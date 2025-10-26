Egy 41 éves magyar turista életét vesztette a Magas-Tátrában, egy megáradt patakbe esett.
Újabb utazási iroda tűnt el a befizetett előlegekkel: több száz ügyfél maradt jegy nélkül
Újabb online utazási iroda, a Fly Far International tűnt el jelentős előlegek beszedése után. A cég vonzó kedvezményekkel csábította ügyfeleit, majd elérhetetlenné vált.
Alig két hónappal a Flight Expert botrány után a Fly Far International online utazási iroda állítólag bezárt és eltűnt, miután jelentős előlegeket vett fel több száz ügyféltől. Az ügyfelek október 15-én jelezték, hogy nem tudnak repülőjegy-árakat ellenőrizni vagy foglalásokat véglegesíteni a cég weboldalán. A technikai problémák után sokan a közösségi médiában panaszolták, hogy csalás áldozatai lettek.
A vádak szerint a vállalat vonzó, gyakran "hihetetlen" kedvezményekkel csábította az ügyfeleket repülőjegyekre, szállásfoglalásokra és nemzetközi utazási csomagokra a közelgő ünnepi szezonra, így több százezer takát csaltak ki tőlük.
A cég irodáját, amely Dhakában, a Bashundhara lakónegyedben található, zárva találták az ügyfelek szerdán. Egy utazási bloggernek nyilatkozó ügyfél elmondta: "54 lakh takát (több millió forintot) fizettem be a cégnek, de most senkit sem tudok elérni."
A Fly Far a közösségi médiában hirdette csomagjait és jegyeit európai, amerikai, közel-keleti és egyéb célpontokra hihetetlen kedvezményekkel. Sok ügyfél fizetett előleget, de amikor a jegyeket és a végleges dokumentumokat nem kapták meg időben, és megpróbálták felkeresni az irodát, azt tapasztalták, hogy az iroda, a weboldal és a telefonszámok október 14-e óta elérhetetlenné váltak - számolt be a tbsnews.net.
Kamrul Islam, a US-Bangla Airlines szóvivője elmondta: "Mielőtt bármely online utazási irodától jegyet vásárolnának, előleget kell letétbe helyezni nálunk. Ezért egyetlen ügyfél sem kockáztatja, hogy közvetlenül nálunk veszítsen pénzt. Azonban azok az utazási ügynökök vagy alügynökök, akik pénzt helyeznek letétbe egy eltűnő online utazási irodánál, veszteségeket szenvednek, és ügyfeleik is érintettek lehetnek."
Az ilyen események nem újak. Az augusztusi Flight Expert csalást hasonló incidensek előzték meg olyan cégekkel, mint a 24Ticket.com, a FlightBooking.com és több más vállalat.
Az ismétlődő incidensek kérdéseket vetettek fel a szabályozó hatóságok szerepével kapcsolatban. Abdus Salam Aref, a Bangladesi Utazási Ügynökök Szövetségének (ATAB) korábbi elnöke szerint: "A közelmúltbeli Flight Expert incidens után reméltük, hogy a kormány hatékony lépéseket tesz az online utazási irodák szabályozására. De még mindig nem látható intézkedés."
