Nagy változás élesedik a KRESZ-ben januártól

A kormány új rendelete gyökeresen átalakítja a nehéz tehergépjárművek útvonalhasználatát: a cél a kisebb települések tehermentesítése, írja a Portfolio.

Jelentős változás lép életbe a KRESZ-ben 2026. január 1-jétől: a kormány drasztikusan korlátozza a nehéz tehergépjárművek közlekedési lehetőségeit Magyarországon. A frissen elfogadott rendelet értelmében lakott területen kívül ezek a járművek gyakorlatilag csak a fő közlekedési útvonalakat használhatják majd.

A Magyar Közlönyben megjelent 439/2025. (XII. 23.) számú kormányrendelet alapjaiban rajzolja át a kamionforgalom szabályait. Az új előírás szerint a nehéz tehergépkocsik kizárólag autópályán, autóúton és főutakon közlekedhetnek, minden más útvonal számukra tilos lesz.

A kormány indoklása szerint az intézkedés célja a gyorsforgalmi utakról leterelődő tranzitforgalom visszaszorítása, valamint a kisebb települések védelme a zaj- és környezeti terheléstől. A szabályozás külön hangsúlyt helyez a nemzetközi tranzitforgalomra is: azok a kamionok, amelyek nem Magyarországra szállítanak árut, kizárólag az előre kijelölt tranzitútvonalakat használhatják majd.

A döntés hátteréről Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a legutóbbi Kormányinfón beszélt. Elmondása szerint mintegy hárommillió ember él olyan útvonalak mentén, ahol rendszeresen haladnak át nehéz tehergépjárművek, ami jelentős zajterhelést és környezetszennyezést okoz.

A miniszter elismerte, hogy bár az Építési és Közlekedési Minisztérium megállapodásra jutott a fuvarozók többségét képviselő érdekképviseletekkel, az intézkedés ellen így is voltak demonstrációk.

A rendelet egy technikai pontosítást is tartalmaz: a közútkezelői tevékenység hivatalosan is a közérdekű feladatok közé kerül, a köztisztasági és közegészségügyi tevékenységekhez hasonló besorolással.

A változások 2026. január 1-jén lépnek hatályba, ami a logisztikai szektor számára rendkívül szűk, mindössze egyhetes felkészülési időt jelent.

Címlapi kép: Jászai Csaba, MTI/MTVA