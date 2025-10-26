2025. október 26. vasárnap Dömötör
aerofóbia fogalom. repülőgép rázkódik turbulencia közben repülő légüresedés. Elmosódott kép kereskedelmi repülőgép gyorsan halad lefelé. Félelem a repüléstől. összeomlás zuhanás, depresszió, bukás, bukás, bukás, süllyedés, b
Utazás

Újabb utazási iroda tűnt el a befizetett előlegekkel: több száz ügyfél maradt jegy nélkül

Pénzcentrum
2025. október 26. 13:28

Újabb online utazási iroda, a Fly Far International tűnt el jelentős előlegek beszedése után. A cég vonzó kedvezményekkel csábította ügyfeleit, majd elérhetetlenné vált.

Alig két hónappal a Flight Expert botrány után a Fly Far International online utazási iroda állítólag bezárt és eltűnt, miután jelentős előlegeket vett fel több száz ügyféltől. Az ügyfelek október 15-én jelezték, hogy nem tudnak repülőjegy-árakat ellenőrizni vagy foglalásokat véglegesíteni a cég weboldalán. A technikai problémák után sokan a közösségi médiában panaszolták, hogy csalás áldozatai lettek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A vádak szerint a vállalat vonzó, gyakran "hihetetlen" kedvezményekkel csábította az ügyfeleket repülőjegyekre, szállásfoglalásokra és nemzetközi utazási csomagokra a közelgő ünnepi szezonra, így több százezer takát csaltak ki tőlük.

A cég irodáját, amely Dhakában, a Bashundhara lakónegyedben található, zárva találták az ügyfelek szerdán. Egy utazási bloggernek nyilatkozó ügyfél elmondta: "54 lakh takát (több millió forintot) fizettem be a cégnek, de most senkit sem tudok elérni."

A Fly Far a közösségi médiában hirdette csomagjait és jegyeit európai, amerikai, közel-keleti és egyéb célpontokra hihetetlen kedvezményekkel. Sok ügyfél fizetett előleget, de amikor a jegyeket és a végleges dokumentumokat nem kapták meg időben, és megpróbálták felkeresni az irodát, azt tapasztalták, hogy az iroda, a weboldal és a telefonszámok október 14-e óta elérhetetlenné váltak - számolt be a tbsnews.net.

Kamrul Islam, a US-Bangla Airlines szóvivője elmondta: "Mielőtt bármely online utazási irodától jegyet vásárolnának, előleget kell letétbe helyezni nálunk. Ezért egyetlen ügyfél sem kockáztatja, hogy közvetlenül nálunk veszítsen pénzt. Azonban azok az utazási ügynökök vagy alügynökök, akik pénzt helyeznek letétbe egy eltűnő online utazási irodánál, veszteségeket szenvednek, és ügyfeleik is érintettek lehetnek."

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az ilyen események nem újak. Az augusztusi Flight Expert csalást hasonló incidensek előzték meg olyan cégekkel, mint a 24Ticket.com, a FlightBooking.com és több más vállalat.

Az ismétlődő incidensek kérdéseket vetettek fel a szabályozó hatóságok szerepével kapcsolatban. Abdus Salam Aref, a Bangladesi Utazási Ügynökök Szövetségének (ATAB) korábbi elnöke szerint: "A közelmúltbeli Flight Expert incidens után reméltük, hogy a kormány hatékony lépéseket tesz az online utazási irodák szabályozására. De még mindig nem látható intézkedés."
