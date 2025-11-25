Ritka, sőt idegenhonos óriás akadt horogra Paksnál: egy gyermekhorgász szibériai tokot fogott, amely komoly kérdéseket vet fel a Duna élővilágának jövőjével kapcsolatban.
8+1 mesebeli vidéki szánkópálya: mutatjuk, hol lehet szánkózni Magyarországon 2025-ben
Túl vagyunk az első komolyabb havazáson: a hétvégén vastag hó borította a Dunántúlt és a magyasabb hegyeket, helyenként 15 centimétert meghaladó hótakaró is kialakult. De vajon maradt elég hó szánkózni? És ha igen, hol érdemes útnak indulni?
Ha téli sportokról esik szó, manapság szinte mindenkinek a síelés vagy a korcsolyázás ugrik be elsőként. Pedig nem is olyan régen, 40–50 évvel ezelőtt még a szánkózás számított a gyerekek és a felnőttek egyik legkedveltebb téli szabadtéri elfoglaltságának. Dombosabb vidéken elég volt egy meredekebb utca vagy egy üres domboldal, és máris kezdődhetett az egész napos csúszkálás. Tény ugyan, hogy ma már egyre ritkábban esik jelentősebb mennyiségű hó, a hazai, hóágyúzott pályák pedig szinte kizárólag a síelőket szolgálják ki – épp ezért is érdemes megbecsülni, amikor olyan hétvégén vagyunk túl, mint a mostani, amikor vastag fehér hótakaró borította be a Dunántúlt.
A látvány ugyan gyönyörű volt, a havas álom azonban nem tartott sokáig: hétfőre a fagyos reggelt enyhébb, nedvesebb légtömegek váltották fel, és egyre több helyen eleredt az eső. A legfrissebb HungaroMet-adatok szerint a hóvastagság már korántsem egyenletes: Bánkúton 10–13 cm, Eplény környékén 5–10 cm, Mátraszentistvánon pedig mindössze körülbelül 5 cm hó maradt. Mindez azt jelenti, hogy aki most szeretne szánkózni indulni, jobban teszi, ha a magasabban fekvő, hegyvidéki területeket veszi célba – de némi utazással a kisebb, alacsonyabb domboldalakon is találhat még csúszásra alkalmas lejtőket.
Ami külön jó hír: a legnépszerűbb hazai szánkózós helyek szinte kivétel nélkül ingyenesek
Ha nincs a sufniba félrerakva egy szánkó, bármikor akár 30 ezer forintos áron is rendelhetünk online egy stabilnak tűnő fa vázas modellt – így nem kell beérni az egyszerűbb műanyag csúszkákkal. Mivel a hóvastagság most nem mindenhol ideális, érdemes azért megfontoltan kiválasztani a „pályákat”, vagyis a dombokat: előnyt élveznek azok a helyek, ahol nagyobb a magasság és kedvezőbb a terepviszony.
Íme néhány régi, jól bevált szánkózó hely Magyarországon
Össze is gyűjtöttünk 8+1 hazai szánkópályát, amit érdemes felkeresni most télen – persze csak akkor, ha elég hó esett. Fontos azonban kiemelni: az előkészítés alatt álló vagy működő sípályán sose próbáljunk meg szánkóval lecsúszni, mert rendkívül balesetveszélyes.
1. Kékestető
Az Időkép webkamerái szerint hétfőn napközben is folyamatosan szánkóztak a Kékestetőn, ahol tegnap 23 cm hóvastagságot mértek. Hazánk legmagasabb pontja nemcsak a síelők, hanem a szánkózók körében is közkedvelt célpont. Az "Angyalok tisztásán" 60–80 méteres pályán, a Déli sípálya alján pedig közel 1 km‑es szakaszon csúszkálhatunk.
Ez most egy biztos szánkózós hely, de hozunk még pár további helyszínt is, ahol jó eséllyel találunk havas szánkópályát a hegyekben és dombokon!
2. Dobogókő, a másik favorit szánkópályával
Budapesti közelsége miatt Dobogókő népszerű szánkózós célpont: a domb kb. 200 méter hosszú, a sípályán túli átjátszóállomástól egészen a sípálya tetejéig lehet csúszkálni. A használata ingyenes, így tökéletes választás egy rövid, családi téli kikapcsolódásra.
Egyetlen apróbb nehézség adódhat: ha híre megy a havazásnak, könnyen kialakulhatnak dugók a hegyi szerpentinen, mert sokan szeretnének gyorsan feljutni egy kis ingyenes csúszásra. Van, akinek azért vasárnap is sikerült:
3. A Mátrában is találunk remek pályákat
A mátraszentistváni sípark jelenleg zárva tart, és jó, ha tudjuk: a területén szánkózni tilos! A Hócsúszda Park sem üzemel, így a sípark teljes területére – parkoló, szervizút, sípályák és egyéb részek – szánkóval vagy csúszkával belépni tilos. Viszont jó hír azoknak, akik a környéken szeretnének szánkózni: a települések többségén rengeteg lehetőség van, így nem kell lemondani a téli mókáról.
- Mátraszentimrén szánkózásra alkalmas kijelölt terület nincs. A mátraszentimrei sípálya üzemen kívül van, ahol meg lehet próbálni a csúszkálást.
- Bagolyirtás: Mátraszentimréhez tartozó üdülőrész, ahol a régmúltban üzemelő sípálya üzemen kívül van, így ott alkalmas lehet a csúszkálásra.
- Mátraházán is lehet ingyenesen szánkózni. A parkolóból a sárga háromszög jelzésen 330 métert haladva juthatunk el a szánkópályáig, melynek legmagasabb pontja 710 m tengerszint feletti magasságban van.
- Mátrafüreden két szánkópálya található, de csak akkor érdemes kísérletezni, ha a természetes hóréteg vastagsága eléri a szánkózásra alkalmas állapotot. Mátrafüred központjából a sárga háromszög jelzésen elindulva, mintegy 1,7 km-re található az egyik szánkópálya. (A zöld sáv jelzést elérve az út lerövidíthető a zöld sáv jelzésen haladva, majd a sárga háromszögre visszatérve, ami így csupán 800 m.) A pálya legmagasabb pontja tengerszint felett 450 m-re, a legalacsonyabb 380 m-re található.
- Mátrafüred - Pipis-hegy: Mátrafüred központjából a sárga sáv jelzésen déli irányba (Gyöngyös irányába) haladva, a kisvasút nyomvonalát keresztezve jutunk el a Pipis-hegy északi oldalára, mintegy 1450 métert megtéve. Itt található a másik szánkózásra alkalmas terep.
4. Bánkúton is csúszkálhatunk - irány a Bükk!
Bár a Bükkben is havazott az elmúlt időszakban, a hóréteg vastagsága mégsem érte el a 23 centimétert a sípálya hivatalos oldala szerint, ahol folyamatosan nyomon követhetjük, mikor nyitnak ki a pályák. Itt mindössze egy pályán van lehetőség szánkóval lesiklani, ami 170 méter hosszú, szintkülönbsége pedig 30 méter.
5. A Bakony is tele jól bejáratott szánkópályákkal - csak legyen elég hó!
A Bakony téli sport paradicsomában, a Eplényi Vibe Síaréna hóágyúit a hétvégén már beindították, ám a természet is bőven besegített: a síterep hétfő reggeli videója szerint a völgyben 15–20 cm, a hegy tetején pedig 25 cm hó gyűlt össze. Ahogy a síaréna közleményében írja: „Az 1-es pályánk egész jó állapotban van, átlagosan 40–50 cm tör hóréteg borítja. Megnyitását azonban nem szeretnénk elkapkodni: megvárjuk az előrejelzések szerinti kétnapos felmelegedést, esőt vagy havas esőt, és várhatóan csütörtöktől vagy péntektől vehetitek birtokba.”
Fontos azonban megjegyezni, hogy itt csak síelni lehet, szánkózni tilos. Így körbenéztünk, hol lehet szánkózni a Bakonyban - találtunk is pár kedvenc helyet:
- Zirc: domborzati adottságainak köszönhetően Zirc környékén több helyen is lehet szánkózni. A városban található legkedveltebb a Barátság-park domboldala (Kőrösi Csoma Sándor u. 14. GPS: 47°15'46.9"N 17°51'49.0"E) és a Pintér-hegyi Parkerdő Linea elnevezésű domboldala (Alkotmány utca végén, GPS: 47°16'32.1"N 17°52'11.7"E).
- Veszprémben: a Gulya dombhoz és Lackó forráshoz érdemes ellátogatni, de a Bakony erdeiben is sokfelé bukkanhatunk remek leejtőkre.
6. Szánkózás Kőszegen és környékén
Kőszegen a Szabó-hegyen van lehetőség szánkózni, ahol korábban sípálya és felvonó is működött. A Szabó-hegy dedikált szánkópályával rendelkezik, amelyet a helyi sí- és szánkózás szerelmesei használhatnak.
7. Pécs környékén is érdemes szánkóra pattanni
Pécsen a Misina, mint hivatalos sípálya mellett biztosított a szánkózási lehetőség, de a Makár-tető, a Béke-Park, és a Rókus-domb is igazán közkedvelt a ródlizók körében.
8. Szánkózás a soproni hegyekben
Sopronban több helyen is lehet csúszni, ha van hozzá elég hó:
- Bécsi-dombi szánkópálya: A Sopron melletti Bécsi-domb dombjai kedvelt szánkózóhelyek. Szallas.hu szerint a domb „óriás mélytányérhoz” hasonló formájú, több irányból is van lehetőség csúszni.
- Szent István-parki lejtő: A városi Szent István park is kínál szánkózásra alkalmas kis dombos részeket. Fontos, hogy padok, fák és kőfalak is vannak, ezért különösen figyelni kell a biztonságra.
- Koronázódomb pihenőpark: Sopron új zöldterülete a Koronázódomb, panorámával – elméletben havas időben a domboldalak alkalmasak lehetnek szánkózásra is, bár hivatalos szánkópályaként nem szerepel.
9. Szánkózzunk a Dunakanyarban
Szentendrén és környékén több remek szánkózóhely is akad, de kezdjük a sort a legnépszerűbbel. Kevés hely akad ugyanis Magyarországon, ahol szánkózás közben olyan kilátás tárul elénk, mint a visegrádi Nagyvillám szánkópályán: a Dunakanyar látványa tényleg egyedülálló élmény.
A Nagyvillám sípályát Szentendréről kb. 30–40 perc alatt érjük el a 11-es útról, még Visegrád belvárosa előtt, a Salamon-torony irányába kanyarodva. A pálya általában jól megközelíthető közúton, extrém hóviszonyokat leszámítva. A pályán szánkózni nem lehet, de a sípálya melletti dombon viszont szabadon csúszkálhatunk! Mikor a sípálya működik, felszerelés bérelhető,lehetőség van Tubingra is, és egy kis hütte látja el a vendégeket forralt borral és egyéb finomságokkal.
