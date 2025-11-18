Több milliós veszteséget hozott az idei nyár a Balatonnál: alig volt látogató a strandokon

A balatoni strandok jelentős forgalom- és bevételcsökkenést könyvelhettek el 2025 nyarán, elsősorban a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt. Siófokon 26 százalékkal esett vissza a bevétel, míg Balatonlellén és Balatonföldváron több mint harminc olyan napot regisztráltak, amikor a látogatók száma nem érte el a száz főt.

A kedvezőtlen időjárás komoly hatással volt a balatoni strandok idei teljesítményére. A siófoki Nagystrandon az árbevétel 26 százalékkal csökkent, a látogatók száma pedig valamivel kisebb mértékben esett vissza. A létesítmény üzemeltetője több alkalommal kényszerült a belépőjegyek árának mérséklésére, sőt bizonyos napokon ingyenes belépést is biztosított. - számolt be a Sonline.

"Június közepétől augusztus végéig 19 olyan nap volt, amikor a napi bevétel nem érte el az egymillió forintot" – nyilatkozta Kósz Ágota, a Balaton-parti Kft. ügyvezetője. Hozzátette, hogy 2024-ben mindössze négy ilyen nap fordult elő. Az idei nettó árbevétel így 75 millió forinttal maradt el a tavalyitól.

"Az árvaszúnyogokkal kapcsolatban nem jött hozzánk visszajelzés, de az időjárás nagyon rossz volt. A szabadstrandokon is gyér volt a forgalom" – mondta az ügyvezető. A sóstói fizetős strandon szintén 20-30 százalékos látogatószám-csökkenést tapasztaltak.

Érdekes kontrasztot mutat, hogy míg a strandok gyengébb forgalmat bonyolítottak, addig a szálláshelyek teljesítménye kedvezőbben alakult. Augusztus végére Siófokon 1,2 millió vendégéjszakát regisztráltak, ami 10 százalékkal haladja meg a 2024 azonos időszakában mért adatokat.

A déli part más településein is hasonló tendenciák érvényesültek. Balatonlellén a Napfény strand különösen nehéz szezont zárt. Felházi Miklós polgármester elmondása szerint idén 36 olyan nap volt, amikor a belépők száma nem érte el a százat, szemben a tavalyi 12 nappal.

"Ez jól mutatja, mennyire kitettek vagyunk az időjárásnak. Ez komoly kiesés a városnak. A nyár olyan, mint a vékony jég. Ha jó az idő, nyerünk, ha rossz, veszítünk. Ezért kell a turizmust négyévszakossá tenni, mert különben egy-egy gyengébb nyár akár egy egész év költségvetését is felboríthatja" – fogalmazott a polgármester.

Felházi Miklós szerint a Balaton térsége csak akkor lehet hosszú távon életképes, ha a szezonon kívül is kínál munkát és programot. "Az elöregedő balatoni régió egyik legnagyobb gondja, hogy a fiatalok nem tudnak megélni itt, mert két hónapra van munkalehetőség, aztán elmennek. Ezért nem tudnak lakást venni, maradnak a tehetős nyugdíjasok. Ha négyévszakos lenne a Balaton, a fiatalok is gyökeret verhetnének" – hangsúlyozta.

Balatonföldváron szintén érezhető volt a visszaesés a fizetős strandokon. Herényi Károly alpolgármester értékelése szerint bár a település összességében viszonylag jól teljesített idegenforgalmi szempontból, a Keleti strand belépőiből származó bevétel több mint 20 millió forinttal maradt el az előző évhez képest.

Az alpolgármester szerint az időjárás mellett a nyugati strand ingyenessé tétele is befolyásolta a számokat. "Az idén mintegy 30 olyan nap volt, amikor száz főnél kevesebben látogatták a keleti strandot. A nyugati strand viszont a felújítás és a kikötő befejezése után rendkívül vonzó lett, főleg a kisgyerekes családok számára. Így a város egészét nézve nem csökkent jelentősen a vendégforgalom" – magyarázta.

A keleti strand ugyan ötcsillagos minősítést kapott a Balatoni Szövetség értékelésében, de az önkormányzat további fejlesztéseket tervez. A régi csúszda elbontása után új csúszdarendszer és játszótér épülhet mintegy 100 millió forintos beruházással, emellett a sportpályák fejlesztése is napirenden van, ami akár strandröplabda-bajnokságoknak is helyet adhat.

Herényi Károly szerint hosszabb távon az a cél, hogy csökkentsék a térség időjárási kitettségét. "A 'Boldog Békeidők' látogatóközpont munkálatai már elkezdődtek, és tíz hónapon belül be kell fejezni. Ha elkészül, rossz időben is látogatható programot kínál majd, hasonlóan a kilátóhoz, amit esős napokon most is sokan felkeresnek. Olyan szolgáltatásokat kell kínálnunk, amelyek nem függenek az időjárástól" – összegezte az alpolgármester.