Bemutatkozott az újonc F1-csapat is: nagy terveik vannak Péreznek és Bottasnak

A Cadillac F1 Team a Formula–1 legújabb csapataként csatlakozik a mezőnyhöz, két tapasztalt pilótával, Sergio Pérezzel és Valtteri Bottasszal a volán mögött, akik új kihívásként tekintenek a General Motors által támogatott amerikai istálló felépítésére - tudósított a CNN.

Tíz évvel a Haas csatlakozása után a Cadillac lesz a második amerikai zászló alatt induló csapat és a tizenegyedik istálló a Formula–1-ben. Bár újonc a mezőnyben, két rendkívül tapasztalt versenyzővel vág neki a kihívásnak.

"Optimista vagyok, ugyanakkor realista is" – nyilatkozta Bottas a CNN Sportsnak a csapat silverstone-i bemutatkozása előtt. "Nem lesz könnyű a kezdet, amikor a semmiből indulsz, de az, hogy hová jutunk el végül, ez jelenti a motivációt. Nem azért vagyunk itt, hogy utolsók legyünk, az biztos."

Friss és élő eredmények a Pénzcentrum sportoldalán: KATTINTS!

Pérez és Bottas számára a Cadillachoz való csatlakozás egyfajta újrakezdést jelent, miután mindketten egy évet töltöttek távol a versenyzéstől. A mexikói pilóta a Red Bullnál töltött nehéz időszak után távozott a 2024-es szezon végén. "Az utolsó hat hónapom a Red Bullnál nagyon nehéz volt. Sok kérdést tettem fel magamnak, és azt hittem, én vagyok a probléma. Mindent megpróbáltam, hogy működjön, de nem sikerült."

Bottas eközben közelebb maradt az F1-hez, a Mercedes tartalékpilótájaként szolgált a 2025-ös szezonban, miután korábbi csapata, a Sauber nem hosszabbította meg szerződését 2024 végén. "Ez az év ráébresztett, mennyire hiányzik a versenyzés" – magyarázta a 36 éves finn. "Ez megerősítette számomra, hogy még mindig az F1-ben akarok lenni." A két pilóta együttesen 527 nagydíj-indulással, 106 dobogós helyezéssel, 16 győzelemmel és 23 pole pozícióval rendelkezik, ami felbecsülhetetlen értékű tapasztalatot jelent az új csapat számára.

"Már tavaly korán eldöntöttem, hogy ez a prioritás. Szeretnék részt venni ebben" – mondta Bottas. "Ritkán kap egy versenyző ilyen lehetőséget a karrierje során, hogy valami teljesen újba vágjon bele. Történelmet írunk, és szerintem az amerikai támogatás komoly lesz."

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Pérez számára a motiváció nemcsak a személyes visszatérésben rejlik, hanem abban is, hogy felépítsenek egy olyan csapatot, amely az egész amerikai kontinenst képviselheti. "Százszázalékosan mexikói vagyok, de egy amerikai csapatnak vezetni megtiszteltetés és kiváltság, ezzel képviselhetem az egész kontinenst. Azt hiszem, ez lesz a kedvenc csapat legalábbis az én kontinensemen!"

A Cadillac február 8-án, a Super Bowl közvetítése során mutatja be első festését egy TV-reklámban, mielőtt a következő héten elkezdődnének az előszezoni tesztek Bahreinben. Bár a tanulási görbe meredek lesz az első szezonban, a pilóták reálisan látják a helyzetet. Pérez szerint nem lenne reális pontszerzésről vagy dobogóról beszélni az első évben. "Biztosítanunk kell, hogy gyorsan tudjunk fejlődni, és ki tudja, mi lesz a közeljövőben?"

Az idei év különösen kiszámíthatatlan lehet, mivel jelentős technikai változások lépnek életbe az autók tervezését és meghajtását illetően. A járművek könnyebbek, kisebbek és környezetbarátabbak lesznek, ami reális lehetőséget ad a versenyképességi sorrend átrendeződésére.

"Nem hiszem, hogy a sorrend ugyanaz lesz, mint tavaly" – mondja Bottas. "Lehetetlen most megjósolni, ki lesz az élen, ami jó a sportnak, nem igaz?" Pérez osztja ezt a véleményt, és úgy véli, az ismeretlen tényező előnyére válhat csapatának a március 4-én Melbourne-ben kezdődő 24 futamos szezonban.