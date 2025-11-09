Hétfőn az OTP-vel együtt a BUX is történelmi csúcson zárt, miközben az európai részvénypiacok többnyire gyengébben teljesítettek.
Aljas trükkel fosztogatják a magyarok bankszámláit: ilyen durva manipulációra még nem volt példa, rengeteg az áldozat
A kibercsalók ma már nem a rendszereket, hanem az embereket támadják. Egyre több magyar ügyfél esik áldozatul telefonos „banki” hívásoknak, hamis befektetéseknek és marketplace-es linkeknek. A csalók pszichológiai manipulációval érik el, hogy maguk az áldozatok utalják el a pénzüket. A CashTag legújabb epizódjában banki szakemberek segítenek megérteni, hogyan működnek ezek a trükkök – és hogyan védekezhetünk ellenük.
Magyarország a világ kibertámadásokkal leginkább sújtott országai között a 42., Európában pedig a 17. helyen áll – derül ki a Microsoft legfrissebb Digital Defense Report elemzéséből. A kutatás szerint az elmúlt évben az európai támadások 1,4 százaléka érintett magyar ügyfeleket. Bár ez a szám elsőre nem tűnik magasnak, a trend aggasztó: a támadások száma és összetettsége évről évre nő.
A szakértők szerint a hangsúly már nem a technikai réseken, hanem az emberi tényezőn van – a csalók egyre kifinomultabb pszichológiai módszerekkel veszik rá az embereket, hogy saját maguk utalják el a pénzüket. Ezekről a trükkökről, és arról, hogyan lehet felismerni és elkerülni őket, a CashTag legújabb epizódjában beszélgettünk banki, jegybanki szakértőkkel és kitértünk arra is, mit tesz a rendőrség.
CashTag: Ezekkel a trükkökkel fosztják ki a magyar bankszámlákat
A csalók ma már nem hackerek a klasszikus értelemben: inkább manipulátorok. Banki ügyintézőnek adják ki magukat telefonon, hamis befektetési ajánlatokat küldenek, vagy piactéri (marketplace-es) linkekkel csalják ki a pénzt. Sok esetben az áldozat maga hajtja végre a tranzakciót – abban a hiszemben, hogy a bankját vagy hatóságot segíti.
A CashTag új adásában szakértőkkel elemezzük, hogyan néznek ki a leggyakoribb csalástípusok, mit tesznek ellenük a bankok, a rendőrség és a szabályozó hatóságok, és milyen digitális szokásokkal lehet hatékonyan megelőzni a bajt. Szó lesz arról is, meddig tart az ügyfelek felelőssége, és melyek azok a lépések, amelyeket azonnal meg kell tenni, ha már megtörtént a baj.
A heti CashTag-ben a szakértők kitértek arra is, hogy várhatóan idén év végéig megszületik a Payments Services Regulation (PSR), amely jelentős változásokat hoz majd a csalások elleni védekezésben és a felelősségi kérdésekben. Ez azért kiemelt jelentőségű, mert az MNB friss statisztikái szerint a károkat még mindig túlnyomó részben az átejtett ügyfelek állják.
A PSR bevezetése nyomán viszont a bankok állhatják a cechet abban az esetben, ha valaki először esik csalás áldozatává. Az MNB erre vonatkozó javaslatára nyitott volt az NGM, a konzultáció azonban még zajlik a pénzintézetekkel. Ha sikerül a feleknek kompromisszumos megoldást találni, akkor akár már 2026 januártól hatályba is léphet a szabály.
Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?
Átfogó felmérést indított a Pénzcentrum. A kutatás célja, hogy átfogó képet adjon arról, miként értékelik a magyarok saját pénzügyi helyzetüket, és milyen tényezők befolyásolják anyagi biztonságérzetüket. A felmérés kitér a kiadások fedezetére, az adósságokra és a megtakarításokra is, valamint arra, mennyire érzik stabilnak saját helyzetüket a válaszadók. Köszönjük, ha támogatod a munkánkat egy kitöltéssel!
Az elmúlt öt évben a Tesco részvényárfolyama meglepően jól teljesített; ugyanakkor az elemzői előrejelzések óvatosságra intenek.
A Bankszövetséggel kötött megállapodásával összhangban a Magyar Nemzeti Bank vezetői körlevelet adott ki a hazai bankoknak.
Hozamemelkedés mellett értékesített 6 hónapos diszkont kincstárjegyet szerdai aukcióján az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK).
Brutális, mekkora pénzeken ücsörög a magyar elit: egyre nagyobbra nyílik az olló, meddig megy ez még így?
A jegybanki adatok szerint a pénzügyi vagyon 72 százalékát itthon az emberek 10 százaléka birtokolja, miközben a lakosság fele összesen csupán 5 százalékos részesedéssel bír.
A megfelelő mértékű és szerkezetű lakossági megtakarításoknak kulcsszerepük van a pénzügyi rendszer stabilitásában - véli Varga Mihály.
Hiába kapta meg a Revolut a kriptoengedélyt, a magyar ügyfelekre továbbra is korlátozások vonatkoznak.
Az önkéntes nyugdíjpénztárak tavalyi – vagyonra vetített – díjterhelési mutatója 0,68 százalékra csökkent.
A magyarok egyharmada rendelkezik valamilyen befektetéssel, ugyanakkor a pénzügyi tudatosság és az önálló döntéshozatal terén még van hová fejlődni.
Októberben a tőkepiacokon változékony hangulat uralkodott.
A színésznő bevallotta, nehezen tudta meghatározni saját értékét a szakmában, és gyakran inkább a munkalehetőség megszerzésére koncentrált.
A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta az önkéntes nyugdíjpénztárak, valamint az egészség- és önsegélyező pénztárak szabályozását módosító rendeleteket.
Így nullázzák le pillanatok alatt a számládat a profi banki csalók: résen kell lenni, elég hihető átverés terjed
2025 második negyedévében a hazai kártyás visszaélések száma és értéke is csökkent, miközben országos szinten az online pénzforgalomban elkövetett csalások tovább növekedtek.
Tényleg emelkedhet az ingyenes kápéfelvételi limit Magyarországon: kiakadtak a bankok, ez óriási kár a gazdaságnak
A Magyar Bankszövetség határozottan ellenzi az ingyenes ATM készpénzfelvételi limit emelését.
Hihetetlen pénzeső hullott rengeteg magyarra: ezt lépték a hirtelen jött összeggel, újra kaszálhatnak
Az MNB megtakarítási jelentése szerint 2024 első félévében közel 4000 milliárd forint szabadult fel az inflációkövető állampapírokból.
A részvénypiac forgalma 22,9 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Pezseg a kriptopiac: jönnek az új validálási szabályok, változik a kriptovaluta adózása.
7 százalékos kamatozású bankbetét jön a MagNet Banknál.
A stressz legfőbb forrásai a túlterheltség, a munkahelyi és családi konfliktusok, valamint a párkapcsolati problémák.