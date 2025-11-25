Leginkább készpénzben vagy betétekben tartjuk a vagyonunkat, még mindig alacsony az állampapírok és egyéb hasonló eszközök aránya.
Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 25.)
Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2025. november 25.
Névnap
Katalin
Friss hírek
- Sokak kedvenc boltja zár be végleg: az árrésstop tette be a kaput, hoppon maradnak a vásárlók
- Óriási zöld gazdasági fordulat közeleg: egyre többen fektetik be így a pénzüket
- Ezekben a szakmákban jár a luxusfizetés Magyarországon: ők a munkaerőpiac sztárjai 2025-ben
- Lelépnél az országból? Így lehetsz izlandi állampolgár: hiába a milliós álombérek, erről tudni kell
- Karácsonyfa árak 2025: ennyibe kerülhet a lucfenyő, az ezüstfenyő és a nordmann fenyő métere idén
- Új kötelező juttatás jöhet a magyar munkahelyeken: rengeteg dolgozó kaphatja meg, itt vannak a részletek
Deviza árfolyam
EUR: 382.62 Ft
CHF: 410.71 Ft
GBP: 435.3 Ft
USD: 332.25 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 33070 Ft
MOL: 2964 Ft
RICHTER: 9585 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.11.26: Nyugat felől lassanként egyre nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet, és süt ki a nap, de napközben a Dunántúlon már ismét képződhet felhőzet, illetve északkeleten, keleten akár estig borult maradhat az ég. Reggelig még több helyen van kilátás csapadékra: zömmel esőre, de a hegyekben, kisebb eséllyel az északnyugati alacsonyabban fekvő helyeken havas eső, havazás is előfordulhat. Délutánra északkeleten is megszűnik az eső. Az északnyugati, nyugati szél élénk, erős lesz. A hőmérséklet hajnalban általában 0 és +9, kora délután 3 és 11 fok között alakulhat.
2025.11.27: Többnyire változóan felhős időre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel. Csapadék általában nem várható, de délen kisebb eső nem kizárt. Az északias irányú szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A minimum általában -3, +3 fok között valószínű, de a derült, szélvédett helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A csúcshőmérséklet 3 és 8 fok között alakul.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Térségünk fölött található hullámzó frontálzóna miatt mind a hideg- mind pedig a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. A közlekedésben résztvevők részéről is fokozott óvatosság szükséges. (2025.11.25)
Akciók
Brutális esőzés csap le Magyarországra: ezek a megyék nem ússzák meg a monszunt, egyhavi csapadék is leeshet
Az időjárás változását egy nyugat felől érkező frontrendszer okozza, amely melegebb és nedvesebb légtömegeket szállít Magyarország fölé.
A légitársaság elutasította még a 100 fontos átfoglalási díj elengedését is elutasította.
Estétől esős idő érkezik, a hegyvidékeken is esőre válthat a havazás.
Folytatódik a Halászbástya Étterem körüli botrány: ki a felelős a közel 400 millió forintos tartozásért?
Vizsgálóbizottság alakult az I. kerületben a Halászbástya Étterem közel 400 millió forintos elmaradt bérleti díjának ügyében.
A Pénzcentrum 2025. november 24.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Hétfőn felülünk az időjárási hullámvasútra: havazás, ónos eső, tavaszias enyhülés – készülj fel a káoszra!
Havas eső, ónos csapadék, majd enyhülés – a következő napokban minden lesz, ami csak megzavarhatja a téli hangulatot.
Egész éjjel működtek a hóágyúk az Eplényi Síarénában, a völgyben pedig 15–20 centiméter friss hó hullott.
"Az olaszok hadat üzennek a Nemzetközi Űrállomásnak ezek után" - teszten Kapu Tibor űrebédje.
Végre elindulhat a horvátországi kapcsolattal tervezett, M60-ás gyorsforgalmi út kiépítése, miközben az M7-es bővítésével jelentősen csökkentenék a torlódások esélyét.
Horrorsáska jelent meg Magyarországon: a világ másik feléről érkezettt, nagy baj, ha elszaporodik +Fotók
Egy újabb invazív faj, az Egyiptomi sáska jelent meg Magyarországon.
Élénk lökések kísérhetik az egyre nagyobb területen nyugatira, délnyugatira forduló szelet.
A Pénzcentrum 2025. november 23.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Több helyen okoz fennakadást a hó a Bakonyban, kamionok, személygépkocsik és buszok továbbhaladását is segíteniük kellett a tűzoltóknak szombat délután
Vasárnap reggelig az ország nagy részén havazásra kell számítani, mivel dél felől egyre nagyobb területet borít be a csapadékzóna.
2023-ban 472 ember vesztette életét közúti balesetben Magyarországon, ami egymillió lakosra vetítve 49 halálos áldozatot jelent.
Kényelmesen, kedvező jegyárakkal kicsivel több mint 2 és fél óra alatt elérhető Budapestről az osztrák főváros vonattal.
Kékestetőn és Dobogókőn már pénteken megindult a hó gyarapodása, míg a Balaton környéke és a Dunántúl jelentős része vékony fehér lepelbe öltözött.
Kritikus a helyzet a magyarok egyik kedvenc téli üdülőhelyén: többen meghaltak az időjárási katasztrófa miatt
Vietnámban napok óta tartó heves esőzések, áradások és földcsuszamlások következtében legalább 55 ember életét vesztette,
-
