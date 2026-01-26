2026. január 26. hétfő Vanda, Paula
4 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, Magyarország - 2022. március 10.: A covid 19-es mandátum eltörlését követően az ingázók, a helyiek és a turisták ingyenesen élvezhetik a magyar tömegközlekedést a villamosokon, buszokon és vonatokon városszerte. Belső felvéte
Utazás

Hivatalos, közkedvelt bérletet vezet ki a BKK: rengeteg utazót érint a bejelentés

Pénzcentrum
2026. január 26. 12:25

A BKK termékportfóliójában jelentős változások lépnek életbe január 30-án: a társaság kivezeti a félhavi Budapest-bérleteket, miközben jelentősen kibővíti a BudapestGO mobilalkalmazásban elérhető bérletek választékát.

A Budapesti Közlekedési Központ átfogó módosításokat hajt végre jegyrendszerében 2026. január 30-i hatállyal. A Fővárosi Önkormányzat és a BKK közös stratégiájának részeként az átalakítás elsődleges célja, hogy ösztönözze az utasokat a közösségi közlekedés rendszeres használatára. Ezt egyszerűbb vásárlási folyamatokkal, könnyebb kezelhetőséggel és versenyképes árazással kívánják elérni - jelentette a 24.hu.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A módosítások részeként megszűnik a félhavi Budapest-bérletek értékesítése. Az intézkedés célja, hogy a bérletválaszték átláthatóbbá és egységesebbé váljon, hasonlóan az országbérlet- és vármegyebérlet-rendszerhez, ahol szintén nem érhetők el félhavi konstrukciók. Fontos, hogy a január 30. előtt megváltott félhavi bérletek a rajtuk feltüntetett érvényességi időtartam végéig korlátozás nélkül használhatók maradnak.

A megszüntetéssel párhuzamosan a BudapestGO mobilalkalmazás funkcionalitása számottevően bővül. Az applikációban január 30-tól öt új bérlettípus válik elérhetővé: a vállalati ügyfelek számára készült éves Budapest-bérlet, a teljes árú és a kedvezményes éves országbérlet, valamint a teljes árú és a kedvezményes éves Pest vármegyei bérlet. A fejlesztés jelentős előrelépést hoz a digitális jegyértékesítés területén, és megkönnyíti a hosszabb érvényességű bérletek beszerzését az utasok számára.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#utazás #bkk #Budapest #jegy #közösségi közlekedés #bérlet #app #jegyek #jegyvásárlás #budapesti tömegközlekedés #bkk mobiljegy

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:35
12:25
12:15
12:01
11:48
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 26.
OKSZ: Elképzelhető, hogy kiskereskedelmi láncok kivonulnak Magyarországról
2026. január 25.
Újabb rezsiemelés élesedett Magyarországon: rengeteg lakástulaj már kézhez is kapta a magasabb számlát
2026. január 26.
Óriási zsírszörnyek támadják Budapestet: kódolva van a katasztrófa a csatornarendszerben
2026. január 26.
Elképesztő ajánlatok és kemény beszólások a Cápák között stúdiójában: volt, aki végül fél cégét odaadta az egyik Cápának
2026. január 25.
Valóban fel lehet ajánlani az adónk 2 százalékát nyugdíjas szüleinknek? Most kiderült a válasz
NAPTÁR
Tovább
2026. január 26. hétfő
Vanda, Paula
5. hét
Január 26.
Nemzetközi vámnap
Ajánlatunk
  • Jön a Planet Expo 2026 (x)

    Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.

Utazás legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Ennek tényleg örülni fognak a magyarok: bejelentette a Wizz Air, új tengerparti úti cél érkezik, fillérekért repülhetsz
2
16 órája
Havazás és jégeső bénítja meg az országot: most jön a hideg java
3
1 hete
A gigantikus havazás csak a kezdet: a legrosszabb csak most jön, a neheze még hátravan
4
1 hete
A BKK térden állva könyörög a fővárosiaknak: ne üljenek autóba, ha ide mennének hétvégén
5
3 napja
Kiderült az igazság: tényleg veszélyessé vált a magyarok slágernyaralóhelye 2026-ra?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bónusz Magyar Államkötvény
Változó kamatozású állampapír, ami 4, illetve 6 éves futamidővel vásárolható meg. A kamata megegyezik a 12 hónapos Diszkontkicstárjegy előző négy aukcióján kialakult átlaghozam súlyozott átlagával. Ehhz hozzáadódik a kamatbónusz, ami 4 éves futamidő esetén 1,75 százalék, míg a 6 éves kötvény 2,5 százalék bónusszal bír.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 26. 12:15
Az Európai Unió végleg betett Oroszországnak: a magyar kormány támadja a döntést
Pénzcentrum  |  2026. január 26. 10:01
Óriási zsírszörnyek támadják Budapestet: kódolva van a katasztrófa a csatornarendszerben
Agrárszektor  |  2026. január 26. 11:33
Újra aratnak a Balatonnál: így már évek óta nem csinálták