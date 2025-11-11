2025. november 11. kedd Márton
Cork, Írország - 2009. június 19.: A Ryanair Boeing 737-es repülőgépe üzemanyag-takarékos szárnyvégekkel leszálláskor a Corki repülőtéren, Cork, Írország
Utazás

Óriás balhé van készülőben: így trükköznek a repjegyárakkal az utazási irodák, ne dőlj be!

Pénzcentrum
2025. november 11. 19:44

Akár háromszoros árat is elkérnek egyes online utazási irodák a Ryanair repülőjegyeiért és szolgáltatásaiért – derül ki a légitársaság friss felméréséből. A Ryanair szerint az eDreams, a Tix, a Fru és a Vola továbbra is rendszeresen túlárazza a jegyeket, miközben az uniós fogyasztóvédelmi hatóságok két év után sem léptek fel a gyakorlat ellen.

A Ryanair legfrissebb, novemberi felmérése szerint több online utazási iroda – köztük az eDreams, a Tix, a Fru és a Vola – továbbra is jelentős felárat számít fel a légitársaság jegyeire és szolgáltatásaira. A diszkont légitársaság szerint ezek a platformok egyes esetekben akár háromszoros árat is elkérnek ugyanazért a termékért, amit a Ryanair saját oldalán jóval olcsóbban kínál - áll a légitársaság közleményében. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A vállalat immár két éve figyelmeztet arra, hogy az úgynevezett OTA-k (online travel agency, azaz online utazási irodák) rendszeresen túlárazzák a jegyeket és kiegészítő szolgáltatásokat, ám az Európai Unió kormányai és fogyasztóvédelmi hatóságai eddig nem tettek érdemi lépéseket a gyakorlat megfékezésére.

A mostani felmérésben a Ryanair konkrét példákat is bemutatott. Az eDreams esetében például egy 4,12 eurós ülésfoglalásért 14,24 eurót számoltak fel – ez 240 százalékos felárat jelent. Egy 10 kilogrammos csomagért pedig a Ryanairnél 12,99 eurót, míg az eDreams oldalán 27,16 eurót kellett fizetni, vagyis több mint kétszeres árat.

A Tix hasonló arányban drágít: egy 10 eurós ülésfoglalás 17 euró fölé kúszik, a 20 kilogrammos csomagért pedig 35 helyett közel 50 eurót kérnek, ami 40 százalékos különbség.
A Fru a lengyel piacon 42,37 zlotys ülésért 66,74 zlotyt, míg egy 10 kilós csomagért 55 helyett 80 zlotyt számított fel.
A Vola esetében az ülésfoglalás ára 11 euróról 17,33 euróra nőtt, az elsőbbségi beszállás pedig 16 helyett 21 euróba került – ez 58, illetve 31 százalékos többletet jelent.

A Ryanair közleményében ismét az uniós és nemzeti fogyasztóvédelmi hatóságokhoz fordult, sürgetve, hogy tegyék kötelezővé az árak teljes átláthatóságát az online jegyértékesítő oldalakon. A cég szerint erre jó példa a Ryanair „jóváhagyott OTA-partnereinek” gyakorlata, akik már most is transzparens árképzést alkalmaznak.

Dara Brady, a Ryanair kommunikációs igazgatója a közleményben úgy fogalmazott:

Elfogadhatatlan, hogy két évnyi rendszeres jelentés után az EU és a nemzeti fogyasztóvédelmi szervek továbbra sem védik meg a fogyasztókat az ilyen mértékű túlárazásoktól. Ideje, hogy az árátláthatóság egész Európában egységes szabályok alapján működjön.
Címlapkép: Getty Images
