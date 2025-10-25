Az eredmények konzisztensek maradtak függetlenül attól, hogy melyik gyártó vakcináját kapták a betegek.
Óriási hódításba kezdett az AI Magyarországon is: ezek a munkák lesznek az első nagy áldozatok?
A mesterséges intelligencia néhány év alatt a kreatív szakmák egyik legforróbb témájává vált. A design világában már nem kérdés, hogy az AI megjelent – sokkal inkább az, hogyan használjuk. Miközben a technológia a mindennapi munkafolyamatok részévé válik, a tervezők szerepe is új értelmet nyer: az algoritmusokkal való együttműködés nem a kreativitás végét, hanem egy új korszak kezdetét jelenti. A POV Budapest szerint az AI nem elvenni jött, hanem inspirálni - és ha jól bánunk vele, a jövő designja nem gépiesebb, hanem emberibb lesz.
A mesterséges intelligencia az elmúlt évek talán legmeghatározóbb technológiai vívmánya. Hatása átszövi mindennapjainkat - újraformálta a munkát, az oktatást, a kutatást és a hétköznapi életet is. Rab Árpád jövőkutató szerint az AI térnyerése csak az internet és az okostelefonok forradalmához mérhető. A Pénzcentrumon több nézőpontból is foglalkoztunk már ezzel a jelenséggel, de talán a leglátványosabb változások a munkaerőpiacon történtek.
Egyre nyilvánvalóbb, hogy bizonyos szakmák - például a call centerek világa - hamarosan teljesen gépesítetté válnak, miközben a kreatív iparágakban sokan továbbra is biztonságban érzik magukat. Makranczi Zalán színművész például korábban úgy fogalmazott: a színészetben és a szinkronizálásban az emberi tényező pótolhatatlan, az AI pedig legfeljebb rövid ideig tartó érdekesség lehet. Mostani cikkünkben egy másik kreatív terület, a design világának példáján keresztül vizsgáljuk meg, hogyan formálta át a mesterséges intelligencia ezt az iparágat.
A mesterséges intelligencia mára a design mindennapjainak része lett - akkor is, ha sokan még kísérletezésként tekintenek rá. A POV Budapest szakemberei szerint a technológia nem ellenség, hanem új alkotótárs, amely alapjaiban formálja át, hogyan születnek a vizuális ötletek, koncepciók és kampányok. A hazai designszakmában egyre természetesebb, hogy a tervezők AI-eszközökhöz nyúlnak inspirációért.
Mint mondják, ez új helyzetet teremt a tervezésben: a designer feladata már nem csupán a vizualizálás, hanem az is, hogy az algoritmusok által generált képeket értelmezze és emberi nyelvre fordítsa.
Míg Nyugat-Európában már komplett kampányokat építenek generatív AI-ra, Magyarországon még inkább kísérletezés zajlik. A POV Budapest szerint ez nem feltétlen hátrány:
Nálunk a végső munka még mindig emberi kéz alatt születik, ami nagyobb kontrollt ad a minőség és az egyediség felett.
- árulták el a cégnél a megkeresésünkre. Az óvatosabb megközelítés így akár versenyelőnnyé is válhat: a technológia integrálása fokozatos, de átgondolt, és megőrzi a kézműves jellegű kreativitást. Az AI megjelenésével azonban a designer szerepe valamelyest megváltozik.
Ma már nem elég jó ízléssel és vizuális érzékkel rendelkezni – érteni kell a technológiát is.
Mint fogalmaztak: A designer olyan, mint egy zenekar karmestere: tudnia kell, mikor engedi szóhoz jutni a mesterséges intelligenciát, és mikor veszi vissza a vezénylést.
Ez az új hibrid szerep a kreativitás és a technológiai tudatosság határán egyensúlyoz, ami egyszerre kihívás és lehetőség.
Az egyik legnagyobb félelem, hogy az AI uniformizálja a vizuális világot – hiszen ugyanazok a minták, ugyanazok a promtok sokszor hasonló eredményeket szülnek. A szakértők szerint épp itt dől el, ki marad valóban kreatív: Az igazi kreativitás abban rejlik, hogy az AI-t nem sablonként, hanem ugródeszkaként használod.
Aki azonban jól kérdez, variál és bátran belenyúl a generált anyagokba, az továbbra is képes lesz valóban egyedi eredményeket létrehozni. A jövő designerének technológiai írástudásra, empátiára és kulturális érzékenységre egyaránt szüksége lesz.
Nem kell programozónak lenni, de érteni kell, hogyan gondolkodik egy algoritmus
- emelték ki. Az AI emellett etikai kérdéseket is behozott a tervezésbe: a szerzői jog, az adatvédelem és a transzparencia ma már a designfolyamat szerves része. Egyre több ügyfél kérdez rá, hogy az adott kép valóban eredeti-e – a designereknek pedig fel kell készülniük erre a felelősségre.
A szakemberek azt is elmondták: Az AI nem ellenfél, hanem társ – egy kreatív kolléga, aki sosem fárad el, és mindig dob egy új ötletet.
A cégnél tehát egyértelmű az ars poetica: ha az iparágban valaki jól használja az AI-t, tíz év múlva a design nem lesz kevésbé emberi – épp ellenkezőleg: sokkal szabadabb, játékosabb és személyesebb világ vár ránk.
