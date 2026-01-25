Vasárnap túlnyomóan felhős, borongós idő várható az ország nagy részén.
Most érkezett! Hosszú megállásra számíthat az, aki a Budapest-Belgrád vasútvonalon utazna
A szerb és a magyar hatóságok közösen végzik az útlevél és vámellenőrzést a hamarosan induló Budapest–Belgrád vasútvonal járatain. A vizsgálat a tervek szerint körülbelül 30 percet vesz igénybe, közölte a szerb belügyminisztérium.
Az ellenőrzés részleteit a két ország közötti határforgalmi megállapodás rögzíti. Ez lehetővé teszi, hogy a felek közös helyszínen végezzék a határellenőrzést. A személyszállító vonatok esetében az utasokat Magyarország területén, a kelebiai vasútállomáson ellenőrzik majd. A tehervonatok vizsgálata Szerbiában, a Szabadka és Kelebia közötti vasúti határátkelőn történik.
A szerb vasúttársaság megbízott vezetője korábban arról beszélt, hogy a Budapest és Belgrád közötti teljes vasútvonal forgalomba helyezése február 20. és március 15. között várható. A menetrend szerint naponta nyolc járat közlekedik majd a két főváros között, ezek közül kettő Bécsig is továbbmegy.
A fejlesztés szerbiai szakasza fokozatosan készült el. Az Újvidék és Belgrád közötti részt 2022 márciusában adták át, a teljes szerbiai vonal pedig tavaly október óta használható. Jelenleg Belgrádból a 184 kilométerre fekvő Szabadkára 70 perc alatt érnek el a vonatok.
A beruházás befejezése után a teljes menetidő Budapest és Belgrád között várhatóan 2 óra 45 perc lesz, ami jelentős gyorsulást jelent a korábbi utazási időhöz képest.
