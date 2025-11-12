Végleg búcsút mondhatunk a kellemes őszi időnek: hamarosan megérkezik a havazás

A francia főváros látványosságai, kulturális gazdagsága és gasztronómiája világszerte ismert, ám a zsúfoltság és a magas árak miatt egyre több utazó keres alternatívát.
Tartósan borult, párás idő uralja az országot, csak kisebb körzetekben számíthatunk naposabb időszakokra, főként hegyvidéki tájakon. A látási viszonyok napközben javulhatnak, de a szitálás sem kizárt. A hőmérséklet 5–10 fok között alakul, a naposabb részeken akár 10 fok fölé is emelkedhet, estére viszont 2–7 fokra hűl vissza.
Az ország túlnyomó részén tartósan borult, párás és ködös időre számíthatunk, bár napközben helyenként javulhatnak a látási viszonyok. Néhány kisebb térségben naposabb időszakok is előfordulhatnak, illetve felszakadozhat a köd és a rétegfelhőzet, erre leginkább a hegyvidéki területeken van esély. Elszórtan jelentéktelen szitálás is kialakulhat.
A szél gyenge vagy mérsékelt marad. A nappali csúcshőmérséklet általában 5 és 10 fok között alakul, de a naposabb tájakon akár 10 fok fölé is emelkedhet. Késő estére 2 és 7 fok közé hűl le a levegő – közölte a Kiderül.hu.
A következő napokban nem várható jelentős változás az időjárásban, továbbra is a borult, párás, ködös idő lesz a jellemző. Annyi különbséggel, hogy a tartós köd egyre nagyobb területeket fedhet le. A sűrű köd, amely több mint hat órán át is megmaradhat, miatt keddre és szerdára is érvényben van az elsőfokú figyelmeztetés.
Változás szombaton érkezik, amikor észak, északnyugat felől egy markáns hidegfront vonul be. Egyelőre nem lehet pontosan tudni, hogy a csapadék mikor és hol jelenik meg, de az ilyen helyzetekben általában délnyugaton és északkeleten van rá a legnagyobb esély. Ráadásul nem csupán esőre kell számítani:
a hegyvidéki térségekben szombaton hózáporok is kialakulhatnak, a csapadékzóna pedig vasárnapra is átnyúlhat.
A hétvége zárónapján először az északi tájakon, majd fokozatosan délebbre is kisüthet a nap. A hidegfront távozásával a pára is felszáll, így a hőmérséklet alakulása is érdekes képet mutat: a korábban ködös területeken 6–8 fokig melegedhet a levegő, míg a naposabb vidékeken akár 10 fok körüli értékeket is mérhetünk. A jövő hét időjárásáról azonban még nehéz biztosat mondani, mivel az előrejelzési modellek jelenleg meglehetősen változékony képet mutatnak.
