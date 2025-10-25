2025. október 25. szombat Blanka, Bianka
Graphic designer at work. Color swatch samples. Artist drawing something on graphic tablet at the office. Graphic designer creativity editor ideas designer concept
Tech

Óriási hódításba kezdett az AI Magyarországon is: ezek a munkák lesznek az első nagy áldozatok?

Borbándi Dániel
2025. október 25. 16:05

A mesterséges intelligencia néhány év alatt a kreatív szakmák egyik legforróbb témájává vált. A design világában már nem kérdés, hogy az AI megjelent – sokkal inkább az, hogyan használjuk. Miközben a technológia a mindennapi munkafolyamatok részévé válik, a tervezők szerepe is új értelmet nyer: az algoritmusokkal való együttműködés nem a kreativitás végét, hanem egy új korszak kezdetét jelenti. A POV Budapest szerint az AI nem elvenni jött, hanem inspirálni - és ha jól bánunk vele, a jövő designja nem gépiesebb, hanem emberibb lesz.

A mesterséges intelligencia az elmúlt évek talán legmeghatározóbb technológiai vívmánya. Hatása átszövi mindennapjainkat - újraformálta a munkát, az oktatást, a kutatást és a hétköznapi életet is. Rab Árpád jövőkutató szerint az AI térnyerése csak az internet és az okostelefonok forradalmához mérhető. A Pénzcentrumon több nézőpontból is foglalkoztunk már ezzel a jelenséggel, de talán a leglátványosabb változások a munkaerőpiacon történtek.

Egyre nyilvánvalóbb, hogy bizonyos szakmák - például a call centerek világa - hamarosan teljesen gépesítetté válnak, miközben a kreatív iparágakban sokan továbbra is biztonságban érzik magukat. Makranczi Zalán színművész például korábban úgy fogalmazott: a színészetben és a szinkronizálásban az emberi tényező pótolhatatlan, az AI pedig legfeljebb rövid ideig tartó érdekesség lehet. Mostani cikkünkben egy másik kreatív terület, a design világának példáján keresztül vizsgáljuk meg, hogyan formálta át a mesterséges intelligencia ezt az iparágat.

A mesterséges intelligencia mára a design mindennapjainak része lett - akkor is, ha sokan még kísérletezésként tekintenek rá. A POV Budapest szakemberei szerint a technológia nem ellenség, hanem új alkotótárs, amely alapjaiban formálja át, hogyan születnek a vizuális ötletek, koncepciók és kampányok. A hazai designszakmában egyre természetesebb, hogy a tervezők AI-eszközökhöz nyúlnak inspirációért.

Mint mondják, ez új helyzetet teremt a tervezésben: a designer feladata már nem csupán a vizualizálás, hanem az is, hogy az algoritmusok által generált képeket értelmezze és emberi nyelvre fordítsa.

Míg Nyugat-Európában már komplett kampányokat építenek generatív AI-ra, Magyarországon még inkább kísérletezés zajlik. A POV Budapest szerint ez nem feltétlen hátrány:

Nálunk a végső munka még mindig emberi kéz alatt születik, ami nagyobb kontrollt ad a minőség és az egyediség felett.

- árulták el a cégnél a megkeresésünkre. Az óvatosabb megközelítés így akár versenyelőnnyé is válhat: a technológia integrálása fokozatos, de átgondolt, és megőrzi a kézműves jellegű kreativitást. Az AI megjelenésével azonban a designer szerepe valamelyest megváltozik.

Ma már nem elég jó ízléssel és vizuális érzékkel rendelkezni – érteni kell a technológiát is.

Mint fogalmaztak: A designer olyan, mint egy zenekar karmestere: tudnia kell, mikor engedi szóhoz jutni a mesterséges intelligenciát, és mikor veszi vissza a vezénylést.

Ez az új hibrid szerep a kreativitás és a technológiai tudatosság határán egyensúlyoz, ami egyszerre kihívás és lehetőség.

Az egyik legnagyobb félelem, hogy az AI uniformizálja a vizuális világot – hiszen ugyanazok a minták, ugyanazok a promtok sokszor hasonló eredményeket szülnek. A szakértők szerint épp itt dől el, ki marad valóban kreatív: Az igazi kreativitás abban rejlik, hogy az AI-t nem sablonként, hanem ugródeszkaként használod.

Aki azonban jól kérdez, variál és bátran belenyúl a generált anyagokba, az továbbra is képes lesz valóban egyedi eredményeket létrehozni. A jövő designerének technológiai írástudásra, empátiára és kulturális érzékenységre egyaránt szüksége lesz.

Nem kell programozónak lenni, de érteni kell, hogyan gondolkodik egy algoritmus

- emelték ki. Az AI emellett etikai kérdéseket is behozott a tervezésbe: a szerzői jog, az adatvédelem és a transzparencia ma már a designfolyamat szerves része. Egyre több ügyfél kérdez rá, hogy az adott kép valóban eredeti-e – a designereknek pedig fel kell készülniük erre a felelősségre.

Kapcsolódó cikkeink:

A szakemberek azt is elmondták: Az AI nem ellenfél, hanem társ – egy kreatív kolléga, aki sosem fárad el, és mindig dob egy új ötletet.

A cégnél tehát egyértelmű az ars poetica: ha az iparágban valaki jól használja az AI-t, tíz év múlva a design nem lesz kevésbé emberi – épp ellenkezőleg: sokkal szabadabb, játékosabb és személyesebb világ vár ránk.
Címlapkép: Getty Images
