Most érkezett! Hosszú megállásra számíthat az, aki a Budapest-Belgrád vasútvonalon utazna

A szerb és a magyar hatóságok közösen végzik az útlevél és vámellenőrzést a hamarosan induló Budapest–Belgrád vasútvonal járatain. A vizsgálat a tervek szerint körülbelül 30 percet vesz igénybe, közölte a szerb belügyminisztérium.

Az ellenőrzés részleteit a két ország közötti határforgalmi megállapodás rögzíti. Ez lehetővé teszi, hogy a felek közös helyszínen végezzék a határellenőrzést. A személyszállító vonatok esetében az utasokat Magyarország területén, a kelebiai vasútállomáson ellenőrzik majd. A tehervonatok vizsgálata Szerbiában, a Szabadka és Kelebia közötti vasúti határátkelőn történik.

A szerb vasúttársaság megbízott vezetője korábban arról beszélt, hogy a Budapest és Belgrád közötti teljes vasútvonal forgalomba helyezése február 20. és március 15. között várható. A menetrend szerint naponta nyolc járat közlekedik majd a két főváros között, ezek közül kettő Bécsig is továbbmegy.

A fejlesztés szerbiai szakasza fokozatosan készült el. Az Újvidék és Belgrád közötti részt 2022 márciusában adták át, a teljes szerbiai vonal pedig tavaly október óta használható. Jelenleg Belgrádból a 184 kilométerre fekvő Szabadkára 70 perc alatt érnek el a vonatok.

A beruházás befejezése után a teljes menetidő Budapest és Belgrád között várhatóan 2 óra 45 perc lesz, ami jelentős gyorsulást jelent a korábbi utazási időhöz képest.