2025. november 5. szerda Imre
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2025. augusztus 26.Egy tervezett megálló helyszíne XVI. kerület Veres Péter és a Jókai utca keresztezõdésében a HÉV-vonalak fejlesztésérõl tartott sajtótájékoztató napján, 2025. augusztus 26-án. Megjelent a Gödöllõ-Budapest
Utazás

Friss Magyar Közlöny: felújítják a H5-ös HÉV teljes vonalát - erre készülhetnek a fővárosi utazók

Pénzcentrum
2025. november 5. 08:42

A kormány döntése szerint megkezdődhet a H5-ös HÉV vonal felújítása. A projekt célja a vasútvonal műszaki megújítása és az utasforgalmat kiszolgáló infrastruktúra korszerűsítése.

A kormány a 1402/2025. (XI. 4.) számú határozatban jóváhagyta a H5-ös HÉV (Batthyány tér–Szentendre) vonal mielőbbi, költséghatékony felújítását. A döntés kiterjed az állomások, megállóhelyek és az utastájékoztatási rendszer korszerűsítésére is - derült ki a Magyar Közlönyből.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kabinet elrendelte a fejlesztés korábbi műszaki tartalmának racionalizálását, a jelenlegi tervezési szerződések lezárását, valamint a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítását.

Kapcsolódó cikkeink:

A felújítás célja a H5-ös vonal műszaki állapotának javítása és az elővárosi közlekedés biztonságosabbá, megbízhatóbbá tétele.

Címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA
#utazás #közlekedés #hév #kormány #felújítás #Budapest #vasút #tömegközlekedés #magyar közlöny #kormányhatározat

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:03
08:42
08:30
08:15
07:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 5.
Így lett Lengyelországból gazdasági mintaállam 2025-re: Magyarország előtt is adott volna a lehetőség?
2025. november 4.
Sokkoló kijelentést tett a magyar jövőkutató: a ChatGPT-5 értő kezekben erősebb fegyver, mint egy rakéta
2025. november 4.
2 millió magyar család várja gyomorideggel a hóvégét: nincs mit tenni, egyszerűen ezt nem képesek megugrani
2025. november 4.
Orbán Viktor bejelentése: januártól jön a 14. havi nyugdíj
2025. november 4.
Fillérekért utazhatsz erre a csodás szigetre decemberben: télen is tavasz van, kevés a magyar turista
NAPTÁR
Tovább
2025. november 5. szerda
Imre
45. hét
November 5.
Európai kereskedelmi nap
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Most már papírunk is van róla: így nézik le a magyarokat a nagyhatalmú külföldiek - azért lenne még hová fejlődni
2
1 hete
Újabb utazási iroda tűnt el a befizetett előlegekkel: több száz ügyfél maradt jegy nélkül
3
2 hete
Nagyon fontos dologról döntött Ausztria: tízezernyi magyar ingázót érint ez a határon
4
2 hete
Titokzatos sziget emelkedett ki a Balatonból + videó
5
3 hete
Ezeket az utcákat, tereket érintik a jövő heti lezárások Budapesten: itt a részletes lista
PÉNZÜGYI KISOKOS
Mobilbank
az a szolgáltatás, amelynél SMS-eket kapunk az általunk kért tranzakciókról (pl. számla/kártya, terhelés/jóváírás, sikeres/elutasított/sztornózott tranzakciókról, megadott összeg feletti tranzakciókról, egyenlegről, bizonyos határ alatti egyenlegről, árfolyamokról, stb.) és egyes bankoknál SMS-ben kérdezhetünk is a rendszertől, melyre az SMS-ben válaszol, vagy végrehajt bizonyos műveletet

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 5. 07:22
Tömegek bankszámláját zárolják Magyarországon: itt a bejelentés - mégis, mi ez az egész?
Pénzcentrum  |  2025. november 5. 06:31
Visszatér a Lidl legendás terméke a diszkontokba: regisztrálni kell, hamar elfogyhat, ilyet sehol máshol nem kaphatsz
Agrárszektor  |  2025. november 5. 08:18
Betört a fagy Magyarországra: ilyen hideg már rég volt itthon