2026. január 26. hétfő Vanda, Paula
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy tipikus lakónegyed Budapest központjában, Magyarország fővárosában, Közép-Európában. Felnézve az épület téglalap alakú formájára.
Utazás

Kettészakadt az ország: nyugaton fellélegezhetnek, de keleten kemény idők jönnek

Pénzcentrum
2026. január 26. 07:17

A hét elején markánsan eltérő időjárási helyzet alakul ki Magyarország nyugati és keleti felén: január 26-án, hétfőn a Dunántúlon fokozatos javulás várható, míg keleten tartós csapadék nehezíti a közlekedést és a gazdasági tevékenységet.

A HungaroMet előrejelzése szerint hétfőn a Dunántúlon megszűnnek a kedvezőtlen látási viszonyok, és a felhőzet fokozatos felszakadozására lehet számítani. Ezzel szemben a Dunától keletre továbbra is felhős, csapadékos idő lesz. A Tiszántúl nagy részén az esőzés még a késő esti órákban is kitart. A nappali hőmérséklet országszerte 3 és 10 Celsius-fok között alakul, estére pedig -2 és +5 fok közé csökken.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A keleti országrészben a csapadék hétfő éjszaka fokozatosan mérséklődik, de a keleti határ közelében hajnalban sem zárható ki az eső. Az ország többi részén északnyugat felől csökken a felhőzet, ugyanakkor a látási viszonyok romlására kell számítani. A párás, ködös területeken szitálás, helyenként ónos szitálás is kialakulhat. Az éjszakai órákban a hőmérséklet -4 és +4 fok között stabilizálódik.

Kedden országszerte kedvezőbb időjárási körülmények várhatók. A keleti és északkeleti határvidéken is megszűnik a csapadék, és általánosságban naposabbra fordul az idő. Kivételt jelenthet a Nyugat- és Délnyugat-Dunántúl, valamint az Északi-középhegység egyes térségei, ahol tartósan megmaradhat a köd, és szitálás, illetve átmenetileg ónos szitálás is előfordulhat. A szélirány északnyugaticól délire fordul, a Dunántúlon helyenként megerősödik. A maximum-hőmérséklet 5 és 10 fok között alakul, de a tartósan ködös területeken ennél alacsonyabb értékek valószínűek.

Az időjárási helyzet komoly közlekedésbiztonsági kockázatokat hordoz. A rossz látási viszonyok és a fagypont közeli hőmérséklet miatt síkossá válhatnak az útfelületek, ami a korábbi napok baleseteinek tapasztalatai alapján fokozott óvatosságot indokol. A gépjárművezetőknek javasolt a haladási sebesség mérséklése, valamint a megszokottnál nagyobb követési távolság tartása.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #közlekedés #időjárás #eső #köd #közlekedésmeteorológia #esőzés #időjárás előrejelzés #közúti baleset #közlekedésbiztonság #hungaromet

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
07:45
07:37
07:24
07:17
05:35
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 26.
OKSZ: Elkpzelhető, hogy kiskereskedelmi láncok kivonulnak Magyarországról
2026. január 25.
Újabb rezsiemelés élesedett Magyarországon: rengeteg lakástulaj már kézhez is kapta a magasabb számlát
2026. január 26.
Elképesztő ajánlatok és kemény beszólások a Cápák között stúdiójában: volt, aki végül fél cégét odaadta az egyik Cápának
2026. január 25.
Valóban fel lehet ajánlani az adónk 2 százalékát nyugdíjas szüleinknek? Most kiderült a válasz
2026. január 25.
Most már tényleg világelitbe kerülhet Szoboszlai Dominik: hatalmas pénzt kaszálhat a magyar focista
NAPTÁR
Tovább
2026. január 26. hétfő
Vanda, Paula
5. hét
Január 26.
Nemzetközi vámnap
Ajánlatunk
  • Jön a Planet Expo 2026 (x)

    Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.

Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Bejelentette Lázár János: tarthatatlan a korábbi ígéret, fizetni kell majd ezért a MÁV-szolgáltatásért
2
6 napja
Ennek tényleg örülni fognak a magyarok: bejelentette a Wizz Air, új tengerparti úti cél érkezik, fillérekért repülhetsz
3
1 hete
A gigantikus havazás csak a kezdet: a legrosszabb csak most jön, a neheze még hátravan
4
1 hete
A BKK térden állva könyörög a fővárosiaknak: ne üljenek autóba, ha ide mennének hétvégén
5
3 napja
Kiderült az igazság: tényleg veszélyessé vált a magyarok slágernyaralóhelye 2026-ra?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bankközi pénzpiac
A kereskedelmi bankok belső piaca, ahol felesleges eszközeiket kihelyezhetik, illetve forráshoz juthatnak.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 26. 05:35
OKSZ: Elkpzelhető, hogy kiskereskedelmi láncok kivonulnak Magyarországról
Pénzcentrum  |  2026. január 26. 04:04
Elképesztő ajánlatok és kemény beszólások a Cápák között stúdiójában: volt, aki végül fél cégét odaadta az egyik Cápának
Agrárszektor  |  2026. január 26. 06:03
Nem vesznek már új gépet a gazdák - de valaki így is jól jár