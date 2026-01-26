Hivatalos, közkedvelt bérletet vezet ki a BKK: rengeteg utazót érint a bejelentés

A BKK termékportfóliójában jelentős változások lépnek életbe január 30-án: a társaság kivezeti a félhavi Budapest-bérleteket, miközben jelentősen kibővíti a BudapestGO mobilalkalmazásban elérhető bérletek választékát.

A Budapesti Közlekedési Központ átfogó módosításokat hajt végre jegyrendszerében 2026. január 30-i hatállyal. A Fővárosi Önkormányzat és a BKK közös stratégiájának részeként az átalakítás elsődleges célja, hogy ösztönözze az utasokat a közösségi közlekedés rendszeres használatára. Ezt egyszerűbb vásárlási folyamatokkal, könnyebb kezelhetőséggel és versenyképes árazással kívánják elérni - jelentette a 24.hu.

A módosítások részeként megszűnik a félhavi Budapest-bérletek értékesítése. Az intézkedés célja, hogy a bérletválaszték átláthatóbbá és egységesebbé váljon, hasonlóan az országbérlet- és vármegyebérlet-rendszerhez, ahol szintén nem érhetők el félhavi konstrukciók. Fontos, hogy a január 30. előtt megváltott félhavi bérletek a rajtuk feltüntetett érvényességi időtartam végéig korlátozás nélkül használhatók maradnak.

A megszüntetéssel párhuzamosan a BudapestGO mobilalkalmazás funkcionalitása számottevően bővül. Az applikációban január 30-tól öt új bérlettípus válik elérhetővé: a vállalati ügyfelek számára készült éves Budapest-bérlet, a teljes árú és a kedvezményes éves országbérlet, valamint a teljes árú és a kedvezményes éves Pest vármegyei bérlet. A fejlesztés jelentős előrelépést hoz a digitális jegyértékesítés területén, és megkönnyíti a hosszabb érvényességű bérletek beszerzését az utasok számára.