Döbbenetes: már félmilliárd forintot fizetett vissza a MÁV az utasainak a késések miatt
A MÁV-Volán csoport nyár elején indított késési biztosítása eddig több mint 760 000 esetben nyújtott visszatérítést az utasoknak, összesen mintegy félmilliárd forint értékben. Bár minden késés számít, a visszafizetések volumene elmaradt a várakozásoktól — a jegyárbevétel mindössze 1,3%-át érintette. A MÁV szerint ez a tudatos menetrendi fejlesztések és technikai beavatkozások eredménye.
A MÁV-Volán csoport nyár elején vezette be a késési biztosítást a 10 miniszteri vállalás egyik elemeként, amelynek célja az utasok bizalmának erősítése és a közlekedési pontosság ösztönzése. Az elmúlt szűk öt hónapban több mint 760 000 esetben fizették vissza a jegyár felét azoknak az utasoknak, akiknek járata 20 percnél többet késett – ez összesen mintegy félmilliárd forintot jelent.
A vártnál kevesebb visszatérítés
Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója szerint a visszafizetések volumene elmaradt a korábbi becslésektől, amelyek a 2024-es főszezon késési adatai alapján készültek. A kérdéses időszakban a visszatérítések a jegyárbevétel mindössze 1,3%-át tették ki, ami arra utal, hogy a menetrendszerűség javult.
A MÁV-Volán csoport több célzott intézkedéssel igyekszik mérsékelni a késések számát és arányát. Ezek közé tartozik:
- a gyorsabb utascserét segítő szektorálás bevezetése,
- a járműfordulótervek optimalizálása,
- a fejpályaudvari tolatások minimalizálása,
- a nagyteljesítményű mozdonyok szolgálatba állítása,
- valamint a lassújelek felszámolása.
Az utóbbi két intézkedés hatása már az idei nyári főszezonban is érzékelhető volt, a késési adatok javulása formájában.
Bocsánatkérés és ösztönzés egyben
„A késési biztosítás az utas felé bocsánatkérés, nekünk, a MÁV-csoportnál dolgozóknak pedig ösztönzés” – fogalmazott Hegyi Zsolt. A vezérigazgató szerint a cél az, hogy a késések okait minél pontosabban megértsék, és minden rendelkezésre álló eszközzel törekedjenek azok visszaszorítására. Hegyi hozzátette: hamarosan újabb intézkedésekről is beszámolnak, amelyek tovább javíthatják a közlekedés pontosságát.
