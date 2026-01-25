2026. január 25. vasárnap Pál
Utazás

Fordulat az időjárásban: ilyen időre számíts, ha kimész az utcára

Pénzcentrum
2026. január 25. 07:11

Vasárnap túlnyomóan felhős, borongós idő várható az ország nagy részén. Dél, délnyugat felől több hullámban érkezik csapadék, amely már szinte mindenhol eső és zápor formájában hullhat. Az Alpokalja legmagasabb részein átmenetileg havas eső és gyenge havazás is előfordulhat.

A hajnali, reggeli órákban sokfelé párássá, ködössé válik a levegő, ami helyenként rontja a látási viszonyokat. Napközben a keleti, délkeleti szél több térségben megélénkül, időnként meg is erősödik, ami csapadékos időben kellemetlen hőérzetet okozhat.

A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 5 és plusz 3 fok között alakul, a derültebb, szélcsendesebb tájakon lehet a leghidegebb a hajnal. Délutánra 1 és 11 fok közé melegszik a levegő, a legenyhébb idő délkeleten valószínű, míg az északibb, csapadékosabb területeken hűvösebb maradhat az idő.
Címlapkép: Getty Images
