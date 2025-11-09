Aljas trükkel fosztogatják a magyarok bankszámláit: ilyen durva manipulációra még nem volt példa, rengeteg az áldozat

A kibercsalók ma már nem a rendszereket, hanem az embereket támadják. Egyre több magyar ügyfél esik áldozatul telefonos „banki” hívásoknak, hamis befektetéseknek és marketplace-es linkeknek. A csalók pszichológiai manipulációval érik el, hogy maguk az áldozatok utalják el a pénzüket. A CashTag legújabb epizódjában banki szakemberek segítenek megérteni, hogyan működnek ezek a trükkök – és hogyan védekezhetünk ellenük.

Magyarország a világ kibertámadásokkal leginkább sújtott országai között a 42., Európában pedig a 17. helyen áll – derül ki a Microsoft legfrissebb Digital Defense Report elemzéséből. A kutatás szerint az elmúlt évben az európai támadások 1,4 százaléka érintett magyar ügyfeleket. Bár ez a szám elsőre nem tűnik magasnak, a trend aggasztó: a támadások száma és összetettsége évről évre nő.

A szakértők szerint a hangsúly már nem a technikai réseken, hanem az emberi tényezőn van – a csalók egyre kifinomultabb pszichológiai módszerekkel veszik rá az embereket, hogy saját maguk utalják el a pénzüket. Ezekről a trükkökről, és arról, hogyan lehet felismerni és elkerülni őket, a CashTag legújabb epizódjában beszélgettünk banki, jegybanki szakértőkkel és kitértünk arra is, mit tesz a rendőrség.

CashTag: Ezekkel a trükkökkel fosztják ki a magyar bankszámlákat

A csalók ma már nem hackerek a klasszikus értelemben: inkább manipulátorok. Banki ügyintézőnek adják ki magukat telefonon, hamis befektetési ajánlatokat küldenek, vagy piactéri (marketplace-es) linkekkel csalják ki a pénzt. Sok esetben az áldozat maga hajtja végre a tranzakciót – abban a hiszemben, hogy a bankját vagy hatóságot segíti.

A CashTag új adásában szakértőkkel elemezzük, hogyan néznek ki a leggyakoribb csalástípusok, mit tesznek ellenük a bankok, a rendőrség és a szabályozó hatóságok, és milyen digitális szokásokkal lehet hatékonyan megelőzni a bajt. Szó lesz arról is, meddig tart az ügyfelek felelőssége, és melyek azok a lépések, amelyeket azonnal meg kell tenni, ha már megtörtént a baj.

A heti CashTag-ben a szakértők kitértek arra is, hogy várhatóan idén év végéig megszületik a Payments Services Regulation (PSR), amely jelentős változásokat hoz majd a csalások elleni védekezésben és a felelősségi kérdésekben. Ez azért kiemelt jelentőségű, mert az MNB friss statisztikái szerint a károkat még mindig túlnyomó részben az átejtett ügyfelek állják.

A PSR bevezetése nyomán viszont a bankok állhatják a cechet abban az esetben, ha valaki először esik csalás áldozatává. Az MNB erre vonatkozó javaslatára nyitott volt az NGM, a konzultáció azonban még zajlik a pénzintézetekkel. Ha sikerül a feleknek kompromisszumos megoldást találni, akkor akár már 2026 januártól hatályba is léphet a szabály.

Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?

