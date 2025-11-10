Estétől a legtöbb helyen ismét romlanak a látási viszonyok és a kevésbé felhős tájakon egyre több helyen képződik köd.
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 10.)
Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2025. november 10., hétfő.
Névnap
Réka
Friss hírek
- Kétkezi melósként sem álom a 970 ezres nettó Magyarországon: itt a legjobban fizető munkahelyek listája
- Színt vallott a Michelin-díjas magyar étterem feje: A magyar vendégek sokkal kritikusabbak, mint a külföldiek
- Ez az, ami most tényleg aranyat ér a munkaerőpiacon: a diploma már a múlté?
- Aljas trükkel fosztogatják a magyarok bankszámláit: ilyen durva manipulációra még nem volt példa, rengeteg az áldozat
- Rémdrága hónapok várnak a magyar kutyásokra: nincs mese, ezt kell kifizetni 2025-ben
- Szép csendben eltűnt a kínálatból Magyarország legolcsóbb új autója: ma már 6 milla alatt szinte semmit sem kapni
Deviza árfolyam
EUR: 384.53 Ft
CHF: 412.65 Ft
GBP: 437.46 Ft
USD: 332.58 Ft
Hatoslottó
A sorsolás dátuma: 2025. november 6.
A Hatoslottó nyerőszámai a 45. héten emelkedő számsorrendben a következők:
4, 7, 25, 27, 38, 42
Ezen a héten 1 telitalálat volt.
6-os találat: 1 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 29 db
4-es találat: 1088 db
3-as találat: 16352 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 32470 Ft
MOL: 2920 Ft
RICHTER: 9850 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.11.11: Éjjel nagyobb területen köd, rétegfelhőzet képződése, illetve terjeszkedése valószínű. Napközben ezek helyenként csak lassan zsugorodnak, másutt oszladozásukat alapvetően napos idő követi. Legfeljebb a köddel, rétegfelhőzettel borított tájakon fordulhat elő szitálás. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet -1, +7, a csúcsérték 9, 15 fok között várható.
2025.11.12: Éjszaka nagy területen terjeszkedik, illetve (újra)képződik a köd, valamint a rétegfelhőzet, ezek egy része napközben is tartósan megmaradhat. Másutt a látási viszonyok javulását követően kisüthet a nap. A tartósan borult tájakon szitálás, emellett néhol kisebb eső előfordulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A minimum -1, +7 fok között alakul. A csúcshőmérséklet a borult, párás vidékeken 6, 10, míg ott, ahol kisüt a nap, 11, 15 fok között valószínű.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatás nem terheli az arra érzékenyek szervezetét. (2025.11.10)
Akciók
Tragédia a magyarok kedvenc őszi-téli nyaralóhelyén: na ezért életveszélyes valójában a paradicsomi sziget
"Tragikus nap Tenerife partjain" - írta a Diario de Avisos című lap a történtekkel kapcsolatban.
Nyáron méregdrága, télen filléres úti cél: így éri meg igazán elutazni a magyarok kedvenc üdülőhelyére
A hőség és a turistatömeg nélkül a városok új arcukat mutatják: a kávézókban több a hely, a múzeumokban csend van.
A közösségi médiában terjedő tipp szerint az utasok azzal szerezhetnek jobb ülőhelyet, ha a legutolsó pillanatban szállnak fel a repülőgépre
Egyre több magyar tervezi így a családi síelését ebben a szezonban: rengeteget spórolnak ezzel a trükkel
Nem kell napokat tervezni, szállást foglalni vagy határon túlra költözni ahhoz, hogy egy jóízű reggeli után már a sípályán legyél.
A klasszikus tengerparti célpontok mellett egyre népszerűbbek az egyedi élményeket kínáló desztinációk.
Szakértők szerint a szállodai szekrények és fiókos bútorok az ágyi poloskák kedvelt búvóhelyei.
November 7-e péntek estétől várhatóan november 9-e vasárnap estig a Budapest Közút útburkolatjavítást végez a XI. kerületi Sasadi úton a Márton Áron tér környezetében.
A hotelek szerint három év múlva már általános lesz a mesterséges intelligencia a magyar turizmusban.
A baleseti helyszínelés miatt a Budapest-Hatvan-Miskolc vonalon hosszabb eljutási időre lehet számítani.
A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. visszaállítja a hagyományos kötényes fürdőzési napokat a Rudas fürdőben.
Ezek lesznek 2026 sláger úti céljai: meglepő helyszínek kerültek fel a friss listára, mindenki ide megy majd nyaralni
2026-ban a turizmus új korszakba lép: a klasszikus nagyvárosok helyett egyre többen keresik a rejtett gyöngyszemeket.
Óriási a káosz az amerikai repülőtereken: totális a leállás, nem kapnak fizetést az emberek - mi jöhet még ezután?
Az amerikai közlekedési miniszter 10%-os járatcsökkentést rendelt el 40 nagyobb repülőtéren a légiirányítás biztonsági problémái miatt.
Csütörtök estig még napos, száraz idő várható, péntektől azonban fokozatosan megváltozik az időjárás.
Szentendre, Pomáz és Budakalász polgármesterei választ várnak Lázár Jánostól arra, mit jelent pontosan a H5-ös HÉV felújításának „racionalizált" műszaki tartalma.
