Fiatal kaukázusi turista nő ellenőrzi az érkezési-indulási táblát a budapesti repülőtéren.
Meglepő adatok: a turisták kétharmadát a netes értékelések vezérlik Budapesten

2025. november 19. 13:34

Budapest turizmusa egyszerre őrzi hagyományait és halad a korral – derül ki az Eventrend Group legfrissebb Turistamonitor-kutatásából, amely több mint négyezer külföldi vendég válaszai alapján készült. A főváros vendégei 139 országból érkeztek és a felmérés szerint a döntéseiket ma már leginkább az online értékelések befolyásolják: a turisták kétharmada Google- vagy Tripadvisor-vélemény alapján választ éttermet vagy kávézót.

A vendégek kétharmada naponta legalább egyszer étteremben étkezik és a magyar ételek iránti érdeklődés töretlen. A gulyásleves, paprikás csirke, kürtőskalács, lángos és somlói galuska továbbra is a legkedveltebb fogások közé tartoznak.

Ugyanakkor a felmérés rávilágít: a turisták 40 százaléka speciális étrendet követ, minden ötödik pedig vegetáriánus vagy vegán. Ez jól mutatja, hogy Budapest gasztronómiájának nemcsak a hagyományok megőrzése, hanem a tudatos étkezésre való nyitottság is kulcsfontosságú. A pontosított adatok szerint a speciális étrendek egyre inkább kulturális és egészségügyi trendként jelennek meg és az utazók elvárják, hogy minden kategóriában találjanak megfelelő választékot.

A szállásfoglalásnál is az online tér dominál: az utazók kétharmada digitális platformon – főként a Booking.comon – foglal, és a szállás elhelyezkedését tartja a legfontosabb szempontnak. A vendégek többsége pozitívan nyilatkozott a magyar vendéglátásról: 82 százalékuk elégedett, különösen a személyzet barátságosságával.

Fejlesztendő területként a turisták leggyakrabban a tisztaságot, az angol nyelvű kommunikációt és az információk elérhetőségét említették. Az adatfelvétel alapján a visszatérés legfontosabb tényezői a gyors kommunikáció, a többnyelvű információk, valamint a személyesség. A kutatás szerint az idelátogatók több mint fele biztosan visszatérne, harmaduk még bizonytalan – vagyis az apró részletek dönthetnek a visszatérő vendégek számáról.

A Parlament, a Budai Vár és a Halászbástya továbbra is Budapest legnépszerűbb látnivalói, de a város egyre inkább gasztronómiai élményként is megjelenik a turisták szemében. A főváros egyszerre testesíti meg a történelmi eleganciát és a modern életérzést, ami erős nemzetközi márkaértéket jelent. Az eredmények megerősítik, hogy Budapest turisztikai imázsa kettős: egyszerre vonzza az első alkalommal érkező felfedezőket és a rendszeresen visszatérő törzsvendégeket.
