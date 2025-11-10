2025. november 10. hétfő Réka
11 °C Budapest
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 10.)
Utazás

Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 10.)

Pénzcentrum
2025. november 10. 07:45

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2025. november 10., hétfő.

Névnap

Réka

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 384.53 Ft
CHF: 412.65 Ft
GBP: 437.46 Ft
USD: 332.58 Ft

Hatoslottó

A sorsolás dátuma: 2025. november 6.
A Hatoslottó nyerőszámai a 45. héten emelkedő számsorrendben a következők:
4, 7, 25, 27, 38, 42

Ezen a héten 1 telitalálat volt.
6-os találat: 1 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 29 db
4-es találat: 1088 db
3-as találat: 16352 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 32470 Ft
MOL: 2920 Ft
RICHTER: 9850 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.11.11: Éjjel nagyobb területen köd, rétegfelhőzet képződése, illetve terjeszkedése valószínű. Napközben ezek helyenként csak lassan zsugorodnak, másutt oszladozásukat alapvetően napos idő követi. Legfeljebb a köddel, rétegfelhőzettel borított tájakon fordulhat elő szitálás. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet -1, +7, a csúcsérték 9, 15 fok között várható.

2025.11.12: Éjszaka nagy területen terjeszkedik, illetve (újra)képződik a köd, valamint a rétegfelhőzet, ezek egy része napközben is tartósan megmaradhat. Másutt a látási viszonyok javulását követően kisüthet a nap. A tartósan borult tájakon szitálás, emellett néhol kisebb eső előfordulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A minimum -1, +7 fok között alakul. A csúcshőmérséklet a borult, párás vidékeken 6, 10, míg ott, ahol kisüt a nap, 11, 15 fok között valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli az arra érzékenyek szervezetét. (2025.11.10)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
#árfolyam #időjárás #hírek #pénzügyek #gazdaság #tőzsde #meteorológia #közlekedésmeteorológia #orvosmeteorológia #bux #névnap

