Legális trükkel nyaral egyre több magyar 2025-ben: töredékéért megússzák a méregdrága utazást

A világ újra útra kelt – és ezt nemcsak a repülőterek zsúfoltsága, hanem a számok is igazolják. A turizmus immár nem csupán élményforrás, hanem a globális gazdaság egyik legmeghatározóbb motorja: 2024-re a nemzetközi utazások száma ismét elérte a járvány előtti, évi 1,5 milliárdos szintet, a teljes GDP-hez való hozzájárulása pedig stabilan 10% körül mozog. Az utazási kedv azonban nemcsak növekszik, hanem változik is – egyre többen választják a „last minute” lehetőségeket, hogy spontán döntéssel, jelentős kedvezmények mellett éljenek át felejthetetlen nyaralásokat. A rugalmas utazók aranykora ez – Görögországtól Albánián át Egyiptomig.

A turizmus ma már a világ gazdaságának egyik legdinamikusabban növekvő ágazata: az ENSZ Világturizmus Szervezete szerint 2015 és 2019 között a nemzetközi turistaforgalom évi átlagban 4 % fölötti mértékben nőtt, 2024-re pedig elérte a járvány előtti szinteket, mintegy 1,5 milliárd utazással évente. Ezzel az utazási szektor globális GDP-hez való hozzájárulása is stabilan 10 % körül alakul, ami jól példázza, hogy a turizmus már nemcsak élmény, de jelentős gazdasági mozgatórugó is.



Az utazók egy jelentős része ma már nem vadászik külön szállásra és repülőre: az utazásszervezők kínálják „teljes csomagban” a szolgáltatást – repülőjegy, szállás, transzfer, biztosítás egy fix áron. Egy gyakori trend: minél korábban foglalsz (pl. januárban), annál olcsóbb az út. Viszont, ha nem telnek be az utak, jön a „last minute”: a szervezők kihasználatlan kapacitásukat alacsonyabb áron értékesítik, így azok járnak jól, akik rugalmasak az indulási időpont és úti cél terén.



A last minute tökéletes azoknak, akik akár 1–2 héten belül is el tudnak indulni, és nem ragaszkodnak fix desztinációhoz. Az irodák így gyorsan felszámolják maradék helyeiket. Ugyanakkor: aki nyitott Törökország, Görögország, vagy Albánia irányába, és nincs konkrét célja, választhat akár all inclusive csomagot is rendkívül kedvezményes áron, szinte az utolsó pillanatra hagyva a döntést.

Összeszedtünk pár remek ajánlatot azokak, akik az utolsó pillanatra hagyják a döntést cserábe egy igazán jó árért:

Korfu - Hotel CNIC Gemini 2025.06.24 8 nap 7 éjszaka - 199 900 Ft / fő (eredeti ár-: 419 900 Ft/fő - Ibusz

Albánia, Durres – Hotel Bleart 2025.06.26 8 nap 7 éjszaka – 200 490 Ft / fő (eredeti ár: 452 290 Ft / fő) – Itaka

Egyiptom, Hurghada - Hawaii Paradise Aqua Park Resort 2025. jún. 25. - 7 éjszaka, All Inclusive: 176 900 fT/fő (eredeti ár: 312 ezer Ft/fő) Karthago

Olaszország, Abano Terme, Hotel Helvetia Terme, 2025.06.30. 3 éjszaka 93 090 Ft/fő -Aldi utazás

Albánia, Golem – Hotel Amelia Mare (All inclusive) Indulás: 2025. június 23. Eredeti ár: 435 990 Ft → 198 490 Ft/fő Utazási iroda: ITAKA Magyarország

Albánia, Albán tengerpart – Bleart Hotel 2025.06.12 8 nap 7 éjszaka – 149 490 Ft / fő (eredeti ár: kb. 300 000 Ft / fő) – TravelPlaza

Törökország Alanya - Kleopatra Fatih, All Inclusive 2025. 06. 27 7 éjszaka 178 900 Ft/fő - Lastminutekozpont

Spanyolország, Mallorca – Bellevue Club (All inclusive) Indulás: 2025. június 29.295 490 Ft/fő (Eredeti ár: 552 490 Ft) Neckermann

Piaci kutatások azt mutatják, hogy a last-minute foglalások nem számítanak ritkaságnak, hanem jelentős piaci részesedést képviselnek. Mint látható, komoly kedvezmények érhetők el, mind az utazók, mind az irodák számára előnyös stratégiaként. A legnépszerűbb célcsoport a fiatalabb utazók, akik mobil eszközről gyorsan, rugalmasan foglalnak.