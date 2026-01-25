Az enyhülő idő miatt olvad a természetes vizek jege, ezért egyre veszélyesebb a jégen tartózkodni
Fordulat az időjárásban: ilyen időre számíts, ha kimész az utcára
Vasárnap túlnyomóan felhős, borongós idő várható az ország nagy részén. Dél, délnyugat felől több hullámban érkezik csapadék, amely már szinte mindenhol eső és zápor formájában hullhat. Az Alpokalja legmagasabb részein átmenetileg havas eső és gyenge havazás is előfordulhat.
A hajnali, reggeli órákban sokfelé párássá, ködössé válik a levegő, ami helyenként rontja a látási viszonyokat. Napközben a keleti, délkeleti szél több térségben megélénkül, időnként meg is erősödik, ami csapadékos időben kellemetlen hőérzetet okozhat.
A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 5 és plusz 3 fok között alakul, a derültebb, szélcsendesebb tájakon lehet a leghidegebb a hajnal. Délutánra 1 és 11 fok közé melegszik a levegő, a legenyhébb idő délkeleten valószínű, míg az északibb, csapadékosabb területeken hűvösebb maradhat az idő.
Egyiptom egyszerre lenyűgöző és zavarba ejtő úti cél, különösen az egyedül utazó nők számára. Bár az ország nem veszélyes, a társadalmi működése sokszor egészen más.
Ismét ónos eső béníthatja meg az országot: több vármegyére figyelmeztetést adtak ki, mutatjuk, hol lesz a legrosszabb
Északi tájainkon kisebb havazás, dél felé haladva gyenge ónos eső, a fagypont feletti részeken a kisebb eső lehet a meghatározó.
A rendkívüli időjárási helyzet már most érezteti hatását a gázpiacon, ahol rekordmértékű áremelkedés figyelhető meg.
Az Atlanti-óceán felől érkező ciklonok hatására megszűnnek a kemény fagyok, a hőmérséklet országszerte fagypont fölé emelkedik, és egyre inkább esőre számíthatunk.
Budapest a pénzügyi válság szélén áll: a közlekedési cégek 90 milliárd forintos adóssághegyet görgetnek maguk előtt, miközben a kormány visszatartja az állami támogatást.
A vízgyűjtő területre 2025-ben átlagosan 516 milliméter csapadék hullott, ami 151 milliméterrel kevesebb a sokéves átlagnál.
Az Európai Parlament szerdai plenáris ülésén megszavazta, hogy a következő uniós utasjogi szabályozásban is megmaradjon a jelenlegi, háromórás késési küszöb.
A Comore‑szigetek egzotikus úti célként csábít, de most mind az amerikai, mind a magyar hatóságok fokozott óvatosságra intik az oda készülőket.
A fővárosi közlekedési társaság ezzel folytatja az elmúlt években megkezdett, jelentős bérrendezési programját.
A Nyugat-Szahara térségében kialakult ciklonális tevékenység következtében jelentős mennyiségű sivatagi por érkezett Európába.
A gép a keleti parti idő szerint nem sokkal este tizenegy óra után landolt.
A reggeli órákban többfelé várható fagy és hideg levegő, nappal sem érkezik jelentős enyhülés.
Napokon belül megkezdheti működését egy új sílift a Normafán, amely jelentősen bővítheti a budapesti síelési lehetőségeket.
A MÁV-csoportnál 2025-ben több tízezer elhagyott tárgy került elő a vonatokon és autóbuszokon.