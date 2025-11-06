2025. november 6. csütörtök Lénárd
8 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Gödöllõ, 2025. október 13.A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Lázár János építési és közlekedési miniszter beszédet mond a gödöllõi Grassalkovich-kastély átfogó felújítására vonatkozó támogatási együttmûk
Utazás

Három polgármester kéri számon Lázár Jánost: mi lesz így a H5-ös HÉV felújításával?

Pénzcentrum
2025. november 6. 09:03

Szentendre, Pomáz és Budakalász polgármesterei választ várnak Lázár Jánostól arra, mit jelent pontosan a H5-ös HÉV felújításának „racionalizált” műszaki tartalma. A településvezetők szerint a korábbi egyeztetések után most is szükség van az önkormányzatok bevonására, mielőtt döntés születik a beruházásról.

Fülöp Zsolt (Szentendre), Leidinger István (Pomáz) és Forián-Szabó Gergely (Budakalász) polgármesterei nyílt levélben fordultak Lázár János építési és közlekedési miniszterhez, hogy megtudják, pontosan milyen változtatásokat takar a H5-ös HÉV felújításának „racionalizált műszaki tartalma” - írja a hvg.hu.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A levélben hangsúlyozták, hogy a HÉV az agglomeráció legforgalmasabb közösségi közlekedési eszköze, amelynek megújítását a térség lakói régóta várják. Felidézték a kormány korábbi határozatát, amely jóváhagyta a projekt műszaki tartalmának „racionalizálását”, és engedélyezte a kivitelezés közbeszerzési eljárásának megindítását.

A polgármesterek ugyanakkor rámutattak: a dokumentum szerint a beruházás korábban egyeztetett terveit és műszaki tartalmát is módosítanák, miközben a határozat nem rendelkezik sem a forrásokról, sem a felelősökről, sem a határidőkről.

Ezért a három település vezetője tisztázó egyeztetést kért Lázár Jánostól, és felhívta a figyelmet arra, hogy mivel a korábbi tervek kialakításába is bevonták az önkormányzatokat, az átdolgozott változat véleményezésébe is elengedhetetlen bevonni őket.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Címlapkép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos, MTI/MTVA
#utazás #közlekedés #hév #felújítás #beruházás #tömegközlekedés #polgármester #budakalász #lázár jános #szentendre #pomáz

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:15
09:03
08:44
08:30
08:22
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 6.
Az angol már a múlté: kiderítettük, ez a nyelv most aranyat ér a munkaerőpiacon
2025. november 5.
Így lett Lengyelországból gazdasági mintaállam 2025-re: Magyarország előtt is adott volna a lehetőség?
2025. november 5.
Döbbenetes, milyen sok magyar fiatal lesz öngyilkos: mi van a háttérben?
2025. november 5.
Ilyet még nem láttunk: öt év alatt 89%-kal drágult a sör – kiderült, hol fáj a legjobban egy korsó
2025. november 5.
Hiába a luxusfizetés és az irigylésre méltó „gyes”, nekik nem jött be Norvégia: ezért költözött haza Nóra és Máté
NAPTÁR
Tovább
2025. november 6. csütörtök
Lénárd
45. hét
November 6.
Nemzetközi nap a környezet háború és fegyveres konfliktus során történő kifosztásának megelőzéséért
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Most már papírunk is van róla: így nézik le a magyarokat a nagyhatalmú külföldiek - azért lenne még hová fejlődni
2
2 hete
Újabb utazási iroda tűnt el a befizetett előlegekkel: több száz ügyfél maradt jegy nélkül
3
2 hete
Nagyon fontos dologról döntött Ausztria: tízezernyi magyar ingázót érint ez a határon
4
3 hete
Titokzatos sziget emelkedett ki a Balatonból + videó
5
3 hete
Ezeket az utcákat, tereket érintik a jövő heti lezárások Budapesten: itt a részletes lista
PÉNZÜGYI KISOKOS
Futamidő
A futamidő a lekötött betétek, illetve hitelek során azt a szerződésben meghatározott időtartamot jelöli, mely alatt a hitel visszafizetése megvalósul, illetve előbbi esetén, amíg a betét le van kötve.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 6. 06:32
Fű alatt vezették be az eurót a magyar diszkontokban: Lidl vagy Aldi, hol nyerhetnek a vásárlók az árfolyamon?
Pénzcentrum  |  2025. november 6. 06:06
Ennyi volt, nagy lakáskedvezményt vezet ki a magyar kormány 2026-tól? Megszólalt Nagy Márton minisztériuma, erre készülhet a lakosság
Agrárszektor  |  2025. november 6. 08:16
Fordulóponthoz érkeztünk? Jön a szigor, ezt senki sem úszhatja meg