Hétfőtől indul az őrület ezen a budapesti vonalon: pótlóbusz segít be, ne megszokásból indulj el!

Egy szakaszon csak pótlóbusz lesz a ráckevei HÉV-en, viszont az egyik helyi járat besegít az utazásba.

Karbantartás miatt a H6-os (ráckevei) HÉV csak a Közvágóhíd és Tököl között közlekedik november 3. és 21. között - közölte a Budapesti Közlekedési Központ.

Azt írták, a karbantartás ideje alatt a kimaradó szakaszon, Tököl és Ráckeve között a H6-os és a H6E pótlóbusszal lehet utazni. A 697-es autóbusz egyes járatai meghosszabbított útvonalon, Tökölig közlekednek, ahol csatlakozást biztosítanak a H6-os HÉV-hez.

címlapkép: Jászai Csaba, MTI/MTVA