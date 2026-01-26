Kettészakadt az ország: nyugaton fellélegezhetnek, de keleten kemény idők jönnek

A hét elején markánsan eltérő időjárási helyzet alakul ki Magyarország nyugati és keleti felén: január 26-án, hétfőn a Dunántúlon fokozatos javulás várható, míg keleten tartós csapadék nehezíti a közlekedést és a gazdasági tevékenységet.

A HungaroMet előrejelzése szerint hétfőn a Dunántúlon megszűnnek a kedvezőtlen látási viszonyok, és a felhőzet fokozatos felszakadozására lehet számítani. Ezzel szemben a Dunától keletre továbbra is felhős, csapadékos idő lesz. A Tiszántúl nagy részén az esőzés még a késő esti órákban is kitart. A nappali hőmérséklet országszerte 3 és 10 Celsius-fok között alakul, estére pedig -2 és +5 fok közé csökken.

A keleti országrészben a csapadék hétfő éjszaka fokozatosan mérséklődik, de a keleti határ közelében hajnalban sem zárható ki az eső. Az ország többi részén északnyugat felől csökken a felhőzet, ugyanakkor a látási viszonyok romlására kell számítani. A párás, ködös területeken szitálás, helyenként ónos szitálás is kialakulhat. Az éjszakai órákban a hőmérséklet -4 és +4 fok között stabilizálódik.

Kedden országszerte kedvezőbb időjárási körülmények várhatók. A keleti és északkeleti határvidéken is megszűnik a csapadék, és általánosságban naposabbra fordul az idő. Kivételt jelenthet a Nyugat- és Délnyugat-Dunántúl, valamint az Északi-középhegység egyes térségei, ahol tartósan megmaradhat a köd, és szitálás, illetve átmenetileg ónos szitálás is előfordulhat. A szélirány északnyugaticól délire fordul, a Dunántúlon helyenként megerősödik. A maximum-hőmérséklet 5 és 10 fok között alakul, de a tartósan ködös területeken ennél alacsonyabb értékek valószínűek.

Az időjárási helyzet komoly közlekedésbiztonsági kockázatokat hordoz. A rossz látási viszonyok és a fagypont közeli hőmérséklet miatt síkossá válhatnak az útfelületek, ami a korábbi napok baleseteinek tapasztalatai alapján fokozott óvatosságot indokol. A gépjárművezetőknek javasolt a haladási sebesség mérséklése, valamint a megszokottnál nagyobb követési távolság tartása.