Történelmi csúcsra emelkedett az arany világpiaci ára: hétfőn először lépte át az unciánkénti 5000 dolláros lélektani határt.
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 26.)
Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2026. január 26., hétfő.
Névnap
Vanda, Paula
Friss hírek
- OKSZ: Elkpzelhető, hogy kiskereskedelmi láncok kivonulnak Magyarországról
- Újabb rezsiemelés élesedett Magyarországon: rengeteg lakástulaj már kézhez is kapta a magasabb számlát
- Elképesztő ajánlatok és kemény beszólások a Cápák között stúdiójában: volt, aki végül fél cégét odaadta az egyik Cápának
- Valóban fel lehet ajánlani az adónk 2 százalékát nyugdíjas szüleinknek? Most kiderült a válasz
- Most már tényleg világelitbe kerülhet Szoboszlai Dominik: hatalmas pénzt kaszálhat a magyar focista
- Súlyos, ami kiderült a grönlandi huzavona árnyékában: mire készül a sarkvidéken Trump és Putyin?
Deviza árfolyam
EUR: 381.84 Ft
CHF: 414.1 Ft
GBP: 440.01 Ft
USD: 322.02 Ft
Hatoslottó
A sorsolás dátuma: 2026. január 22.
A Hatoslottó nyerőszámai a 4. héten emelkedő számsorrendben a következők:
7, 12, 19, 26, 35, 42
Ezen a héten nem volt telitalálat.
6-os találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 25 db
4-es találat: 1238 db
3-as találat: 20305 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 39250 Ft
MOL: 3770 Ft
RICHTER: 10420 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.01.27: Általában napos időre számíthatunk, legkésőbb az északkeleti országrészben csökken a felhőzet, és szűnik meg az eső. Azonban a Nyugat-, Délnyugat-Dunántúl és az Északi-középhegység egyes részein makacsabbul tarthatja magát az éjszaka képződő (sűrű) köd, ott szitálás, ónos szitálás is kialakulhat. Az északi, északnyugati szél délire fordul, és főleg a Dunántúlon olykor megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -4, +4, a legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 10 fok között alakul, ennél hidegebb idő a tartósabban ködös helyeken lehet.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
2026.01.28: Országszerte beborul az ég. Az Északi-középhegység térségében növekszik a vegyes (akár ónos) csapadék esélye, majd délutántól egyre többfelé várható eső. A délies szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A minimum-hőmérséklet -3, +3 fok között valószínű, de a szélvédett, még kevésbé felhős északi völgyekben néhány fokkal hidegebb lesz. A maximum általában 5 és 11 fok között alakul, de az Északi-középhegységben és környékén néhány fokkal hűvösebb lehet.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Hideg fronthatás várható, legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. Tartós álmosságérzés is felléphet. (2026.01.26)
Akciók
Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
Az első járművek már tavaly forgalomba álltak, a program folytatásáról pedig vasárnap számolt be Hegyi Zsolt vezérigazgató.
Az enyhébb időjárás miatt a jég a tó teljes területén életveszélyessé vált.
A szerb és a magyar hatóságok közösen végzik az útlevél és vámellenőrzést a hamarosan induló Budapest–Belgrád vasútvonal járatain.
A Pénzcentrum 2026. január 25.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Vasárnap túlnyomóan felhős, borongós idő várható az ország nagy részén.
Az enyhülő idő miatt olvad a természetes vizek jege, ezért egyre veszélyesebb a jégen tartózkodni
A Pénzcentrum 2026. január 24.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Szombaton is változékony, de már enyhülő időjárásra számíthatunk.
Péntek reggel Baranya vármegyében a síkos, csúszós útviszonyok miatt több település nem érhető el busszal.
Egyiptom egyszerre lenyűgöző és zavarba ejtő úti cél, különösen az egyedül utazó nők számára. Bár az ország nem veszélyes, a társadalmi működése sokszor egészen más.
A Pénzcentrum 2026. január 23.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Ismét ónos eső béníthatja meg az országot: több vármegyére figyelmeztetést adtak ki, mutatjuk, hol lesz a legrosszabb
Északi tájainkon kisebb havazás, dél felé haladva gyenge ónos eső, a fagypont feletti részeken a kisebb eső lehet a meghatározó.
A rendkívüli időjárási helyzet már most érezteti hatását a gázpiacon, ahol rekordmértékű áremelkedés figyelhető meg.
Az Atlanti-óceán felől érkező ciklonok hatására megszűnnek a kemény fagyok, a hőmérséklet országszerte fagypont fölé emelkedik, és egyre inkább esőre számíthatunk.
Budapest a pénzügyi válság szélén áll: a közlekedési cégek 90 milliárd forintos adóssághegyet görgetnek maguk előtt, miközben a kormány visszatartja az állami támogatást.
A Pénzcentrum 2026. január 22.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A vízgyűjtő területre 2025-ben átlagosan 516 milliméter csapadék hullott, ami 151 milliméterrel kevesebb a sokéves átlagnál.
Az Európai Parlament szerdai plenáris ülésén megszavazta, hogy a következő uniós utasjogi szabályozásban is megmaradjon a jelenlegi, háromórás késési küszöb.
-
Jön a Planet Expo 2026 (x)
Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.