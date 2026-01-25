Vasárnap túlnyomóan felhős, borongós idő várható az ország nagy részén.
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 25.)
Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. január 25.
Névnap
Pál
Friss hírek
- Újabb rezsiemelés élesedett Magyarországon: rengeteg lakástulaj már kézhez is kapta a magasabb számlát
- Sok magyar már lelépett: tényleg lehet nettó 2200 eurót keresni Ausztriában nyelvtudás nélkül?
- Itt kiskirályként élhetnek a nyugdíjasok 2026-ban: nem kell tartaniuk az elszegényedéstől, az inflációtól, rezsitől
- Új kínai csúcstelefon tarolhat Magyarországon: teszten az Apple és a Samsung babérjaira törő Honor Magic 8 Pro
- Letolt gatyával vágott neki 2026-nak százezernyi magyar: egy váratlan kiadás is földhöz vágja őket
- Óriási fordulat jöhet a munkaerőpiacon: komoly béremelésre számíthat, aki erre odafigyel, a többiek durván lemaradhatnak
Deviza árfolyam
EUR: 382.28 Ft
CHF: 413.69 Ft
GBP: 441 Ft
USD: 323.39 Ft
Ötöslottó
A sorsolás dátuma: 2026. január 24.
Az Ötöslottó nyerőszámai a 4. héten emelkedő számsorrendben a következők:
29, 75, 80, 83, 88
Joker: 642362
Ezen a héten nem volt telitalálat.
5-ös találat: 0 db
4-es találat: 23 db
3-as találat: 1614 db
2-es találat: 59740 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 39250 Ft
MOL: 3770 Ft
RICHTER: 10420 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.01.26: Keleten többnyire erősen felhős vagy borult, helyenként párás idő várható, de a Dunántúlon napközben kisebb-nagyobb vékonyodás, szakadozás előfordulhat a felhőzetben. Elszórtan, nagyobb eséllyel a nyugati megyékben és északkeleten, keleten várható csapadék, jellemzően eső, de nyugaton időszakosan ónos eső is eshet, főként a hajnali, reggeli órákban. A déli, délkeleti szél hajnalra mérséklődik, ezt követően csak a délkeleti határnál élénkülhet meg. A minimum-hőmérséklet -2, +6, a maximum általában 4 és 10 fok között valószínű, de északnyugaton, északon kevés helyen kissé hidegebb, míg a déli határnál melegebb is lehet.
2026.01.27: Nyugat felől jelentősen csökken a felhőzet, nagy területen kiderül az ég. Estétől nyugat felől már magasszintű felhőzet érkezhet. Reggelre északkeleten is eláll az eső, ezt követően nem lesz csapadék. Az északi, északnyugati szél délire fordul, és olykor megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -4, +2, a legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 10 fok között alakul.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Az aktuális időjárási helyzet a melegfrontérzékenyek szervezetére gyakorol kifejezettebb stresszt. Ez fejfájást, fáradtságérzetet, álmatlanságot okozhat. Gyorsabbá válik a szívműködés, emelkedik a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam, és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások. (2026.01.25)
Akciók
