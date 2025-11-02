2025. november 2. vasárnap Achilles
14 °C Budapest
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 2.)
Utazás

Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 2.)

Pénzcentrum
2025. november 2. 07:45

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2025. november 2.

Névnap

Achilles

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 388.02 Ft
CHF: 418.02 Ft
GBP: 442.27 Ft
USD: 336.33 Ft

Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2025. október 25.
Az Ötöslottó nyerőszámai a 43. héten emelkedő számsorrendben a következők:
12, 30, 49, 51, 66
Joker: 674564

Ezen a héten nem volt telitalálat.
5-ös találat: 0 db
4-es találat: 27 db
3-as találat: 1762 db
2-es találat: 52614 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 32090 Ft
MOL: 2960 Ft
RICHTER: 10370 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.11.03: Éjszaka nyugat felől megnövekszik a felhőzet és sokfelé várható eső, zápor, nagyobb mennyiség elsősorban a délnyugaton, valamint északkeleten eshet. A felhőzet és a csapadékzóna napközben egyre keletebbre húzódik, így nyugati tájainkon már nagyrészt napos időre van kilátás. Az északnyugatira forduló szél megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 4, 13, kora délután 11, 18 fok között valószínű.

2025.11.04: Éjszaka keleten rétegfelhőzet képződhet, amely napközben lassan szakadozik, utána viszont nagyrészt derült, napos idő várható, csapadékra nem számíthatunk. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban -1, +8, kora délután 12, 16 fok között várható.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Habár fronthatással nem kell számolni, a melegedés miatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. (2025.11.02)

