezer forint öt napra. A felnőttek sem ússzák meg olcsón: egy háromnapos síkurzus ára 217 euró, 84 ezer forint, a privát oktatás pedig akár 432 euróba, 168 ezer forintba is kerülhet öt órára, és ez csak egy főre vonatkozik, minden további személyért plusz díjat számolnak fel.
A síoktatás tehát nemcsak időigényes, hanem komoly anyagi befektetés is. Aki nem tud síelni, de szeretne megtanulni, annak mélyen a zsebébe kell nyúlnia – különösen, ha Ausztriában, profi körülmények között szeretné elsajátítani a technikát. Az árak ugyan tartalmaznak felszerelésre vonatkozó kedvezményeket, de még így is sokak számára elérhetetlenek.
A síelés tehát továbbra is a drágább téli kikapcsolódások közé tartozik – különösen akkor, ha az ember még csak most ismerkedik vele. És bár a hó idén adott, a tudásért fizetni kell.
A várható ónos eső miatt nem közlekedhetnek a 7,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépkocsik az ország egy részén.
2025-ben összesen 179 alkalommal érte bántalmazás a vasúti és közúti közlekedésben szolgálatot teljesítő dolgozókat, derül ki a MÁV-csoport kiadott közleményéből.
A Pénzcentrum 2026. január 12.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A 2026. január 12–18. közötti időszakban Magyarországon változékony, de továbbra is masszívan hideg, télies időjárásra számíthatunk.
Életveszélyes mutatvány: besétált a Balaton jegére ez a magyar férfi - baja nem lett, de azonnal repült a bírságbomba
A hatóságok hangsúlyozzák, hogy a Balaton jegén jelenleg tilos tartózkodni.
A Pénzcentrum 2026. január 11.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Bejelentette Lázár János: tarthatatlan a korábbi ígéret, fizetni kell majd ezért a MÁV-szolgáltatásért
A tervek szerint a nagyobb állomásokon a Mol-kutakhoz hasonló rendszert vezetnének be, ahol a mosdók használata alapvetően fizetős lenne.
A világ turizmusa néhány év alatt teljesen átrendeződött: a pandémia után az utazók elfordultak a zsúfolt, drága és túlreklámozott célpontoktól.
A gyakorlatban a rendszer bevezetése már mostanra is súlyos problémákba ütközött.
Az esti órákban hidegfront érkezik az északi tájakra, amely havazást és hózáport hoz magával.
Szombaton többnyire erősen felhős vagy borult égbolt várható, csak rövid időszakokra szakadhat fel a felhőzet.
A Pénzcentrum 2026. január 10.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A vasúti közlekedésben is jelentős fennakadások tapasztalhatók.
Újabb harminc nappal meghosszabbították a tavalyi bányakatasztrófa után elrendelt vészhelyzetet a székelyföldi Parajdon.
2025-ben tovább nőtt a pótdíjazási esetek száma a budapesti közösségi közlekedésben.
A télies útviszonyok és a hóhelyzet miatt pénteken több gyorsforgalmi úton súlykorlátozást vezetnek be a 7,5 tonnánál nehezebb tehergépjárművek számára.
Felsővezeték-szakadás és a téli útviszonyok miatt csütörtökön órákra akadozott a vonatközlekedés Bükkösd és Abaliget között.
A hirtelen jött havazás után ugrásszerűen megnőtt a kereslet a téli felszerelések iránt.