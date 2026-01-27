2026. január 27. kedd Angelika
0 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
monza szó pálya légi felvétel drónról naplementekor, monzai versenypálya, f1, forma 1, monza, olasz nagydíj
Sport

Bemutatkozott az újonc F1-csapat is: nagy terveik vannak Péreznek és Bottasnak

Pénzcentrum
2026. január 27. 15:13

A Cadillac F1 Team a Formula–1 legújabb csapataként csatlakozik a mezőnyhöz, két tapasztalt pilótával, Sergio Pérezzel és Valtteri Bottasszal a volán mögött, akik új kihívásként tekintenek a General Motors által támogatott amerikai istálló felépítésére - tudósított a CNN.

Tíz évvel a Haas csatlakozása után a Cadillac lesz a második amerikai zászló alatt induló csapat és a tizenegyedik istálló a Formula–1-ben. Bár újonc a mezőnyben, két rendkívül tapasztalt versenyzővel vág neki a kihívásnak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Optimista vagyok, ugyanakkor realista is" – nyilatkozta Bottas a CNN Sportsnak a csapat silverstone-i bemutatkozása előtt. "Nem lesz könnyű a kezdet, amikor a semmiből indulsz, de az, hogy hová jutunk el végül, ez jelenti a motivációt. Nem azért vagyunk itt, hogy utolsók legyünk, az biztos."

Friss és élő eredmények a Pénzcentrum sportoldalán: KATTINTS!

Pérez és Bottas számára a Cadillachoz való csatlakozás egyfajta újrakezdést jelent, miután mindketten egy évet töltöttek távol a versenyzéstől. A mexikói pilóta a Red Bullnál töltött nehéz időszak után távozott a 2024-es szezon végén. "Az utolsó hat hónapom a Red Bullnál nagyon nehéz volt. Sok kérdést tettem fel magamnak, és azt hittem, én vagyok a probléma. Mindent megpróbáltam, hogy működjön, de nem sikerült."

Bottas eközben közelebb maradt az F1-hez, a Mercedes tartalékpilótájaként szolgált a 2025-ös szezonban, miután korábbi csapata, a Sauber nem hosszabbította meg szerződését 2024 végén. "Ez az év ráébresztett, mennyire hiányzik a versenyzés" – magyarázta a 36 éves finn. "Ez megerősítette számomra, hogy még mindig az F1-ben akarok lenni." A két pilóta együttesen 527 nagydíj-indulással, 106 dobogós helyezéssel, 16 győzelemmel és 23 pole pozícióval rendelkezik, ami felbecsülhetetlen értékű tapasztalatot jelent az új csapat számára.

"Már tavaly korán eldöntöttem, hogy ez a prioritás. Szeretnék részt venni ebben" – mondta Bottas. "Ritkán kap egy versenyző ilyen lehetőséget a karrierje során, hogy valami teljesen újba vágjon bele. Történelmet írunk, és szerintem az amerikai támogatás komoly lesz."

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Pérez számára a motiváció nemcsak a személyes visszatérésben rejlik, hanem abban is, hogy felépítsenek egy olyan csapatot, amely az egész amerikai kontinenst képviselheti. "Százszázalékosan mexikói vagyok, de egy amerikai csapatnak vezetni megtiszteltetés és kiváltság, ezzel képviselhetem az egész kontinenst. Azt hiszem, ez lesz a kedvenc csapat legalábbis az én kontinensemen!"

A Cadillac február 8-án, a Super Bowl közvetítése során mutatja be első festését egy TV-reklámban, mielőtt a következő héten elkezdődnének az előszezoni tesztek Bahreinben. Bár a tanulási görbe meredek lesz az első szezonban, a pilóták reálisan látják a helyzetet. Pérez szerint nem lenne reális pontszerzésről vagy dobogóról beszélni az első évben. "Biztosítanunk kell, hogy gyorsan tudjunk fejlődni, és ki tudja, mi lesz a közeljövőben?"

Az idei év különösen kiszámíthatatlan lehet, mivel jelentős technikai változások lépnek életbe az autók tervezését és meghajtását illetően. A járművek könnyebbek, kisebbek és környezetbarátabbak lesznek, ami reális lehetőséget ad a versenyképességi sorrend átrendeződésére.

"Nem hiszem, hogy a sorrend ugyanaz lesz, mint tavaly" – mondja Bottas. "Lehetetlen most megjósolni, ki lesz az élen, ami jó a sportnak, nem igaz?" Pérez osztja ezt a véleményt, és úgy véli, az ismeretlen tényező előnyére válhat csapatának a március 4-én Melbourne-ben kezdődő 24 futamos szezonban.

F1 2026 versenynaptár: itt az idei Formula-1 menetrend - Minden futam, közvetítés egy helyen
EZ IS ÉRDEKELHET
F1 2026 versenynaptár: itt az idei Formula-1 menetrend - Minden futam, közvetítés egy helyen
A F1 versenynaptár 2026-ban több ponton módosult a múlt évhez képest.
Címlapkép: Getty Images
#autó #sport #verseny #forma-1 #pilóta #technológia #autósport #f1 #versenynaptár #f1hírek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:30
16:10
16:06
16:02
15:52
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 27.
Olyan válság közeleg, amilyenre a történelemben még nem volt példa: kivédhetetlennek tűnik az összeomlás
2026. január 26.
OKSZ: Elképzelhető, hogy kiskereskedelmi láncok kivonulnak Magyarországról
2026. január 27.
Szabadnapok 2026: sokkoló dolog derült ki Magyarországon a fizetett szabadságokról, erről minden dolgozónak tudnia kell
2026. január 27.
Rengeteg magyar utazó foghatja a fejét: komoly tiltást vezet be a kedvelt célország, sokan követhetik
2026. január 27.
Új AI központú kihívók a csúcsmobilok között: megérkeztek a HONOR legnagyobb újdonságai
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. január 27. kedd
Angelika
5. hét
Január 27.
A holokauszt nemzetközi emléknapja
Ajánlatunk
  • Jön a Planet Expo 2026 (x)

    Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.

Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Most már tényleg világelitbe kerülhet Szoboszlai Dominik: hatalmas pénzt kaszálhat a magyar focista
2
1 hete
Gyászol a magyar sport: elment a teniszlegenda, 79 éves volt
3
6 napja
Nagyon elégedetlen Kerkez Milos a Liverpoolban: hamarosan távozhat a válogatott védő?
4
1 hete
Máris megvan az Australian Open legszebb jelenete: megállították a labdamenetet, hogy segítsenek a labdaszedőnek
5
2 hete
Meghalt a legendás magyar vívóedző: két hónap alatt gyűrte le a gyilkos kór
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kettős biztosítás
ugyanazon vagyontárgyra vagy személyre kötött, egyidejűleg fennálló, azonos kockázatokra vonatkozó két szerződés. Vagyonbiztosítás esetében a második szerződés általában túlbiztosítást okoz, és így semmissé válik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 27. 16:02
Szabadnapok 2026: sokkoló dolog derült ki Magyarországon a fizetett szabadságokról, erről minden dolgozónak tudnia kell
Pénzcentrum  |  2026. január 27. 14:12
Itt az MNB kamatdöntése: összeült a Monetáris Tanács, ez lesz a jegybanki alapkamattal
Agrárszektor  |  2026. január 27. 15:32
Szennyezett bébiételeket találtak: több tejipari vállalat is érintett