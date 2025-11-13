Újraindultak a kutatások Szabadbattyán határában, ahol a világhírű Seuso-kincs eredeti lelőhelyét keresik: a régészek reményei szerint a több évtizedes rejtélyhez közelebb kerülhetünk.
Rejtélyes lezárások jelentek meg a magyar erdőkben: erről jobb ha tudsz, nagyon nem oké, ami történik
Nem tudni, kik rakták ki a piros-fehér szalagokat, de az egészen biztos, hogy nem a Bükk erdeit felügyelő erdőgazdaság. Épp ezért most a kirándulók, a természetjárók segítségét is kérik.
Rejtélyes piros-fehér szalagok jelentek meg a bükki erdőségek némely részén, és egyelőre senki sem tudja, hogyan és miért kerültek oda - erről a Mozgásvilág számolt be egy Tiktok-videóban. Mint elmondták, a piros-fehér szalagok, melyek sokaknak másmilyen lezárásokról jól ismertek lehetnek, nemrégiben jelentek be az Egererdő Zrt. illetékességi területén.
Csakhogy a rejtélyt tovább fokozza, hogy a szalagokat egészen biztosan nem az erdőgazdaság tette ki oda, ahol most vannak: mint a videóból is kiderült, az Egererdő soha nem használ lezárásokra olyan szalagokat, amilyeneket most láthatnak a kirándulók. Helyettük egy piros szalagot szoktak kitenni, melyen rajta is van, hogy Egererdő Zrt. - egyértelműen jelezve, hogy a lezárásokat ők rendelték el valamilyen munkálat miatt.
Az Egererdő olyankor teszi ezt ki, ha az adott erdőterületen fakitermelés, vadászat vagy valamilyen sportverseny van éppen, vagyis ez egyértelműen jelzi a kirándulóknak, melyik részeket érinti a lezárás.
Azt egyelőre az erdőgazdaság sem tudja, hogy kik és miért helyezték ki a piros fehér-szalagokat. Arra kérik a kirándulókat és kikapcsolódókat, hogy ha ilyen piros-fehér szalagot látnak, azt e-mailben jelezzék - helyszínnel együtt - az Egererdő Zrt.-nek.
Folytatódik a terézvárosi airbnb-ügy, a Magyar Apartmankiadók Egyesülete (Make) az Alkotmánybírósághoz és a kormányhoz fordul.
Változékony időjárása számíthatunk a pénteki nap folyamán.
Hatalmas változás jön a közúti bírságoknál Magyarországon: készen áll minden, innentől leshetnek az autósok
Lázár János építési és közlekedési miniszter átfogó törvénymódosító csomagot terjesztett az Országgyűlés elé.
Egyre több magyar menekül ide pihenni a karácsonyi hajtás előtt: döbbenet, mennyi pénzt tapsolnak el
Az erdei faházak az utóbbi években igazi slágerré váltak: egyre többen keresik a természetközeli, szeparált pihenést, ahol csend és nyugalom várja őket.
2025. november 12-én hajnalban különleges természeti jelenséget örökített meg Komka Péter Salgótarján közelében.
Mezőgazdasági munka közben sérülhetett meg a MOL egyik vezetéke Szabadbattyánnál.
Tartósan borult, párás idő uralja az országot, csak kisebb körzetekben számíthatunk naposabb időszakokra, főként hegyvidéki tájakon.
A francia főváros látványosságai, kulturális gazdagsága és gasztronómiája világszerte ismert, ám a zsúfoltság és a magas árak miatt egyre több utazó keres alternatívát.
Akár háromszoros árat is elkérnek egyes online utazási irodák a Ryanair repülőjegyeiért és szolgáltatásaiért.
Zöld utat kapott az Airbnb-stop Terézvárosban: most már biztosan be lesz tiltva a rövidtávú lakáskiadás
A Kúria döntése értelmében jogszerű Terézváros önkormányzatának rendelete, amely 2026-tól megtiltja a rövid távú lakáskiadást a kerületben.
Kiderült, rengeteg házat ítéltek bontásra Pesten a reptér-projekt miatt: készülhetnek a környéken lakók
Közbeszerzést írtak ki a Liszt Ferenc Repülőtér és a belváros közötti közlekedési kapcsolat javításához szükséges bontási munkálatokra.
A jelenleg elérhető MOL Bubi-bérletek november 22-ig vásárolhatók meg, ezt követően a legkedvezőbben egy új konstrukcióval, az 500 forintos téli Bubi-bérlettel használhatók a kerékpárok.
A legtöbb vendég kétéjszakás pihenést tervez, de a hároméjszakás tartózkodások aránya is jelentős.
Az Országos Erdészeti Egyesület mozgalma 1996 óta minden évben megválasztja az év fafaját.
Három bankot is felvásárolt, most már a tőzsdére lépne a magyar közösségi bank
A Pénzcentrum Fáy Zsoltot, a MagNetbank elnökét az elmúlt évek akvizícióiról, a növekedési tervekről, közösségi bankolásról, de a permakultúrális gazdálkodásról is kérdezte.
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.