Január 26-án, hétfőn a Dunántúlon fokozatos javulás várható, míg keleten tartós csapadék nehezíti a közlekedést és a gazdasági tevékenységet.
Hivatalos, közkedvelt bérletet vezet ki a BKK: rengeteg utazót érint a bejelentés
A BKK termékportfóliójában jelentős változások lépnek életbe január 30-án: a társaság kivezeti a félhavi Budapest-bérleteket, miközben jelentősen kibővíti a BudapestGO mobilalkalmazásban elérhető bérletek választékát.
A Budapesti Közlekedési Központ átfogó módosításokat hajt végre jegyrendszerében 2026. január 30-i hatállyal. A Fővárosi Önkormányzat és a BKK közös stratégiájának részeként az átalakítás elsődleges célja, hogy ösztönözze az utasokat a közösségi közlekedés rendszeres használatára. Ezt egyszerűbb vásárlási folyamatokkal, könnyebb kezelhetőséggel és versenyképes árazással kívánják elérni - jelentette a 24.hu.
A módosítások részeként megszűnik a félhavi Budapest-bérletek értékesítése. Az intézkedés célja, hogy a bérletválaszték átláthatóbbá és egységesebbé váljon, hasonlóan az országbérlet- és vármegyebérlet-rendszerhez, ahol szintén nem érhetők el félhavi konstrukciók. Fontos, hogy a január 30. előtt megváltott félhavi bérletek a rajtuk feltüntetett érvényességi időtartam végéig korlátozás nélkül használhatók maradnak.
A megszüntetéssel párhuzamosan a BudapestGO mobilalkalmazás funkcionalitása számottevően bővül. Az applikációban január 30-tól öt új bérlettípus válik elérhetővé: a vállalati ügyfelek számára készült éves Budapest-bérlet, a teljes árú és a kedvezményes éves országbérlet, valamint a teljes árú és a kedvezményes éves Pest vármegyei bérlet. A fejlesztés jelentős előrelépést hoz a digitális jegyértékesítés területén, és megkönnyíti a hosszabb érvényességű bérletek beszerzését az utasok számára.
A szerb és a magyar hatóságok közösen végzik az útlevél és vámellenőrzést a hamarosan induló Budapest–Belgrád vasútvonal járatain.
Vasárnap túlnyomóan felhős, borongós idő várható az ország nagy részén.
Az enyhülő idő miatt olvad a természetes vizek jege, ezért egyre veszélyesebb a jégen tartózkodni
Szombaton is változékony, de már enyhülő időjárásra számíthatunk.
Péntek reggel Baranya vármegyében a síkos, csúszós útviszonyok miatt több település nem érhető el busszal.
Egyiptom egyszerre lenyűgöző és zavarba ejtő úti cél, különösen az egyedül utazó nők számára. Bár az ország nem veszélyes, a társadalmi működése sokszor egészen más.
Ismét ónos eső béníthatja meg az országot: több vármegyére figyelmeztetést adtak ki, mutatjuk, hol lesz a legrosszabb
Északi tájainkon kisebb havazás, dél felé haladva gyenge ónos eső, a fagypont feletti részeken a kisebb eső lehet a meghatározó.
A rendkívüli időjárási helyzet már most érezteti hatását a gázpiacon, ahol rekordmértékű áremelkedés figyelhető meg.
Az Atlanti-óceán felől érkező ciklonok hatására megszűnnek a kemény fagyok, a hőmérséklet országszerte fagypont fölé emelkedik, és egyre inkább esőre számíthatunk.
Budapest a pénzügyi válság szélén áll: a közlekedési cégek 90 milliárd forintos adóssághegyet görgetnek maguk előtt, miközben a kormány visszatartja az állami támogatást.
A vízgyűjtő területre 2025-ben átlagosan 516 milliméter csapadék hullott, ami 151 milliméterrel kevesebb a sokéves átlagnál.
Az Európai Parlament szerdai plenáris ülésén megszavazta, hogy a következő uniós utasjogi szabályozásban is megmaradjon a jelenlegi, háromórás késési küszöb.
A Comore‑szigetek egzotikus úti célként csábít, de most mind az amerikai, mind a magyar hatóságok fokozott óvatosságra intik az oda készülőket.
