2025. október 21. kedd Orsolya
13 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Balatonfenyves, 2025. október 4.Kilátszik a meder Balatonfenyvesen a szabadstrandnál az alacsony vízállás miatt 2025. október 4-én. Alacsony a Balaton vízállása, az átlag vízmélység 66 centiméter.MTI/Varga György
HelloVidék

Milliárdos strandmentő akció indult a Balatonon: 50 ezer köbméter iszapot kotornak ki

HelloVidék
2025. október 21. 13:45

Elkezdődött a Balaton nyugati medencéjében a következő ütemű iszapkotrás. Jelenleg a Siófoki-öbölben dolgoznak a kotróhajók, összesen mintegy 50 ezer köbméter üledéket távolítanak el.

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter szerint a mostani beavatkozás rövid távon enyhítheti a problémákat, de a Balaton hosszú távú egészségéhez elengedhetetlen a középtávú kotrási program folytatása. „Az önkormányzatok szerepe kulcsfontosságú a partközeli területek megtisztításában, hiszen csak így érhetünk el hatékony és tartós eredményt” – mondta a miniszter a Siófoki TV híradásában.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Balatoni Szövetség tájékoztatása szerint a két kotróhajó már megkezdte az üledék gyűjtését a Siófoki-öbölben. A korábban telepített iszapcsapdák teljesen megteltek, ezért most egy új, 1,5 méter mély iszapcsapdát építenek ki, amely az egész öbölből összegyűjti az üledéket.

A Balaton nyugati medencéjében a Zala folyó torkolatának közelsége miatt különösen nagy az iszapterhelés, ami a partközeli strandok állapotát is jelentősen befolyásolja. A siófoki Aranypart és a Vitorlás strandok mellett a szakemberek kiemelten figyelnek a vízminőségre és az algásodás megelőzésére.

„Ez a kotrási ütemterv a rövid távú beavatkozások közé tartozik. Most a felszíni üledéket távolítjuk el, ami enyhítheti a következő szezonban a strandokon jelentkező problémákat. A középtávú programtól várjuk a tartósabb javulást” – tette hozzá Navracsics Tibor.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A szakemberek számításai szerint a munkálatokat az ősz végéig, a tél beállta előtt befejezik. A kormány a mostani kotrási munkákra 1,2 milliárd forintot biztosít, amely a nyugati medence üledékének eltávolítását és az új iszapcsapdák kialakítását finanszírozza.
Címlapkép: Getty Images
#kormány #Balaton #turizmus #strand #beruházás #vízminőség #milliárd #siófok #hellovidék #iszapkotrás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:45
13:35
13:14
13:05
12:44
Pénzcentrum
Súlyos összeget spórolhat, aki időben lép a pénzével: gyorsan kell dönteni, itt az érintett bankok listája
Megszólalt a pesti elitgimi igazgatója: nem feltétlenül a kitűnő tanulók lesznek a legsikeresebbek
Megvan a dátum, mikor érjük utol Ausztriát: brit kutatás igazolja, pár év és a magyar gazdaság lenyomja a nyugati bezzegországokat
Roham indul a hosszú hétvégén, csurig lesznek a wellness szállók: brutál pénzt költenek a családok
Most érkezett! Tűz ütött ki a MOL százhalombattai finomítójánál: itt vannak a részletek
NAPTÁR
Tovább
2025. október 21. kedd
Orsolya
43. hét
Október 21.
Földünkért világnap
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Elvonultan él, itt lelt menedékre a Halhatatlanok Társulatának új tagja: “A lelkem mélyén vidéki ember vagyok”
2
4 hete
Most érkezett! Brutálisan megverték a Nemzeti Színház egykori színészét: sérülései megrázóak
3
2 hete
Megszereztük a palócleves eredeti receptjét: kevesen tudják, hogy valójában így készül
4
2 hete
Kiégtek a multinál, és jurtába költöztek a Balaton-felvidéken – videón mutatják meg új életüket
5
5 napja
Ennyi volt, lehúzza a rolót Csernus Imre egri étterme: kiderült, ez nyílik majd a helyén
PÉNZÜGYI KISOKOS
Minimális díj elve
a biztosítási törvény által rögzített szabály, amely szerint a biztosítónak legalább olyan mértékű díjat kell kalkulálnia, amely előreláthatóan fedezetet nyújt valamennyi vállalt kötelezettség teljesítésére, és a biztosító költségeire. (Nyereséget, hasznot tehát nem kötelező kalkulálni!)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 21. 13:05
Megvan a dátum, mikor érjük utol Ausztriát: brit kutatás igazolja, pár év és a magyar gazdaság lenyomja a nyugati bezzegországokat
Pénzcentrum  |  2025. október 21. 12:12
Döbbenetes fenyegetőzés Donald Trumptól: "ki lesznek irtva, és ezt ők is tudják"
Agrárszektor  |  2025. október 21. 13:33
Nagyot bukhat az a gazda, aki így használja a műtrágyát a földjén