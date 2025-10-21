Milliárdos strandmentő akció indult a Balatonon: 50 ezer köbméter iszapot kotornak ki

Elkezdődött a Balaton nyugati medencéjében a következő ütemű iszapkotrás. Jelenleg a Siófoki-öbölben dolgoznak a kotróhajók, összesen mintegy 50 ezer köbméter üledéket távolítanak el.

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter szerint a mostani beavatkozás rövid távon enyhítheti a problémákat, de a Balaton hosszú távú egészségéhez elengedhetetlen a középtávú kotrási program folytatása. „Az önkormányzatok szerepe kulcsfontosságú a partközeli területek megtisztításában, hiszen csak így érhetünk el hatékony és tartós eredményt” – mondta a miniszter a Siófoki TV híradásában.

A Balatoni Szövetség tájékoztatása szerint a két kotróhajó már megkezdte az üledék gyűjtését a Siófoki-öbölben. A korábban telepített iszapcsapdák teljesen megteltek, ezért most egy új, 1,5 méter mély iszapcsapdát építenek ki, amely az egész öbölből összegyűjti az üledéket.

A Balaton nyugati medencéjében a Zala folyó torkolatának közelsége miatt különösen nagy az iszapterhelés, ami a partközeli strandok állapotát is jelentősen befolyásolja. A siófoki Aranypart és a Vitorlás strandok mellett a szakemberek kiemelten figyelnek a vízminőségre és az algásodás megelőzésére.

„Ez a kotrási ütemterv a rövid távú beavatkozások közé tartozik. Most a felszíni üledéket távolítjuk el, ami enyhítheti a következő szezonban a strandokon jelentkező problémákat. A középtávú programtól várjuk a tartósabb javulást” – tette hozzá Navracsics Tibor.

A szakemberek számításai szerint a munkálatokat az ősz végéig, a tél beállta előtt befejezik. A kormány a mostani kotrási munkákra 1,2 milliárd forintot biztosít, amely a nyugati medence üledékének eltávolítását és az új iszapcsapdák kialakítását finanszírozza.