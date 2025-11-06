Három polgármester kéri számon Lázár Jánost: mi lesz így a H5-ös HÉV felújításával?

Szentendre, Pomáz és Budakalász polgármesterei választ várnak Lázár Jánostól arra, mit jelent pontosan a H5-ös HÉV felújításának „racionalizált” műszaki tartalma. A településvezetők szerint a korábbi egyeztetések után most is szükség van az önkormányzatok bevonására, mielőtt döntés születik a beruházásról.

Fülöp Zsolt (Szentendre), Leidinger István (Pomáz) és Forián-Szabó Gergely (Budakalász) polgármesterei nyílt levélben fordultak Lázár János építési és közlekedési miniszterhez, hogy megtudják, pontosan milyen változtatásokat takar a H5-ös HÉV felújításának „racionalizált műszaki tartalma” - írja a hvg.hu.

A levélben hangsúlyozták, hogy a HÉV az agglomeráció legforgalmasabb közösségi közlekedési eszköze, amelynek megújítását a térség lakói régóta várják. Felidézték a kormány korábbi határozatát, amely jóváhagyta a projekt műszaki tartalmának „racionalizálását”, és engedélyezte a kivitelezés közbeszerzési eljárásának megindítását.

A polgármesterek ugyanakkor rámutattak: a dokumentum szerint a beruházás korábban egyeztetett terveit és műszaki tartalmát is módosítanák, miközben a határozat nem rendelkezik sem a forrásokról, sem a felelősökről, sem a határidőkről.

Ezért a három település vezetője tisztázó egyeztetést kért Lázár Jánostól, és felhívta a figyelmet arra, hogy mivel a korábbi tervek kialakításába is bevonták az önkormányzatokat, az átdolgozott változat véleményezésébe is elengedhetetlen bevonni őket.

Címlapkép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos, MTI/MTVA