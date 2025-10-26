Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 26.)

Október 26-án lesz az őszi óraátállítás 2025-ben. Mutatjuk, mit érdemes ennek kapcsán tudni.
Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2025. október 26.
Névnap
Dömötör
Friss hírek
- Így juthatsz el fillérekért a legszebb európai adventi vásárokba 2025-ben: nagyon fogynak a helyek
- Történelmi krízis kopogtat az emberiség ajtaján: Magyarország lehet az egyik legnagyobb vesztese
- Óriási hódításba kezdett az AI Magyarországon is: ezek a munkák lesznek az első nagy áldozatok?
- Kemény dolog derült ki a magyar államadósságról: ezt nem tesszük a kirakatba, hogy jön egyenesbe az ország?
- Dübörög a bevásárlóturizmus: ezért ingáznak most tömegek a határ menti élelmiszerboltokba
- Ezektől a magyarországi internetáraktól tényleg lehidalsz: erről biztosan nagyon sok család nem tudott
Deviza árfolyam
EUR: 390.1 Ft
CHF: 421.75 Ft
GBP: 446.66 Ft
USD: 335.54 Ft
Ötöslottó
A sorsolás dátuma: 2025. október 25.
Az Ötöslottó nyerőszámai a 43. héten emelkedő számsorrendben a következők:
12, 30, 49, 51, 66
Joker: 674564
Ezen a héten nem volt telitalálat.
5-ös találat: 0 db
4-es találat: 27 db
3-as találat: 1762 db
2-es találat: 52614 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 30870 Ft
MOL: 2756 Ft
RICHTER: 10430 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.10.27: Átmenetileg szakadozik, csökken a felhőzet, kisüt a nap, majd északnyugat felől ismételten erősen befelhősödik az ég. A nap első felében kicsi a csapadék esélye, délutántól azonban északnyugat felől egyre több helyen előfordulhat eső, záporeső. A nyugatias szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. A minimum-hőmérséklet általában 3 és 8 fok között valószínű, de a szélcsendes, kevésbé felhős tájakon ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A csúcsérték 9 és 15 fok között alakul.
2025.10.28: Szakadozik a felhőzet, általában változóan felhős időre számíthatunk. Helyenként eső, záporeső is előfordulhat. Az északnyugati szelet a délnyugati tájak kivételével sokfelé kísérik erős, helyenként viharos lökések. Estére veszít erejéből a szél. A minimum-hőmérséklet 1 és 8, a maximum 10 és 16 fok között alakul.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
A hideg- és a melegfrontra érzékenyeket is megterheli az időjárás, sokaknál léphet fel fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. A közlekedésben fokozott óvatosság szükséges, ugyanis a megnövekedő reakcióidő balesetek kialakulásához járulhat hozzá. (2025.10.26)
