2025. november 22. szombat Cecília
1 °C Budapest
A young woman with braided long blond hair is outdoors in a park during the winter. There is snow and trees in the background. She is wearing winter clothes, an orange hat and scarf, and is blowing her nose with a handkerchief / hanky
Utazás

Kiadták a riasztást: havazás, erős szélviharok érik el az országot

Pénzcentrum
2025. november 22. 08:21

Szombat délelőttől újabb csapadékzóna érkezik délről, amely a Tiszántúl egy részének kivételével havazást hoz. Vasárnap reggelig többfelé lepelnyi, helyenként akár 5 centimétert meghaladó friss hó hullhat, miközben az Északi-középhegységben és a Nyugat-Dunántúlon viharos, 70 km/h-t is elérő széllökések nehezíthetik a közlekedést.

Szombat délelőttől dél felől újabb kiterjedt csapadékzóna húzódik fölénk, a halmazállapot ekkor már a Tiszántúl egy részének kivételével havazásnak ígérkezik. A vasárnap reggelig lehulló friss hó mennyisége akár nagyobb területen lepel-5 cm között alakulhat. Az Dunántúli- és Északi-középhegység magasabb térszínein, valamint jellemzően a Dunántúl déli felén akár nagyobb területen is hullhat 5 cm-t elérő vagy azt meghaladó friss hóréteg.

Az Északi-középhegység keleti felén, majd a Nyugat-Dunántúlon is előfordulhatnak viharos lökések északi irányból, amelyek közül a legerősebbek elérhetik, meghaladhatják néhol a 70 km/h-t. Szombat délutántól, estétől veszíteni kezd erejéből a légmozgás. Szombaton a hajnali órákban északkeleten, valamint a Bakony térségében, majd késő délutántól a Dunántúl délnyugati részein gyenge hófúvás kialakulhat.

 
Címlapkép: Getty Images
