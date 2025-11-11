Bár nem akkora az árkülönbség, mint a korábbi években; aki Szamos-minőséget szeretne olcsóbban, az így még mindig jól járhat.
Óriás balhé van készülőben: így trükköznek a repjegyárakkal az utazási irodák, ne dőlj be!
Akár háromszoros árat is elkérnek egyes online utazási irodák a Ryanair repülőjegyeiért és szolgáltatásaiért – derül ki a légitársaság friss felméréséből. A Ryanair szerint az eDreams, a Tix, a Fru és a Vola továbbra is rendszeresen túlárazza a jegyeket, miközben az uniós fogyasztóvédelmi hatóságok két év után sem léptek fel a gyakorlat ellen.
A Ryanair legfrissebb, novemberi felmérése szerint több online utazási iroda – köztük az eDreams, a Tix, a Fru és a Vola – továbbra is jelentős felárat számít fel a légitársaság jegyeire és szolgáltatásaira. A diszkont légitársaság szerint ezek a platformok egyes esetekben akár háromszoros árat is elkérnek ugyanazért a termékért, amit a Ryanair saját oldalán jóval olcsóbban kínál - áll a légitársaság közleményében.
A vállalat immár két éve figyelmeztet arra, hogy az úgynevezett OTA-k (online travel agency, azaz online utazási irodák) rendszeresen túlárazzák a jegyeket és kiegészítő szolgáltatásokat, ám az Európai Unió kormányai és fogyasztóvédelmi hatóságai eddig nem tettek érdemi lépéseket a gyakorlat megfékezésére.
A mostani felmérésben a Ryanair konkrét példákat is bemutatott. Az eDreams esetében például egy 4,12 eurós ülésfoglalásért 14,24 eurót számoltak fel – ez 240 százalékos felárat jelent. Egy 10 kilogrammos csomagért pedig a Ryanairnél 12,99 eurót, míg az eDreams oldalán 27,16 eurót kellett fizetni, vagyis több mint kétszeres árat.
A Tix hasonló arányban drágít: egy 10 eurós ülésfoglalás 17 euró fölé kúszik, a 20 kilogrammos csomagért pedig 35 helyett közel 50 eurót kérnek, ami 40 százalékos különbség.
A Fru a lengyel piacon 42,37 zlotys ülésért 66,74 zlotyt, míg egy 10 kilós csomagért 55 helyett 80 zlotyt számított fel.
A Vola esetében az ülésfoglalás ára 11 euróról 17,33 euróra nőtt, az elsőbbségi beszállás pedig 16 helyett 21 euróba került – ez 58, illetve 31 százalékos többletet jelent.
A Ryanair közleményében ismét az uniós és nemzeti fogyasztóvédelmi hatóságokhoz fordult, sürgetve, hogy tegyék kötelezővé az árak teljes átláthatóságát az online jegyértékesítő oldalakon. A cég szerint erre jó példa a Ryanair „jóváhagyott OTA-partnereinek” gyakorlata, akik már most is transzparens árképzést alkalmaznak.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Dara Brady, a Ryanair kommunikációs igazgatója a közleményben úgy fogalmazott:
Elfogadhatatlan, hogy két évnyi rendszeres jelentés után az EU és a nemzeti fogyasztóvédelmi szervek továbbra sem védik meg a fogyasztókat az ilyen mértékű túlárazásoktól. Ideje, hogy az árátláthatóság egész Európában egységes szabályok alapján működjön.
A jelenleg elérhető MOL Bubi-bérletek november 22-ig vásárolhatók meg, ezt követően a legkedvezőbben egy új konstrukcióval, az 500 forintos téli Bubi-bérlettel használhatók a kerékpárok.
A Pénzcentrum 2025. november 11.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A legtöbb vendég kétéjszakás pihenést tervez, de a hároméjszakás tartózkodások aránya is jelentős.
Az Országos Erdészeti Egyesület mozgalma 1996 óta minden évben megválasztja az év fafaját.
A Pénzcentrum 2025. november 10.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Estétől a legtöbb helyen ismét romlanak a látási viszonyok és a kevésbé felhős tájakon egyre több helyen képződik köd.
Tragédia a magyarok kedvenc őszi-téli nyaralóhelyén: na ezért életveszélyes valójában a paradicsomi sziget
"Tragikus nap Tenerife partjain" - írta a Diario de Avisos című lap a történtekkel kapcsolatban.
Nyáron méregdrága, télen filléres úti cél: így éri meg igazán elutazni a magyarok kedvenc üdülőhelyére
A hőség és a turistatömeg nélkül a városok új arcukat mutatják: a kávézókban több a hely, a múzeumokban csend van.
A közösségi médiában terjedő tipp szerint az utasok azzal szerezhetnek jobb ülőhelyet, ha a legutolsó pillanatban szállnak fel a repülőgépre
Egyre több magyar tervezi így a családi síelését ebben a szezonban: rengeteget spórolnak ezzel a trükkel
Nem kell napokat tervezni, szállást foglalni vagy határon túlra költözni ahhoz, hogy egy jóízű reggeli után már a sípályán legyél.
A Pénzcentrum 2025. november 9.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A klasszikus tengerparti célpontok mellett egyre népszerűbbek az egyedi élményeket kínáló desztinációk.
Szakértők szerint a szállodai szekrények és fiókos bútorok az ágyi poloskák kedvelt búvóhelyei.
A Pénzcentrum 2025. november 8.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
November 7-e péntek estétől várhatóan november 9-e vasárnap estig a Budapest Közút útburkolatjavítást végez a XI. kerületi Sasadi úton a Márton Áron tér környezetében.
A hotelek szerint három év múlva már általános lesz a mesterséges intelligencia a magyar turizmusban.
A baleseti helyszínelés miatt a Budapest-Hatvan-Miskolc vonalon hosszabb eljutási időre lehet számítani.
-
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.