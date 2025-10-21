„Szeretnénk lovakat, marhákat, tyúkokat tartani, és mindent, amit csak lehet, magunk megteremteni” – mesélte Zsuzsi, aki gyerekkorában is állatok között nőtt fel.
Milliárdos strandmentő akció indult a Balatonon: 50 ezer köbméter iszapot kotornak ki
Elkezdődött a Balaton nyugati medencéjében a következő ütemű iszapkotrás. Jelenleg a Siófoki-öbölben dolgoznak a kotróhajók, összesen mintegy 50 ezer köbméter üledéket távolítanak el.
Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter szerint a mostani beavatkozás rövid távon enyhítheti a problémákat, de a Balaton hosszú távú egészségéhez elengedhetetlen a középtávú kotrási program folytatása. „Az önkormányzatok szerepe kulcsfontosságú a partközeli területek megtisztításában, hiszen csak így érhetünk el hatékony és tartós eredményt” – mondta a miniszter a Siófoki TV híradásában.
A Balatoni Szövetség tájékoztatása szerint a két kotróhajó már megkezdte az üledék gyűjtését a Siófoki-öbölben. A korábban telepített iszapcsapdák teljesen megteltek, ezért most egy új, 1,5 méter mély iszapcsapdát építenek ki, amely az egész öbölből összegyűjti az üledéket.
A Balaton nyugati medencéjében a Zala folyó torkolatának közelsége miatt különösen nagy az iszapterhelés, ami a partközeli strandok állapotát is jelentősen befolyásolja. A siófoki Aranypart és a Vitorlás strandok mellett a szakemberek kiemelten figyelnek a vízminőségre és az algásodás megelőzésére.
„Ez a kotrási ütemterv a rövid távú beavatkozások közé tartozik. Most a felszíni üledéket távolítjuk el, ami enyhítheti a következő szezonban a strandokon jelentkező problémákat. A középtávú programtól várjuk a tartósabb javulást” – tette hozzá Navracsics Tibor.
A szakemberek számításai szerint a munkálatokat az ősz végéig, a tél beállta előtt befejezik. A kormány a mostani kotrási munkákra 1,2 milliárd forintot biztosít, amely a nyugati medence üledékének eltávolítását és az új iszapcsapdák kialakítását finanszírozza.
A sütőtök nemcsak ősszel, hanem egész évben remek alapanyag lehet levesekhez, pitékhez, pürékhez és egyéb ételekhez. Azonban a sokféle tök között könnyen elveszhetünk. Hogyan válasszunk...
Nem mindennapi mentőakció zajlott Balatonalmádiban: a Bakonyi Denevérvédelmi Alapítvány önkéntesei 18 fehérszélű törpedenevért szabadítottak ki egy felújítás alatt álló házból.
A több mint 300 éves kastélyt Szombathelyen bérlakásokká alakították, és pár évek még lakók lakták. Azóta csak üres és várja további sorsát.
A főúri rezidenciák parkjaiban sétálgatva élvezhetjük az ősz ezernyi színeit, ha pedig történetesen esik az eső, bent a termekben számtalan különleges tárlatot és interaktív élményt...
Itt az őszi gyepszellőztetés ideje: ez a gyepszellőztetés menete, fontos az őszi gyeptrágya használata
Hogyan történik a gyepszellőztetés ősszel és az őszi gyeptrágya használata? Nézzük, mi mindent kell tudnunk az őszi gyepszellőztetés menetéről, a gyakori hibalehetőségekről!
Október derekán dübörög a magyar birsalma szezonja: ez a különleges gyümölcs zölden szinte ehetetlen, azonban kiváló kompót, lekvár, birsalmasajt készíthető belőle.
Nagyívű fejlesztési program indul Sarkadon: a város mintegy 960 millió forint támogatást nyert el a az EU-tól a TOP Plusz program keretében.
Október 19-én irány a Szegedi Tudományegyetem Füvészkertje! Szórakoztató programok sora, a tökfélék színes világa vár, és még a trópusi lepkekertbe is benézhetsz!
Elkeserítő a helyzet a kiszáradó Holt-Tiszánál: mentik a halakat, de 42 mázsának így is pusztulnia kellett
A 60 hektáros Gói-tói Holt-Tisza vízszintje drámaian lecsökkent, ezért a Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége az utóbbi napokban sürgős halmentést hajtott végre.
Hosszúhetény a világ turisztikai térképére került: a festői mecseki falu bekerült az ENSZ Turisztikai Világszervezetének „Best Tourism Villages” programjába.
Elárasztotta a Tisza-tavat őseink titkos csemegéje: most te is gyűjtheted a desszertnek való sulyomot
Ronda, szúrós, de mennyei vízparti csemege, mi az? Épp szüretelik a Tisza-tónál a sulyomot. Főzve, sütve is ehető – sőt, korábban őseink téli élelmiszerként is...
A rendszerváltás utáni Magyarország egyik legszerencsétlenebb beruházása volt a balatonfüredi görög falu, amire most lakópark épül, ami elvileg nem lesz majd tájidegen.
Kígyóészlelések borzolják a kaposváriak idegeit: mit tegyünk, ha saját kertünkben bukkan fel egy ilyen állat?
Különös látogató bukkant fel Kaposváron, a Donner városrész egyik családi házának udvarán: egy helyi nő kígyót talált a kertjében.
Magyarország egyik legkülönlegesebb ártéri erdejében, a Gemencben új fejezet kezdődik: több mint 799,9 millió forintos beruházás indul a Gemenci Ökoturisztikai Központ és az Erdei Vasút...
Füvesítés ősszel: mikor van az őszi füvesítés ideje, mik a füvesítés lépései? Mik a füvesítés előtti talaj előkészítés lépései, hogyan történik a füvesítés előtti gyomirtás?
Az Ostoros Családi Pincészet tulajdonosai veszik át a korábban Csernus Imre nevével fémjelzett, bezárt Depresso helyét Eger főterén..
Elárulta a hosszú élet titkát a 98 éves legendás magyar matematikus: erre a válaszra senki sem számított + Videó
A 98 éves legendás matematikus, Obádovics Gyula mind a mai napig reggelente a Balaton partján fut, metszi a szőlőt, dolgozik és könyvet ír. Különösen büszke...
Október 19-én végleg bezár Szombathely egyik legismertebb vendéglátóhelye, a Józsi bácsi vendéglője, amely több mint két évtizeden át szolgálta a helyieket és az átutazókat.
