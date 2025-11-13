Rejtélyes lezárások jelentek meg a magyar erdőkben: erről jobb ha tudsz, nagyon nem oké, ami történik

Nem tudni, kik rakták ki a piros-fehér szalagokat, de az egészen biztos, hogy nem a Bükk erdeit felügyelő erdőgazdaság. Épp ezért most a kirándulók, a természetjárók segítségét is kérik.

Rejtélyes piros-fehér szalagok jelentek meg a bükki erdőségek némely részén, és egyelőre senki sem tudja, hogyan és miért kerültek oda - erről a Mozgásvilág számolt be egy Tiktok-videóban. Mint elmondták, a piros-fehér szalagok, melyek sokaknak másmilyen lezárásokról jól ismertek lehetnek, nemrégiben jelentek be az Egererdő Zrt. illetékességi területén.

Csakhogy a rejtélyt tovább fokozza, hogy a szalagokat egészen biztosan nem az erdőgazdaság tette ki oda, ahol most vannak: mint a videóból is kiderült, az Egererdő soha nem használ lezárásokra olyan szalagokat, amilyeneket most láthatnak a kirándulók. Helyettük egy piros szalagot szoktak kitenni, melyen rajta is van, hogy Egererdő Zrt. - egyértelműen jelezve, hogy a lezárásokat ők rendelték el valamilyen munkálat miatt.

Az Egererdő olyankor teszi ezt ki, ha az adott erdőterületen fakitermelés, vadászat vagy valamilyen sportverseny van éppen, vagyis ez egyértelműen jelzi a kirándulóknak, melyik részeket érinti a lezárás.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Azt egyelőre az erdőgazdaság sem tudja, hogy kik és miért helyezték ki a piros fehér-szalagokat. Arra kérik a kirándulókat és kikapcsolódókat, hogy ha ilyen piros-fehér szalagot látnak, azt e-mailben jelezzék - helyszínnel együtt - az Egererdő Zrt.-nek.