Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 2.)

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2025. november 2.

Névnap

Achilles

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 388.02 Ft

CHF: 418.02 Ft

GBP: 442.27 Ft

USD: 336.33 Ft



Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2025. október 25.

Az Ötöslottó nyerőszámai a 43. héten emelkedő számsorrendben a következők:

12, 30, 49, 51, 66

Joker: 674564

Ezen a héten nem volt telitalálat.

5-ös találat: 0 db

4-es találat: 27 db

3-as találat: 1762 db

2-es találat: 52614 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 32090 Ft

MOL: 2960 Ft

RICHTER: 10370 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.11.03: Éjszaka nyugat felől megnövekszik a felhőzet és sokfelé várható eső, zápor, nagyobb mennyiség elsősorban a délnyugaton, valamint északkeleten eshet. A felhőzet és a csapadékzóna napközben egyre keletebbre húzódik, így nyugati tájainkon már nagyrészt napos időre van kilátás. Az északnyugatira forduló szél megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 4, 13, kora délután 11, 18 fok között valószínű.

2025.11.04: Éjszaka keleten rétegfelhőzet képződhet, amely napközben lassan szakadozik, utána viszont nagyrészt derült, napos idő várható, csapadékra nem számíthatunk. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban -1, +8, kora délután 12, 16 fok között várható.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Habár fronthatással nem kell számolni, a melegedés miatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. (2025.11.02)

Akciók

