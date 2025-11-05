Budapesten idén az év harmadik negyedében 16,2%-kal kevesebb állást hirdettek meg, mint egy évvel korábban.
Friss Magyar Közlöny: felújítják a H5-ös HÉV teljes vonalát - erre készülhetnek a fővárosi utazók
A kormány döntése szerint megkezdődhet a H5-ös HÉV vonal felújítása. A projekt célja a vasútvonal műszaki megújítása és az utasforgalmat kiszolgáló infrastruktúra korszerűsítése.
A kormány a 1402/2025. (XI. 4.) számú határozatban jóváhagyta a H5-ös HÉV (Batthyány tér–Szentendre) vonal mielőbbi, költséghatékony felújítását. A döntés kiterjed az állomások, megállóhelyek és az utastájékoztatási rendszer korszerűsítésére is - derült ki a Magyar Közlönyből.
A kabinet elrendelte a fejlesztés korábbi műszaki tartalmának racionalizálását, a jelenlegi tervezési szerződések lezárását, valamint a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítását.
A felújítás célja a H5-ös vonal műszaki állapotának javítása és az elővárosi közlekedés biztonságosabbá, megbízhatóbbá tétele.
Címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA
