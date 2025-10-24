2025. október 24. péntek Salamon
10 °C Budapest

Ezektől a magyarországi internetáraktól tényleg lehidalsz: erről biztosan nagyon sok család nem tudott

Pénzcentrum
2025. október 24. 16:05

Bár a globális átlag alatti áron adják az internetet Magyarországon, a kelet-európai országok így is leelőznek bennünket. Márpedig az internet mára mindennapi eszközzé vált, így egyáltalán nem mindegy, mennyi pénzért jut el a háztartásokba, az iskolákba vagy épp a munkahelyekre. Az egyes országok esetében mégis drámai különbségek mutatkoznak az internetárakban: míg Romániában például mindössze 3,36 forintba kerül egy megabit, az Egyesült Arab Emírségekben ugyanezért 1446 forintot kell fizetni. A legolcsóbb internet Kelet-Európában és Ázsiában érhető el, míg a legdrágább a Perzsa-öböl térségében és Afrikában.

Napjainkra az internet alapvető infrastruktúrává vált. Az internet nemcsak szórakozás, hanem a gazdasági növekedés, az oktatás, a munka és a társadalmi részvétel alapja. Ahol drága, ott a digitális szakadék is mélyebb, míg ahol olcsóbb, ott gyorsabban fejlődhet az e-kormányzat, az online oktatás és a digitális gazdaság.

Mégis óriási eltérések vannak abban, hogy a világ különböző pontjain mennyiért használhatják az internetet az emberek. A We Are Social friss adatai több mint 60 országot hasonlít össze, megmutatva, hogy mennyi az internet ára, megabit/másodperc (Mbps) alapon.

Itt adják a legdrágábban az internetet

A lista élén az Egyesült Arab Emírségek áll, ahol egyetlen Mbps internet átlagosan 4,31 dollárba, azaz átszámolva nagyjából 1446 forintba kerül. A magas árakért a gyenge versenyhelyzet okolható, mivel mindössze két állami szolgáltató látja el az egész országot.

Az Egyesült Arab Emírségek kiugróan magas ára jelentős a többi országhoz képest, a második helyezett Ghána díjszabásának (2,58 dollár, napi árfolyamon átszámolva 866 forint) is csaknem kétszerese. A negyedik és az ötödik helyen szintén afrikai országok állnak: Kenyában és Marokkóban átszámolva 517 és 389 forintért adnak 1 Mbps internetet, ami az infrastruktúra hiányosságaival, a korlátozott piaci versennyel és a szabályozási akadályokkal hozhatók összefüggésbe.

Meglepőbb azonban, hogy a harmadik helyen, így a dobogóra felkerülve Svájc áll, ahol ez az internetár 2,07 dollár, azaz 695 forint. Ez különösen megdöbbentő lehet, ha figyelembe vesszük, hogy az európai ország híres a fejlett technológiájáról és infrastruktúrájáról. A magas ár mögött azonban olyan tényezők állnak, mint a prémium minőségű internet és mobilinternet, illetve a magas fizetőképesség, tehát szó sincs a közel-keleti vagy az afrikai problémákról. Sőt, Svájcban még az Alpokban is szélessávú mobilinternet fut, ezért nagyobbak az árak.

Olcsóbb internet

A lista másik végén kelet-európai és ázsiai országok állnak. Románia például mindössze 0,01 dollárért, azaz 3,36 forintért kínál egy Mbps-t, míg Oroszországban ez az összeg 0,02 dollár, vagyis 6,71 forint, Lengyelországban pedig 0,03 dollár, azaz nagyjából 10 forint. Ez a régió az erős piaci versenynek és az állami digitális beruházásoknak köszönheti előnyét.

Magyarország is egészen ide sorolható, a felsorolt 56 országból a 45. helyre kerültünk. Nálunk 0,06 dollár, vagyis nagyjából 20 forint egy Mbps, ami ugyan valamennyivel drágább, mint más kelet-európai országokban, a nyugat-európaiaknál azért így is olcsóbb. Sőt, olcsóbb például Bulgáriánál és Horvátországnál (körülbelül 27 forint/Mbps), valamint Szerbiánál (körülbelül 47 forint/Mbps) is.

Tehát bár hazánk nem tartozik a legkedvezőbb árat kínáló országok közé, ha figyelembe vesszük a szolgáltatás megbízhatóságát és a sávszélesség elérhetőségét, nemzetközi viszonylatban kedvezőnek számít a magyar internetár.

Szintén olcsó internetet kínálnak olyan ázsiai országok, mint például Thaiföld (nagyából 7 forint/Mbps) és Szingapúr (nagyjából 10 forint/Mbps). Ugyancsak alacsony összeget kell fizetni még Vietnámban (nagyjából 13,4 forint/Mbps), illetve Kínában és Dél-Koreában is, ezekben az országokban körülbelül 17 forintért adnak 1 megabit/másodpercet.

Érdemes még Egyesült Államokat is megemlíti, ami egész jól szerepel. Náluk az internet ára 0,08 dollár, nagyjából 27 forint/Mbps, ami a globális átlag, 0,42 dollár (141 forint) alatt van. Más nyugati gazdaságok, mint például Franciaország és Japán (mindkét országban 0,06 dollár, azaz alig több mint 20 forint egy Mbps), szintén a globális átlag alatt maradnak.

Összességében tehát azt láthatjuk, hogy a magas internetárakért zömében a gyenge versenyhelyzet és a hiányos infrastruktúra okolható. Vannak azonban kivételek is, így például a harmadik helyre befutó Svájcban ennek éppen az ellentétje áll fenn, itt éppen a prémium szolgáltatások és az extra gyors sávszélesség viszi fel az árat, amit a jómódú ország lakosai képesek is megfizetni. Jelentősen olcsóbb azonban az internet Kelet-Európában és Ázsiában, ahol a beruházásoknak és az erős piaci versenynek köszönhetően maradnak meg alacsonyak az árak.
Címlapkép: Getty Images
#digitalizáció #otthon #internet #európa #árak #magyarország #svájc #online #gazdaság #románia #afrika #ázsia #egyesült arab emírségek

17:00
16:30
16:05
15:15
15:03
