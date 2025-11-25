Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 25.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2025. november 25.

Névnap

Katalin

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 382.62 Ft

CHF: 410.71 Ft

GBP: 435.3 Ft

USD: 332.25 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 33070 Ft

MOL: 2964 Ft

RICHTER: 9585 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.11.26: Nyugat felől lassanként egyre nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet, és süt ki a nap, de napközben a Dunántúlon már ismét képződhet felhőzet, illetve északkeleten, keleten akár estig borult maradhat az ég. Reggelig még több helyen van kilátás csapadékra: zömmel esőre, de a hegyekben, kisebb eséllyel az északnyugati alacsonyabban fekvő helyeken havas eső, havazás is előfordulhat. Délutánra északkeleten is megszűnik az eső. Az északnyugati, nyugati szél élénk, erős lesz. A hőmérséklet hajnalban általában 0 és +9, kora délután 3 és 11 fok között alakulhat.

2025.11.27: Többnyire változóan felhős időre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel. Csapadék általában nem várható, de délen kisebb eső nem kizárt. Az északias irányú szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A minimum általában -3, +3 fok között valószínű, de a derült, szélvédett helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A csúcshőmérséklet 3 és 8 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Térségünk fölött található hullámzó frontálzóna miatt mind a hideg- mind pedig a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. A közlekedésben résztvevők részéről is fokozott óvatosság szükséges. (2025.11.25)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!