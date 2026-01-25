2026. január 25. vasárnap Pál
1 °C Budapest
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 25.)
Utazás

Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 25.)

Pénzcentrum
2026. január 25. 07:45

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. január 25.

Névnap

Pál

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 382.28 Ft
CHF: 413.69 Ft
GBP: 441 Ft
USD: 323.39 Ft

Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2026. január 24.
Az Ötöslottó nyerőszámai a 4. héten emelkedő számsorrendben a következők:
29, 75, 80, 83, 88
Joker: 642362

Ezen a héten nem volt telitalálat.
5-ös találat: 0 db
4-es találat: 23 db
3-as találat: 1614 db
2-es találat: 59740 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 39250 Ft
MOL: 3770 Ft
RICHTER: 10420 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.01.26: Keleten többnyire erősen felhős vagy borult, helyenként párás idő várható, de a Dunántúlon napközben kisebb-nagyobb vékonyodás, szakadozás előfordulhat a felhőzetben. Elszórtan, nagyobb eséllyel a nyugati megyékben és északkeleten, keleten várható csapadék, jellemzően eső, de nyugaton időszakosan ónos eső is eshet, főként a hajnali, reggeli órákban. A déli, délkeleti szél hajnalra mérséklődik, ezt követően csak a délkeleti határnál élénkülhet meg. A minimum-hőmérséklet -2, +6, a maximum általában 4 és 10 fok között valószínű, de északnyugaton, északon kevés helyen kissé hidegebb, míg a déli határnál melegebb is lehet.

2026.01.27: Nyugat felől jelentősen csökken a felhőzet, nagy területen kiderül az ég. Estétől nyugat felől már magasszintű felhőzet érkezhet. Reggelre északkeleten is eláll az eső, ezt követően nem lesz csapadék. Az északi, északnyugati szél délire fordul, és olykor megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -4, +2, a legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 10 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az aktuális időjárási helyzet a melegfrontérzékenyek szervezetére gyakorol kifejezettebb stresszt. Ez fejfájást, fáradtságérzetet, álmatlanságot okozhat. Gyorsabbá válik a szívműködés, emelkedik a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam, és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások. (2026.01.25)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba!
