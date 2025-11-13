2025. november 13. csütörtök Szilvia
7 °C Budapest
Zöld erdő tavasszal, Magyarország
Utazás

Rejtélyes lezárások jelentek meg a magyar erdőkben: erről jobb ha tudsz, nagyon nem oké, ami történik

Pénzcentrum
2025. november 13. 14:30

Nem tudni, kik rakták ki a piros-fehér szalagokat, de az egészen biztos, hogy nem a Bükk erdeit felügyelő erdőgazdaság. Épp ezért most a kirándulók, a természetjárók segítségét is kérik.

Rejtélyes piros-fehér szalagok jelentek meg a bükki erdőségek némely részén, és egyelőre senki sem tudja, hogyan és miért kerültek oda - erről a Mozgásvilág számolt be egy Tiktok-videóban. Mint elmondták, a piros-fehér szalagok, melyek sokaknak másmilyen lezárásokról jól ismertek lehetnek, nemrégiben jelentek be az Egererdő Zrt. illetékességi területén.

Csakhogy a rejtélyt tovább fokozza, hogy a szalagokat egészen biztosan nem az erdőgazdaság tette ki oda, ahol most vannak: mint a videóból is kiderült, az Egererdő soha nem használ lezárásokra olyan szalagokat, amilyeneket most láthatnak a kirándulók. Helyettük egy piros szalagot szoktak kitenni, melyen rajta is van, hogy Egererdő Zrt. - egyértelműen jelezve, hogy a lezárásokat ők rendelték el valamilyen munkálat miatt.

@mozgasvilag.hu

♬ eredeti hang - Mozgásvilág

Az Egererdő olyankor teszi ezt ki, ha az adott erdőterületen fakitermelés, vadászat vagy valamilyen sportverseny van éppen, vagyis ez egyértelműen jelzi a kirándulóknak, melyik részeket érinti a lezárás. 

Azt egyelőre az erdőgazdaság sem tudja, hogy kik és miért helyezték ki a piros fehér-szalagokat. Arra kérik a kirándulókat és kikapcsolódókat, hogy ha ilyen piros-fehér szalagot látnak, azt e-mailben jelezzék - helyszínnel együtt - az Egererdő Zrt.-nek.
Címlapkép: Getty Images
