Friss Magyar Közlöny: felújítják a H5-ös HÉV teljes vonalát - erre készülhetnek a fővárosi utazók

A kormány döntése szerint megkezdődhet a H5-ös HÉV vonal felújítása. A projekt célja a vasútvonal műszaki megújítása és az utasforgalmat kiszolgáló infrastruktúra korszerűsítése.

A kormány a 1402/2025. (XI. 4.) számú határozatban jóváhagyta a H5-ös HÉV (Batthyány tér–Szentendre) vonal mielőbbi, költséghatékony felújítását. A döntés kiterjed az állomások, megállóhelyek és az utastájékoztatási rendszer korszerűsítésére is - derült ki a Magyar Közlönyből.

A kabinet elrendelte a fejlesztés korábbi műszaki tartalmának racionalizálását, a jelenlegi tervezési szerződések lezárását, valamint a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítását.

A felújítás célja a H5-ös vonal műszaki állapotának javítása és az elővárosi közlekedés biztonságosabbá, megbízhatóbbá tétele.

