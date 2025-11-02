55 millió forint értékben találtak kábítószert a fővárosi rendőrök annál a dílernél, akitől egy belvárosi szórakozóhely biztonsági őre is vásárolt – mindkettőt elfogták.
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 2.)
Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2025. november 2.
Névnap
Achilles
Friss hírek
- 10 ijesztő tény 2025-ben, amivel hamarosan minden magyar nyugdíjas szembesül - Erre még sehol sem találtak megoldást
- Így zsigereli ki a legelesettebb magyarokat a szegények adója: semmit sem tehetnek, mindenképp megfizettetik
- Most már papírunk is van róla: így nézik le a magyarokat a nagyhatalmú külföldiek - azért lenne még hová fejlődni
- Teszten a Volkswagen jóárasított slágerautója: mire elég a legkisebb akkupakkos ID.4?
- Megszólaltak a kerületi polgármesterek: tényleg beköltözési korlátozást vezetnek be Budapest-szerte?
- Mészáros Lőrinc és a világ szupergazdagjai: a magyar gazdasági elit felemelkedése a globális vagyonversenyben
Deviza árfolyam
EUR: 388.02 Ft
CHF: 418.02 Ft
GBP: 442.27 Ft
USD: 336.33 Ft
Ötöslottó
A sorsolás dátuma: 2025. október 25.
Az Ötöslottó nyerőszámai a 43. héten emelkedő számsorrendben a következők:
12, 30, 49, 51, 66
Joker: 674564
Ezen a héten nem volt telitalálat.
5-ös találat: 0 db
4-es találat: 27 db
3-as találat: 1762 db
2-es találat: 52614 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 32090 Ft
MOL: 2960 Ft
RICHTER: 10370 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.11.03: Éjszaka nyugat felől megnövekszik a felhőzet és sokfelé várható eső, zápor, nagyobb mennyiség elsősorban a délnyugaton, valamint északkeleten eshet. A felhőzet és a csapadékzóna napközben egyre keletebbre húzódik, így nyugati tájainkon már nagyrészt napos időre van kilátás. Az északnyugatira forduló szél megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 4, 13, kora délután 11, 18 fok között valószínű.
2025.11.04: Éjszaka keleten rétegfelhőzet képződhet, amely napközben lassan szakadozik, utána viszont nagyrészt derült, napos idő várható, csapadékra nem számíthatunk. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban -1, +8, kora délután 12, 16 fok között várható.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Habár fronthatással nem kell számolni, a melegedés miatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. (2025.11.02)
A hajó további útját törölték, az idős nő családja teljesen megdöbbent attól, amit történt.
Most már papírunk is van róla: így nézik le a magyarokat a nagyhatalmú külföldiek - azért lenne még hová fejlődni
Tavalyhoz képest javult Magyarország megítélése a G7 országokban, a 35. helyről 32-re javítottunk.
Egy szakaszon csak pótlóbusz lesz a ráckevei HÉV-en, viszont az egyik helyi járat besegít az utazásba.
Akkora a tömegnyomor ezen az európai szigeten, hogy napi 6 ezer forintos extra adót kell fizetniük a turistáknak hamarosan
A spanyol Baleár-szigeteken napi 15 eurós turisztikai adót javasolnak a túlturizmus kezelésére és a lakhatási válság enyhítésére.
Lélegzetelállító: ez lett a világ legmagasabb temploma, amit egyszer az életben mindenkinek látni kell
162,91 méteres magasságával hivatalosan megelőzte az eddigi rekorder német Ulm Münstert.
A Mindenszentek és a halottak napja alkalmából a hazai temetők jellemzően meghosszabbított nyitvatartással készülnek.
Az Asiana Airlines, Dél-Korea egyik vezető légitársasága, elindítja közvetlen Szöul (Incshon)–Budapest járatát.
Ez a bájos kisváros lehet a magyar utazók új kedvence: csak egy köpésre van, elképesztő ütemben épül
Több mint 65 millió eurót költöttek el eddig Trencsén Európa Kulturális Fővárosa címére
A tóparti települések vezetői a gyengébb turisztikai szezont az árvaszúnyoginváziónak, a kaotikus tömegközlekedésnek és a hűvösebb időjárásnak tulajdonítják.
Ennyit a vénasszonyok nyaráról, már látni a durva fordulatot az időjárásban: brutál hidegfront tart Magyarország felé
A hétvégén többnyire száraz, napos időre készülhetünk, hétfőn nyugat felől érkezik újabb felhőzet és csapadék, majd kedden fokozatos lehűlés kezdődik.
A Pénzcentrum 2025. október 31.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
40 ezer ingyen vonatjegyet osztanak szét: egész Európában érvényes lesz, csak egy kvízt kell kitölteni
Az Európai Bizottság 40 ezer fiatalnak kínál egyedülálló lehetőséget Európa felfedezésére a DiscoverEU program keretében.
A mindenszentek és halottak napja időszakában nem lesz érvényben az elsőajtós felszállási rend a temetők környékén
A MÁV-Volán csoport nyár elején indított késési biztosítása eddig több mint 760 000 esetben nyújtott visszatérítést az utasoknak.
Hosszabb nyitva tartással várják a megemlékezőket a fővárosi fenntartású köztemetők mindenszentek és a halottak napja időszakában;
A Pénzcentrum 2025. október 30.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Csütörtökön változékony időre készülhetünk: délelőtt még sokfelé napos, fátyolfelhős lesz az ég, délutánra azonban megnövekszik a felhőzet,
Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója jelentette be, hogy megújul Magyarország legforgalmasabb vasúti szolgáltatása.
