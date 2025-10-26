2025. október 26. vasárnap Dömötör
10 °C Budapest
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 26.)
Utazás

Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 26.)

Pénzcentrum
2025. október 26. 07:45

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2025. október 26.

Névnap

Dömötör

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 390.1 Ft
CHF: 421.75 Ft
GBP: 446.66 Ft
USD: 335.54 Ft

Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2025. október 25.
Az Ötöslottó nyerőszámai a 43. héten emelkedő számsorrendben a következők:
12, 30, 49, 51, 66
Joker: 674564

Ezen a héten nem volt telitalálat.
5-ös találat: 0 db
4-es találat: 27 db
3-as találat: 1762 db
2-es találat: 52614 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 30870 Ft
MOL: 2756 Ft
RICHTER: 10430 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.10.27: Átmenetileg szakadozik, csökken a felhőzet, kisüt a nap, majd északnyugat felől ismételten erősen befelhősödik az ég. A nap első felében kicsi a csapadék esélye, délutántól azonban északnyugat felől egyre több helyen előfordulhat eső, záporeső. A nyugatias szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. A minimum-hőmérséklet általában 3 és 8 fok között valószínű, de a szélcsendes, kevésbé felhős tájakon ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A csúcsérték 9 és 15 fok között alakul.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%.

2025.10.28: Szakadozik a felhőzet, általában változóan felhős időre számíthatunk. Helyenként eső, záporeső is előfordulhat. Az északnyugati szelet a délnyugati tájak kivételével sokfelé kísérik erős, helyenként viharos lökések. Estére veszít erejéből a szél. A minimum-hőmérséklet 1 és 8, a maximum 10 és 16 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

A hideg- és a melegfrontra érzékenyeket is megterheli az időjárás, sokaknál léphet fel fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. A közlekedésben fokozott óvatosság szükséges, ugyanis a megnövekedő reakcióidő balesetek kialakulásához járulhat hozzá. (2025.10.26)

Akciók

#árfolyam #időjárás #hírek #pénzügyek #gazdaság #tőzsde #meteorológia #közlekedésmeteorológia #orvosmeteorológia #bux #névnap

