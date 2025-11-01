2025. november 1. szombat Marianna
18 °C Budapest
Budapest, 2022. szeptember 3.A MÁV-HÉV Helyiérdekû Vasút Zrt. H6-os (másként a 252-es vasútvonal; 2011-ig ráckevei HÉV) egyik szerelvénye indulás elõtt a Közvágóhíd végállomáson. A szerelvény a Csepel-sziget déli részébe tart majd, h
Utazás

Hétfőtől indul az őrület ezen a budapesti vonalon: pótlóbusz segít be, ne megszokásból indulj el!

MTI
2025. november 1. 10:02

Egy szakaszon csak pótlóbusz lesz a ráckevei HÉV-en, viszont az egyik helyi járat besegít az utazásba.

Karbantartás miatt a H6-os (ráckevei) HÉV csak a Közvágóhíd és Tököl között közlekedik november 3. és 21. között - közölte a Budapesti Közlekedési Központ.

Azt írták, a karbantartás ideje alatt a kimaradó szakaszon, Tököl és Ráckeve között a H6-os és a H6E pótlóbusszal lehet utazni. A 697-es autóbusz egyes járatai meghosszabbított útvonalon, Tökölig közlekednek, ahol csatlakozást biztosítanak a H6-os HÉV-hez.

címlapkép: Jászai Csaba, MTI/MTVA 
#utazás #közlekedés #hév #bkk #Budapest #menetrend #tömegközlekedés #autóbusz #pótlóbusz #november #karbantartás

