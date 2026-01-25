Súlyos veszélyre figyelmeztetnek az időjósok: erre kell figyelni majd a hét első napján

Hétfőn Magyarország jelentős részén ködös időre kell számítani.

A HungaroMet figyelmeztetése szerint a Dunántúl nagy részén éjjel és a hétfő hajnalban sűrű, helyenként zúzmarás köd képződhet, amely reggelig vagy délelőttig tartja alacsonyan a látást. Ez a köd rontja a látási viszonyokat, ami a közlekedést nehezítheti.

A nappali hőmérséklet több helyen 2–5 Celsius-fok körül alakul, és délután eső vagy gyenge csapadék is előfordulhat.

A hét első napján tehát ködös, párás reggel várható, majd fokozatosan javulnak a látási viszonyok, de az útviszonyokra és a közlekedésre érdemes felkészülni.