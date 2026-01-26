Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 26.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2026. január 26., hétfő.

Névnap

Vanda, Paula

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 381.84 Ft

CHF: 414.1 Ft

GBP: 440.01 Ft

USD: 322.02 Ft



Hatoslottó

A sorsolás dátuma: 2026. január 22.

A Hatoslottó nyerőszámai a 4. héten emelkedő számsorrendben a következők:

7, 12, 19, 26, 35, 42



Ezen a héten nem volt telitalálat.

6-os találat: 0 db

5+1 találat: 0 db

5-ös találat: 25 db

4-es találat: 1238 db

3-as találat: 20305 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 39250 Ft

MOL: 3770 Ft

RICHTER: 10420 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.01.27: Általában napos időre számíthatunk, legkésőbb az északkeleti országrészben csökken a felhőzet, és szűnik meg az eső. Azonban a Nyugat-, Délnyugat-Dunántúl és az Északi-középhegység egyes részein makacsabbul tarthatja magát az éjszaka képződő (sűrű) köd, ott szitálás, ónos szitálás is kialakulhat. Az északi, északnyugati szél délire fordul, és főleg a Dunántúlon olykor megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -4, +4, a legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 10 fok között alakul, ennél hidegebb idő a tartósabban ködös helyeken lehet.

2026.01.28: Országszerte beborul az ég. Az Északi-középhegység térségében növekszik a vegyes (akár ónos) csapadék esélye, majd délutántól egyre többfelé várható eső. A délies szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A minimum-hőmérséklet -3, +3 fok között valószínű, de a szélvédett, még kevésbé felhős északi völgyekben néhány fokkal hidegebb lesz. A maximum általában 5 és 11 fok között alakul, de az Északi-középhegységben és környékén néhány fokkal hűvösebb lehet.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Hideg fronthatás várható, legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. Tartós álmosságérzés is felléphet. (2026.01.26)

Akciók

